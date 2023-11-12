رئيس مجموعة «سي القابضة» لـ« البيان »: 10 مليارات درهم لإنشاء 4 مدن عالمية مستدامة في الإمارات وعُمان

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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خصصت مجموعة «سي القابضة» 10 مليارات درهم لإنشاء 4 مدن مستدامة بمواصفات عالمية تتضمن 3 مدن بالإمارات بقيمة استثمارية تبلغ 6.3 مليارات درهم موزعة ما بين كل من دبي وأبوظبي والشارقة إلى جانب مدينة إضافية في سلطنة عُمان.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة فارس سعيد في حوار مع «البيان» أن المدن الأربع تمتد على مساحات تزيد على 27 مليون قدم مربعة وتشمل 4362 وحدة سكنية موزعة وفي مقدمتها المدينة المستدامة في دبي والتي دخلت مرحلة التشغيل بكامل طاقتها الاستيعابية وتم تسليم المرحلة الأولى العام الماضي ومن المتوقع تسليم المرحلة الثانية من مشروع مدينة الشارقة المستدامة في الشهر الحالي مع خطط لإنجاز المشروع بالكامل بحلول سنة 2025 وانطلاق الأعمال في المدينة المستدامة بجزيرة ياس في أبوظبي وأن يتم إنجازها بحلول سنة 2025 ويتم تسليم مشروع المدينة المستدامة «يتي» في مسقط بحلول سنة 2026.

وأوضح سعيد أن السوق العقاري في الإمارات يعد واعداً وجاذباً بشكل كبير لحركة الاستثمارات ولا سيما في دبي التي من المتوقع نموه بمعدل 15 % عن السنة الجارية 2023 ما يعزز توقعات الربح مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتأسيس نظام مالي وإداري قادر على دعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة رأس المال المتاح للاستثمار بما يجعل إمكان التحول إلى الإدراج المالي أداة متاحة عند الحاجة في المرحلة المستقبلية، وفي ما يلي نص الحوار:

*ما أبرز العلامات التجارية ضمن محفظة أعمال «سي القابضة»؟ وكيف تسهم في جهود الاستدامة؟

قامت المجموعة بتوحيد أقسامها وأصولها لتعزيز هيكل أعمالها تزامناً مع قرب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP 28 وتتنوع محفظة مجموعة سي القابضة بالعلامات التجارية التي تواكب المستقبل ومنها المدينة المستدامة التي تقدم نموذجاً عملياً لمدن المستقبل، وشركة دايموند ديفلوبرز التي تؤدي دوراً محورياً في تصميم هذه المدن المستدامة وتخطيطها بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة 2050 الخاصة بخفض الكربون إلى جانب كل من سيتي سولار وتدوير. وهناك شركات استثمارية أخرى تركز على تطوير البنى التحتية والمدن المستدامة وبنائها والاستثمار فيها، وتعزز سجل نجاحاتنا في مجال الاستدامة كما تضمن خدماتنا الاستشارية الشاملة، تطبيق أفضل الممارسات لمختلف القطاعات التي تسعى لتحقيق أهدافها للاستدامة وتسريع الوصول لصافي انبعاثات صفرية.

تطوير وتشغيل

*إلى أين وصلت خططكم بشأن إنشاء المدن المستدامة؟ وكم تبلغ طاقتها الاستيعابية؟

نقوم بتطوير وتشغيل مدن مستدامة تمتد على مساحات تزيد على 27 مليون قدم مربعة وتشمل 4362 وحدة سكنية موزعة بين أربع مدن مستدامة، وتضم هذه المشروعات المدينة المستدامة في دبي والتي وصلت للتشغيل بكامل طاقتها الاستيعابية، ومشروعات قيد التنفيذ بالتعاون مع شركائنا ومن بينها مدينة الشارقة المستدامة، والمدينة المستدامة في يتي بمسقط، والمدينة المستدامة في جزيرة ياس.

*كم يبلغ حجم الاستثمارات المنفذة ضمن مشروعات المدن المستدامة؟

تبلغ القيمة الإجمالية لمشروعات المدن المستدامة نحو 10 مليارات درهم وبلغت قيمة الاستثمارات في المدينة المستدامة بدبي ملياري درهم بينما تصل قيمة الاستثمار في مدينة الشارقة المستدامة إلى 2.5 مليار درهم بينما خصصت الشركة نحو 1.8 مليار درهم لإنشاء المدينة المستدامة في جزيرة ياس بأبوظبي وفي المقابل تبلغ قيمة الاستثمار في مشروع المدينة المستدامة يتي نحو 3.7 مليارات درهم.

*ما المراحل الزمنية لاستكمال تلك المشروعات؟

تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشارقة المستدامة العام الماضي ونتوقع تسليم المرحلة الثانية في الشهر الجاري مع خطط لإنجاز المشروع بالكامل بحلول سنة 2025 بينما انطلقت الأعمال الإنشائية لمشروع المدينة المستدامة في جزيرة ياس وذلك لتنفيذ 864 وحدة سكنية بنظام تاون هاوس وشقق و3000 متر مربع للمساحات التجارية وقطاع التجزئة وأن يتم إنجازها أيضاً بحلول سنة 2025، وأن يتم تسليم مشروع المدينة المستدامة يتي التي تُعد أول مدينة تحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول سنة 2026.

أسواق دولية

*ما الأسواق الدولية التي تتطلع للدخول فيها؟

يعد مشروع المدينة المستدامة مختبراً حياً للبحوث في ما يخص أحدث استراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية، ما يجعل استنساخ هذا النموذج وتطويره قابلاً للتنفيذ في أنحاء العالم كافة ولذلك ندرس كل الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية وبشكل عام وبعد التوسع خليجياً نحو عُمان لدينا خطط طموحة للتوسع في محفظة تتضمن أكثر من 10 مشروعات في أسواق عالمية تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

*ما رؤيتكم للطلب والإقبال على الاستثمار العقاري داخل الإمارات؟ وهل معدلات العوائد العقارية تعزز جذب رؤوس الأموال؟

ننظر إلى الطلب على الاستثمار العقاري في دولة الإمارات بإيجابية إذ تعزز معدلات العائد العقاري في دبي في اجتذاب رؤوس الأموال ويشهد الاستثمار العقاري في الإمارة نمواً كبيراً في العوائد، الأمر الذي اجتذب المزيد من المستثمرين الأجانب. ويشير هذا التوجه، إلى الطلب القوي على فرص الاستثمار العقاري في الدولة بوجه عام وخاصة مع الجاذبية التي بات يحققها قطاع العقارات المستدامة، على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى صعود خيارات التمويل الأخضر وهو التوجه الذي يدعمه التزام القطاع الخاص بالمباني الخضراء منخفضة الانبعاثات، والجهات الحكومية التي تقود الاستثمارات العقارية المستدامة، ما يجعل الاستدامة محركاً رئيساً لدفع جهود التطوير والاستثمار العقاري العالمي.

انسياب الاستثمارات

*ماذا عن توقعاتكم لنمو السوق العقاري وحجم انسياب الاستثمارات إليه العام الجاري؟

تشهد أسواق العقار داخل الدولة جاذبية واضحة منذ الآونة الأخيرة ولا سيما سوق العقارات في دبي الذي يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 15 % في سنة 2023، ما يجعل دبي وجهة جاذبة للمستثمرين استكمالاً للنتائج المرتفعة التي حققها منذ العام الماضي ولا سيما العقارات السكنية، التي سجلت نمواً بنسبة 8,98 % في أسعار الشقق في سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع كبير في المعاملات العقارية، بزيادة وصلت إلى 46,7 % في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بالعام الماضي.

*كيف تسهم التكنولوجيا في تطور قطاع الإنشاءات المحلي وتعزيز معايير الجودة؟

تسهم التكنولوجيا بدور أساسي في قطاع التطوير العقاري المحلي وتعزيز معايير الجودة. وبفضل هذا التقدم التقني، أصبحت شركات التطوير العقاري في الإمارات قادرة على تبني تقنيات وأدوات مبتكرة تسهم في تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وضمان البناء بأعلى معايير الجودة. وبالاستفادة من التقنيات، يمكن لقطاع الإنشاءات، تلبية الطلب المتزايد والالتزام في الوقت ذاته بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وقد عملنا في شركة سي القابضة على بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية التي ارتكزت على اختبار واعتماد أحدث حلول الطاقة وإعادة التدوير والنقل وغيرها من الحلول البيئية التي تسهم في خفض الانبعاثات والوصول لأهداف الأمم المتحدة لسنة 2050.

*هل تضع الشركة في خططها المستقبلية إمكان الإدراج في الأسواق المالية؟ وكيف يسهم ذلك في تعزيز مواردها المالية؟

كجزء من تخطيطنا الاستراتيجي طويل الأمد، ندرك أهمية التحضير المسبق وتأسيس نظام مالي وإداري قادر على دعم هذه الخطوة المهمة التي من شأنها توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة رأس المال المتاح للاستثمار، وليس لدينا في سي القابضة معلومات محددة عن خطط الشركة المستقبلية في ما يتعلق بالإدراج في الأسواق المالية في هذه المرحلة، وسوف نقوم بالإعلان عن أي خطط في هذا الشأن في حال توافرها.

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