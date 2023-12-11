داميان هيتشين الرئيس التنفيذي لساكسو بنك لـ « البيان »: دبي ترسخ موقعها ضمن أفضل المراكز المالية العالمية

المصدر: دبي - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد «ساكسو بنك»، أن دبي تواصل ترسيخ موقعها بين أفضل المراكز العالمية، وتمضي قدماً لتحقيق مراكز أعلى، مع تأسيس المزيد من الشركات الجديدة، وتوسيع نشاط الشركات الحالية ضمن النظام المالي في دبي.

وقال داميان هيتشين الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع «البيان»: إن الزيادة المستمرة في عدد السكان، وخصوصاً في فئة الأثرياء وأصحاب الأصول القابلة للاستثمار، يوفر العديد من الفرص على المدى القريب والمتوسط.

وتعمل حكومة دبي على وضع اقتصاد الإمارة في المقدمة، وتركز الأجندة الاقتصادية (D33)، على مضاعفة حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وتضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد القادم. وتالياً نص المقابلة:

ما توقعات البنك لاقتصاد دبي على المدى القريب والبعيد؟

نرى في ساكسو بنك، أن النمو المتواصل الذي يشهده اقتصاد دبي، يوفر فرصاً لجميع مقدمي الخدمات العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يضاف إلى ما سبق، الزيادة المستمرة في عدد السكان، وخصوصاً في فئة الأثرياء وأصحاب الأصول القابلة للاستثمار، ما يوفر بدوره العديد من الفرص على المدى القريب والمتوسط. من المؤكد أن دبي تعمل بجهد اليوم لبناء مجتمعات قوية، يتمتع أفرادها بقدرة شرائية عالية، ستواصل الارتفاع على مدى العشر سنوات القادمة، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد والإنتاج لكافة الجهات المعنية.

لماذا اختار ساكسو بنك دبي للتوسع إقليمياً.. وكم تبلغ استثمارات المجموعة في الإمارات؟

يوجد مقرنا الإقليمي في دبي منذ أكثر من عقد، ومع النمو الأخير في هذا القطاع، من المؤكد أن دبي ستواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي. واليوم تلفت دبي الأنظار على نطاق واسع، كواحدة من أفضل 20 مركزاً مالياً عالمياً، ونحن نرى أنها ستواصل التقدم وتحقيق مراكز أعلى، مع تأسيس المزيد من الشركات الجديدة، وتوسيع نشاط الشركات الحالية، ضمن النظام المالي في دبي.

ونقدم خدماتنا من مقرنا في دبي، لأكثر من 25,000 عميل مباشر وعميل خاص، أو من خلال شركائنا من المؤسسات المالية، التي تشمل البنوك ومديري الأصول والوسطاء والمستشارين الماليين.

البنوك تسعى إلى استقطاب عملاء من منطقة الشرق الأوسط.. كم عدد عملاء الإمارات في البنوك، وكم تبلغ استثمارات العملاء في الإمارات بالأسهم العالمية؟

يلقى الاستثمار في الأسواق العالمية إقبالاً شديداً في المنطقة. وعلى الرغم من أننا نشهد نمواً مستمراً في الأسواق المحلية، إلا أننا نرى تاريخياً، وحتى اليوم، أن الجزء الأكبر من استثمارات عملائنا تتجه نحو الأسواق العالمية، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستسهم الاكتتابات العامة المحلية الحالية، في تعزيز سيولة الأسواق المحلية والإقليمية، ولكن في الوقت الحالي، يتم تخصيص غالبية أموال العملاء في الأسواق العالمية والدولية.

الإمارات تقود جهود الاستدامة عبر استضافة «كوب 28».. كيف يرى ساكسو بنك هذه الجهود.. وإلى أي مدى يمكن أن يحدث نقلة في التمويل المستدام على المدى القريب؟

لقد شهدنا تحولاً واضحاً في التركيز على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، عبر مختلف القطاعات. وستسهم استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف كوب 28، في زيادة تركيز الجهود في هذا المجال. وكمثال على تزايد هذا التوجه، يطالب عملاؤنا في ساكسو بنك، بالمزيد من المعلومات حول الحوكمة البيئية والاجتماعية التي تتضمنها فرصهم الاستثمارية على منصتنا، سواء تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية، والحوكمة للشركات المدرجة، أو زيادة في صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية، والحوكمة وصناديق الاستثمار المتداولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز