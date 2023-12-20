صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة لـ « البيان »: سوق دبي الحرة غيرت معايير البيع بالتجزئة في المطارات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة بمطار دبي، أن سوق دبي الحرة نجحت في تغيير معايير البيع بالتجزئة في المطارات العالمية، وساعدت في تعزيز سمعة دبي وجهة سياحية دولية رائدة.

وقال في حوار مع «البيان» إن سوق دبي الحرة حولت 441 مسافراً عبر المطار إلى مليونيرات عبر مسابقة «مليونير الألفية» وقدمت للمسافرين 1858 سيارة من مختلف الطرازات الرياضية والفارهة، فيما بلغ عدد الدراجات النارية 558 دراجة من مختلف الأنواع. وأضاف إن سوق دبي الحرة حققت منذ بداية العام الجاري مستويات نمو كبيرة في حجم المبيعات، والذي من المتوقع أن يصل إلى 7.5 مليارات درهم مع نهاية العام الجاري. وفيما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون إلى أداء سوق دبي الحرة منذ بداية العام الجاري؟ وما هي توقعاتكم حتى نهاية العام؟

واصلت سوق دبي الحرة تحقيق مستويات نمو متصاعدة في حجم المبيعات منذ بداية العام الجاري، حيث انعكس نشاط حركة السفر عبر مطار دبي إيجاباً على نمو حجم المبيعات الذي وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.86 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 7.5 مليارات درهم مع نهاية العام، ما يتجاوز التوقعات السابقة في ظل الزيادة غير المتوقعة في أعداد المسافرين. وتركز سوق دبي الحرة على مواصلة زيادة المبيعات من خلال العمل عن كثب مع الموردين والشركاء لتقديم عروض ذات قيمة كبيرة التي من شأنها تحسين تجربة البيع بالتجزئة للعملاء.

مبيعات

ما أهم عوامل نمو مبيعات سوق دبي الحرة؟

نجحت سوق دبي الحرة في تغيير معايير البيع بالتجزئة في المطارات على مستوى العالم وساعدت في تعزيز سمعة دبي وجهة سياحية دولية رائدة. ويرجع تنامي حجم المبيعات في سوق دبي الحرة إلى مجموعة من العوامل التي تتمثل في زيادة أعداد المسافرين من مختلف الأسواق نتيجة توسع الناقلات الوطنية، لا سيما «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ووصولها إلى وجهات جديدة، بالإضافة إلى استقطاب مطار دبي شركات طيران عالمية جديدة، الأمر الذي انعكس على عدد المسافرين في المطار، وبالتالي زيادة حجم المبيعات.

ويرجع السبب الثاني إلى كفاءة الموظفين في سوق دبي الحرة والمؤهلين للتعامل مع مختلف الجنسيات وبجميع اللغات، بالإضافة إلى تنافسية الأسعار التي تقدمها سوق دبي الحرة مقارنة بالأسواق المحلية وأسواق التجزئة في المطارات العالمية، عوضاً عن تنوع المنتجات التي تقدمها سوق دبي الحرة، وتوفر معظم العلامات التجارية العالمية.

منتجات

ماذا عن أكثر المنتجات مبيعاً في سوق دبي الحرة؟

تتصدر العطور أهم مبيعات سوق دبي الحرة، والتي وصلت قيمتها حتى الآن إلى نحو 326 مليون دولار، ثم يأتي الذهب الذي استحوذ على %9 من إجمالي المبيعات في المركز الثاني، ثم الأجهزة الإلكترونية. وتشهد مبيعات الملابس والأزياء نمواً كبيراً منذ العام 2019، الأمر الذي حفز سوق دبي الحرة على افتتاح المزيد من منافذ بيع الملابس واستقطاب علامات جديدة لمواكبة نمو الطلب من قبل المسافرين.

إنفاق

* ما متوسط إنفاق المسافر عند المغادرة؟ وما متوسط إنفاق المسافر عند القدوم إلى دبي؟ وكيف نقارن ذلك بمتوسط إنفاق الزائر بأسواق التجزئة في المطارات العالمية؟

- يصل متوسط إنفاق المسافر عند المغادرة إلى 47 دولاراً وعند الوصول 30 دولاراً، في حين أن 38 % من المغادرين يشترون من سوق دبي الحرة، ولا شك أن متوسط إنفاق المسافرين في مطارات دبي يعتبر ضمن الأعلى عالمياً مقارنة مع الأسواق الأخرى في المطارات العالمية في ظل ما توفره سوق دبي الحرة من تنوع في المنتجات وتنافسية في الأسعار.

جنسيات

ما أكثر الجنسيات إنفاقاً في سوق دبي الحرة؟

لا شك أن حجم الإنفاق في سوق دبي الحرة يعكس أهم الجنسيات المسافرة عبر المطار، حيث يتصدر المسافرون من الهند الإنفاق في متاجر سوق دبي الحرة، في حين يأتي في المركز الثاني السعوديون ثم الصينيون، وحل الروس في المركز الرابع، بينما جاء المسافرون من المملكة المتحدة في المركز الخامس.

موظفون

* ما عدد الموظفين في سوق دبي الحرة حتى الآن؟

- تسير عملية التوظيف في سوق دبي الحرة بالتوازي مع نمو نشاط حركة السفر، وبالتوازي مع النمو الكبير الذي تحققه سوق دبي الحرة من حيث حجم المبيعات وتنوع المنتجات، واستمرت المؤسسة منذ بداية العام في عمليات استقطاب المواهب وإعادة التوظيف، حيث وصل عدد الموظفين حتى الآن إلى 5400 موظف مقارنة مع 4657 موظفاً في بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد مع نهاية العام 5500 موظف من 55 جنسية.

استعدادات

كيف تستعد سوق دبي الحرة لذروة السفر في رأس السنة؟

تقوم سوق دبي الحرة بالاستعدادات بشكل مسبق لمواسم ذروة السفر، سواء في دبي أم الأسواق العالمية، حيث تقدم مجموعة من العروض والمنتجات التي تتناسب مع هذه المناسبات بما فيها جميع المناسبات والعطل في الإمارات والمناسبات الرئيسية في الأسواق المهمة مثل الصين، والهند، وروسيا، وغيرها. وخلال فترة الذروة نحرص على تواجد أعداد كافية من الموظفين لخدمة المتسوقين بأفضل وأسرع طريقة ممكنة.

رعايات رياضية

تنشط سوق دبي الحرة في الرعايات الرياضية.. ما أهمية ذلك بالنسبة لسوق دبي الحرة ولدبي؟ وما حجم إنفاق سوق دبي الحرة على الرعايات الرياضية؟

إن الرعايات الرياضية وغير الرياضية والأنشطة الترويجية تشكل جزءاً مهماً من استراتيجية سوق دبي الحرة التسويقية، حيث تقوم سوق دبي الحرة برعاية العديد من الأنشطة والفعاليات داخلياً وخارجياً وتنفق نحو 2.5 % من حجم مبيعاتها على هذه الرعايات، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلامة التجارية لسوق دبي الحرة في الأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها. وتلعب هذه الرعايات دوراً كبيراً في الترويج لدبي إقليمياً وعالمياً ويساهم في ترسيخ مفهوم دبي مركزاً للأعمال الرائدة والتسوق الناجح والترفيه والفعاليات على الساحة الإقليمية والدولية.

جوائز

ما أبرز الجوائز التي حصلت عليها سوق دبي الحرة خلال الأعوام الأخيرة؟

نجحت سوق دبي الحرة في الفوز بـ 760 جائزة محلية وعالمية، الأمر الذي يعكس الإدارة الناجحة لسوق دبي الحرة، وأخيراً فازت بالعديد من الجوائز ضمنها جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» و«أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» من «جلوبال ترافلر»، وهو إنجاز يجسد التزام سوق دبي الحرة بتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع والخدمات للمسافرين، كما حصدت سوق دبي الحرة لقب «متاجر التجزئة التجريبية الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام»، كما فازت بجائزة «أفضل شريك عالمي» خلال حفل توزيع جوائز «مجموعة تريب دوت كوم» وغيرها من الجوائز المؤسساتية والفردية المحلية والعالمية.

مليونيرات

ما أبرز الجوائز التي قدمتها سوق دبي الحرة للمتسوقين؟

لقد نجحت سوق دبي الحرة في تحويل 441 مسافراً عبر المطار إلى مليونيرات من خلال مسابقة «مليونير الألفية» التي تم تدشينها عام 1999، والتي تتيح للمسافرين عبر مطار دبي الدولي فرصة الفوز بمليون دولار. وعلى مدى تاريخ الجائزة هناك 8 مسافرين فازوا بالجائزة مرتين. وتشهد هذه المسابقة إقبالاً كبيراً من قبل المسافرين المغادرين والقادمين ومسافري الترانزيت نتيجة قيمة الجائزة التي تصل إلى مليون دولار وقيمة التذكرة التي لا تتجاوز 1000 درهم.

أيضاً بلغ عدد السيارات التي فاز بها المسافرون عبر مطار دبي منذ إطلاق السحب 1858 سيارة من مختلف الطرازات الرياضية والفارهة، فيما بلغ عدد الدراجات النارية 558 دراجة من مختلف الأنواع. ويعد سحب سوق دبي الحرة على السيارات الفاخرة الذي بدأ عام 1989 أحد عوامل الجذب المهمة، فمثل هذه الجوائز لعبت دوراً ملحوظاً في اختيار آلاف المسافرين سنوياً النزول بمطار دبي كمحطة وسط خلال رحلاتهم بين الشرق والغرب أملاً بالفوز بهذه الجائزة.

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