الإمارات ستقود العالم في استدامة قطاع الطيران

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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قالت باسكال سوريس، رئيس تاليس الدولية، إن دبي حققت نجاحاً كبيراً في تسخير موقعها الجغرافي الاستراتيجي لترسيخ مكانتها مركزاً رئيساً في صناعة الطيران العالمية من خلال القيادة المستقبلية والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية؛ الأمر الذي يتجلى من خلال تصدر مطار دبي الدولي المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن دولة الإمارات تحتضن التكنولوجيا وتدرك الحاجة إلى الاستدامة، وتسعى إلى خلق وظائف مستقبلية لمواطنيها؛ لذا فإن رؤية تاليس لمستقبل صناعة الطيران في دولة الإمارات هي أنها ستقود العالم في الاستدامة والكفاءة، من خلال المزج بين التكنولوجيا التطبيقية والمواهب المحلية المدربة.

وقالت إن تطور قطاع الطيران في دبي ناجح للغاية، وينمو بشكل كبير، مشيرة إلى أن دبي ضخت استثمارات كبيرة في دبي الجنوب، الذي يعتبر مشروعاً ضخماً يهدف إلى إنشاء مركز اقتصادي جديد في دبي، يشمل مطار آل مكتوم الدولي والمنطقة اللوجستية ومدينة دبي للطيران ومجمع الأعمال.

وهناك العديد من المباني الجديدة التي تظهر بشكل مستمر لاستيعاب العمليات سريعة التطور وعمليات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) والقدرات الداعمة؛ الأمر الذي يخلق فرص عمل في مختلف القطاعات، من الطيران والخدمات اللوجستية إلى خدمات الأعمال.

استشراف المستقبل

وأوضحت سوريس أن شركة تاليس تساعد في استشراف مستقبل الطيران في دولة الإمارات؛ حيث تقوم الشركة بتزويد أنظمة إدارة الحركة الجوية والملاحة لمطارات أبوظبي ودبي، إضافة إلى رادارات الحركة الجوية للدولة، وتعد تاليس مزوداً موثوقاً لأنظمة الترفيه الجوي (IFE) للناقلات الإماراتية التي تشهد نمواً سريعاً، مشيرة إلى أن تاليس تعتبر المزود الحصري لأنظمة الترفيه الجوي (IFE) لأسطول طائرات بوينغ طراز 777X التابعة لطيران الإمارات، كما وقع الاختيار على شركة تاليس لتزويد الأسطول الجديد من طائرات إيرباص A350-900 بنظام الترفيه الجوي AVANT Up، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.

وقالت باسكال سوريس إن مختبر مستقبل الطيران يعتبر شراكة جريئة وطموحة بين عمالقة الطيران العالميين، مثل طيران الإمارات، وتاليس، وكولينز وإيروسبيس، وجنرال إلكتريك، وإيرباص، ويهدف مختبر مستقبل الطيران إلى الابتكار وإنشاء حقبة قادمة من الطيران برؤيته الجريئة للتأثير بشكل إيجابي على حياة مليار شخص.

قياسات حيوية

وأضافت سوريس أن تاليس كانت ولا تزال تساعد في صقل مجال القياسات الحيوية على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، حيث حولت هذا المجال إلى واحدة من تقنياتها الأساسية.

وتحتوي معظم جوازات السفر الجديدة على معرفات بيومترية، التي تسمح باستخدامها في البوابات الذكية، وتستخدم أنظمة المطار «طِر إلى البوابة» (Fly to Gate) الخاصة بتاليس القياسات الحيوية للوجه والهوية الرقمية للمساعدة في تبسيط تجربة الركاب وتحسينها في مناطق أخرى من المطار، وهو ما يلغي حاجة الركاب إلى إظهار تذكرة السفر أو بطاقة الهوية عند كل نقطة تفتيش، ما يوفر ما يصل إلى 30% من وقت الصعود إلى الطائرة، والحد من المخاطر الأمنية للوثائق المزورة.

توطين

وقالت سوريس إن تاليس تدعم التنمية الصناعية والابتكار في الإمارات، وعملت على تعزيز وجودها داخل الدولة من خلال العديد من المشروعات المشتركة والشراكات، بما في ذلك تلك التي تركزت على تطوير المواهب من خلال برامج التدريب المهني والأكاديمي رفيعة المستوى.

وقالت إن شركة تاليس الإمارات للتقنيات تعد جزءاً من برنامج التوازن الاقتصادي التابع للحكومة، وهي شركة إماراتية محلية 100% تأسست في عام 2019 ومملوكة لشركة تاليس.

تم إنشاء تاليس الإمارات للتقنيات لدعم الابتكار والتحول الرقمي والتصنيع والشراكات المحلية من خلال رعاية المواهب المحلية وتبني التنوع، وتهدف تاليس الإمارات للتقنيات إلى المساعدة في نقل التكنولوجيا المستدامة ودعم خلق فرص العمل والمهن المحلية، كما أطلقت تاليس مبادرة «وجهتك الإمارات» بالتعاون مع توازن ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يونيو 2023، وتهدف هذه المبادرة إلى الترويج للمنتجات الإماراتية التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، والترويج للخبرات الإماراتية عالمياً.

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