محمود الهاشمي مدير دائرة التنمية السياحية في الإمارة لـ«البيان »: 13 % نمواً متوقعاً بعدد زوار عجمان خلال 2024

المصدر: حوار - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمود الهاشمي، مدير دائرة التنمية السياحية في عجمان أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في المؤشرات الرئيسية لقطاع الضيافة مقارنة بعام 2022، حيث بلغت نسبة النمو 11%، فيما زادت نسبة الإشغال 7%، وارتفع عدد الزوار 10 % إلى 600 ألف زائر، ويتوقع زيادة أعدادهم بنسبة 13 % خلال 2024.

وقال في حوار مع «البيان» أن عدد المنشآت الفندقية في عجمان يبلغ 44 منشأة، وتضم الإمارة 4213 غرفة فندقية، ما يعني توافر خيارات متنوعة للنزلاء، ويعزز تنافسية القطاع.

وتالياً الحوار:

كيف تسير جهود تطوير القطاع السياحي في إمارة عجمان؟

تشهد عجمان بالفعل تطوراً ونمواً مستمرين في مختلف المجالات، خاصة القطاع السياحي، الذي يشكل جزءاً مهماً من هذا التطور، ويأتي هذا التقدم البارز بفضل الدعم القوي، الذي تقدمه حكومة عجمان لتعزيز البنية التحتية وتطوير مختلف جوانب القطاع السياحي، في تطوير البنية التحتية السياحية.

وتركز حكومة عجمان على تطوير وتحسين البنية التحتية السياحية، ما يشمل تطوير المعالم السياحية، والفنادق، والمناطق الترفيهية لتوفير تجارب مميزة للزوار، وتنويع الأنشطة والفعاليات، فتعتمد عجمان على تنويع مجموعة الأنشطة السياحية، وتنظيم فعاليات متعددة لجذب السياح، يشمل ذلك الاستضافة الناجحة لفعاليات رياضية وثقافية وفنية، إضافة إلى دعم المشاريع الاستثمارية، حيث تقوم حكومة عجمان بدعم مشاريع الاستثمار في القطاع السياحي، سواء كانت مشاريع فنادق أو مناطق ترفيهية، ما يسهم في تعزيز الجاذبية السياحية.

وتكثف دائرة التنمية السياحية في عجمان جهودها من خلال الجولات الترويجية، التي تقوم بها في أنحاء مختلفة من العالم، حيث قامت بزيارات إلى مصر والسعودية وعمان والهند، لتعزيز السياحة في إمارة عجمان، وعرض معالمها الفريدة وإمكاناتها الاستثنائية.

حدثنا عن معدلات نمو قطاع الضيافة في عجمان خلال العام الماضي.

سجل قطاع الضيافة زيادة بنسبة 11 % خلال 2023، مقارنة بالعام السابق، وكان هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الإشغال الفندقية بنسبة تصل إلى 7 %، وفي عدد الزوار بنسبة 10 % بالإضافة إلى الزيادة في مدة الإقامة للزوار تصل إلى 6 %، وقد وصل عدد الزوار خلال العام 2023 إلى 600 ألف زائر، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 %.

ما ملامح رؤية دائرة التنمية السياحية في عجمان؟

تولي الدائرة اهتماماً فائقاً بالحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز دعم المجتمعات المحلية والشركات، كما أن أبرز الخطوات التي تتخذها الدائرة لتحقيق السياحة المستدامة هو تعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والمستدامة في القطاع السياحي، مثل استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق مبادئ البناء الأخضر في تشييد المرافق السياحية، وتعمل الدائرة على تشجيع الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية والطاقة وتحسين إدارة النفايات في القطاع السياحي.

وتضطلع الدائرة بدور مهم في الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة، وتعتبر الإمارة موطناً للعديد من المعالم الثقافية والتاريخية، مثل متحف عجمان ومتحف مصفوت، وبيت راشد الخضر، وتعمل الدائرة على الحفاظ على هذا التراث، من خلال الترميم والصيانة والتوعية مثل متحف المنامة.

نظمت الدائرة العديد من المهرجانات العام الماضي، فما الإضافة التي تقدمها للقطاع السياحي؟

تنظم الدائرة العديد من المهرجانات على مدار العام، مثل مهرجان فريج ميان، مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، ومهرجان عجمان للمحركات. وتحظى هذه المهرجانات بحضور جماهيري لافت. كما تعتبر إضافة قيمة للقطاع السياحي. كما تقدم دعماً فعالاً للمشاريع الوطنية ومواهب الشباب.

مشاريع

ما أبرز المشاريع الفندقية والسياحية التي افتتحت مؤخراً وتلك التي يتوقع إنجازها؟

افتتحنا في العام الماضي متحف بيت راشد الخضر لتكريم الشاعر الراحل راشد الخضر، والاحتفاء بالشعر والتراث الثقافي في الإمارة، كما تنتظر الإمارة العديد من المشاريع الثقافية والتراثية، مثل تطوير المسار التراثي، ومشروع الزوراء، الذي يتضمن تطوير منتجع فاخر على شاطئ البحر يطل على الخليج العربي، ومشاريع فندق أوبروي وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز