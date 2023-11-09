رئيس مجلس إدارة الشركة في حوار مع « البيان »: «أمانات القابضة» تعزز منصتها التعليمية باستحواذات جديدة

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت شركة أمانات القابضة إنجازات عدة تتماشى مع الجهود الشاملة التي تبذلها دولة الإمارات لتنويع مصادر الاستثمار في الشركات التجارية التي تعزز الاستدامة وتطور البنية التحتية الاجتماعية بشكل يسهم في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عوائد مالية قوية لمساهميها، لا سيما أن منطقة الخليج العربي ضمن الإنفاق الحكومي الأكبر على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تخطط الشركة لإضافة المزيد من المدارس إلى محفظة الشركة التعليمية المتنامية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وأشار حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة في حواره مع «البيان»، إلى الاستثمار في شركة «نما القابضة»، وهي مزود رائد لخدمات التعليم العالي في أبوظبي، التي تقوم بتهيئة الطلاب للدخول إلى سوق العمل وتقديم خدمات التعليم المستمر لمساعدتهم على النجاح في مواقع عملهم، موضحاً أن «أمانات القابضة» تمتلك أكبر جامعة خاصة في دبي وأول حرم جامعي خارجي لجامعة ميدلسكس البريطانية، التي تستقبل الآن أكثر من 5 آلاف طالب، أكثر من 40 % منهم طلاب زائرون من الخارج.

وفيما يلي نص الحوار:

مرت 3 سنوات على مجلس الإدارة الحالي، حدثنا عن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة؟

حققت شركة أمانات القابضة إنجازات عدة تتواءم مع الجهود الشاملة التي تبذلها دولة الإمارات لتنويع مصادر الاستثمار في الشركات التجارية التي تعزز الاستدامة وتطور البنية التحتية الاجتماعية بشكل يساهم في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عوائد مالية قوية لمساهميها.

وفي إطار هذه الجهود، قامت «أمانات القابضة» بتركيز استراتيجيتها واستثمار رأس مالها بشكل فعال، وحسنت من أدائها المالي بشكل كبير وملحوظ، حيث تضاعفت إيرادات الشركة 4 مرات لتصل إلى 513 مليون درهم نهاية 2022 وتضاعفت الأرباح التشغيلية 8 مرات لتصل إلى 188 مليون درهم.

وبشكل عام تلبي «أمانات القابضة» احتياجات أكثر من 20 ألف طالب سنوياً. وتمتلك «أمانات القابضة» أول حرم جامعي خارجي لجامعة ميدلسكس البريطانية، التي تستقبل الآن أكثر من 5 آلاف طالب، أكثر من 40 % منهم طلاب زائرون من الخارج، ويختار العديد منهم دولة الإمارات مقراً لهم بعد حصولهم على شهاداتهم الجامعية، بالإضافة إلى الاستثمار في شركة نما القابضة، وهي مزود رائد لخدمات التعليم العالي في أبوظبي، والتي تقوم بتهيئة الطلاب للدخول إلى سوق العمل وتقديم خدمات التعليم المستمر لمساعدتهم على النمو والتطور في مواقع عملهم لضمان نجاحهم فيه.

ما خطط الشركة للتوسع؟

شهدت شركة أمانات القابضة مسيرة نمو قوية امتدت على مدار 9 سنوات تقريباً منذ إدراجها في سوق دبي المالي في عام 2014، إذ انتقلت من شركة تقليدية إلى مساهمٍ أساسي واستراتيجي في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وفي إطار سعيها للتكيف مع مجالات الاستدامة دائمة التطور، شهدت شركة أمانات القابضة تغييرات عدة مفصلية، مستفيدة من تاريخها الحافل في السعي نحو التميز وتعزيز القيمة عبر محفظة متنوعة وواسعة.

قامت شركة أمانات بتوقيع اتفاقية شراكة مع مدى الدولية القابضة، وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون في مشاريع الخصخصة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة الصحة في السعودية، والتي تركز على قطاع الرعاية وإعادة التأهيل على المدى الطويل.

تطلق هذه الشراكة العنان أمام فرص واعدة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بدءاً بالمشاركة في توفير الرعاية لحالات ما بعد الإصابات الحادة بسعة 900 سرير في الرياض والدمام. وتعد هذه الشراكة إنجازاً رئيسياً في استراتيجية خلق القيمة لشركة أمانات للرعاية الصحية.

ما الأولويات التي تركز عليها الشركة في الفترة المقبلة؟

تواصل الشركة تحقيق رؤيتها في منصة الرعاية الصحية من خلال توسيع القدرة السريرية في قسم الرعاية طويلة الأجل بالسعودية لتصل إلى 1000 سرير، واستكشاف المزيد من فرص الرعاية الصحية في الإمارات.

وفيما يخص المنصة التعليمية تواصل الشركة تركيز استثماراتها على التوسع الإقليمي لمحفظة التعليم الخاص، حيث تدرس الشركة استراتيجية توسعة جامعة ميدلسكس لتدخل السوق السعودي، كما تعكف الشركة حالياً على توسعة عمليات شركة تنمية الإنسان لتغطي خدماتها الإمارات.

كما تخطط الشركة أيضاً لرغبتها في إضافة المزيد من المدارس خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.

ماذا تضم محفظة «أمانات» التعليمية؟

تمتلك «أمانات القابضة» أكبر جامعة خاصة في دبي وأول حرم جامعي خارجي لجامعة ميدلسكس البريطانية، التي تستقبل الآن أكثر من 5000 طالب، أكثر من 40 % منهم طلاب زائرون من الخارج، ويختار العديد منهم دولة الإمارات مقراً لهم للحصول على شهاداتهم الجامعية، فضلاً عن الاستثمار في شركة نما القابضة، وهي مزود رائد لخدمات التعليم العالي في أبوظبي، وتقوم بتهيئة الطلاب للدخول إلى سوق العمل وتقديم خدمات التعليم المستمر لمساعدتهم على النجاح.

ما هي أهم الأسواق التي تتواجدون فيها؟

«أمانات القابضة» تستثمر في أسواق دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

كيف تخططون لنمو المحفظة الاستثمارية الصحية للشركة؟

حافظت أمانات على زخم نموها وحققت نمواً قوياً في الإيرادات والربحية على مستوى محفظتي الرعاية الصحية والتعليمية.

وخلال النصف الأول من العام 2023، على صعيد منصة الرعاية الصحية تم إطلاق أمانات للرعاية الصحية وبالتزامن مع ذلك أكملنا الاندماج ما بين شركة كامبريدج وشركة سكون، لتصبح بذلك أمانات للرعاية الصحية أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الممتدة لمرحلة ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود خطط لزيادة الأسرة التشغيلية من 430 سرير حالياً إلى 1000 سرير تشغيلي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ماذا عن المحفظة الاستثمارية التعليمية؟

على صعيد المحفظة الاستثمارية التعليمية، نواصل التركيز على توسعة أعمالنا في شركة تنمية الإنسان والتي تقدم خدماتها لأصحاب الرعاية الخاصة وذوي الهمم، وكذلك زيادة أعداد الطلاب في محفظتنا التعليمية الجامعية، ونسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية في مجال المدارس من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في الإمارات والسعودية.

كيف ترى الأثر المالي لتغيير الاستراتيجية الاستثمارية لـ«أمانات» على عوائد المساهمين؟

واصلت محفظتنا الاستثمارية الرائدة من الأصول في القطاعات الصحية والتعليمية تحقيق نتائج قوية، حيث سجلت الإيرادات التي تضاعفت 3 مرات ما بين 2020 و2022 لتصل إلى 513 مليون درهم ليبلغ النمو السنوي المركب 88 %، وفي الفترة نفسها أيضاً تضاعفت الأرباح التشغيلية 8 مرات لتصل إلى 188 مليون درهم، على أن تواصل المحفظة تحقيق المزيد من النمو خلال العام 2023 والأعوام المقبلة بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة للتوسع الإقليمي واقتناص الفرص الاستثمارية.

كما نتطلع إلى تعظيم القيمة للمساهمين من خلال بناء وتطوير منصات متكاملة ومميزة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك استكشاف فرص تعزيز الدخل منها، بما في ذلك فرص الطرح العام الأولي في المستقبل القريب للمنصتين.

88.2 مليون درهم الأرباح في 9 أشهر

أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث ارتفع صافي الربح 73 % على أساس سنوي ليصل إلى 88.2 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات 44 % على أساس سنوي إلى 495.0 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023، مدفوعة بالأداء القوي لمنصة التعليم التي شهدت نمواً مضاعفاً، وذلك بفضل مساهمة شركة تنمية الإنسان التي تم الاستحواذ عليها أخيراً، وتسجيل عدد قياسي من الطلاب في جامعة ميدلسكس دبي، فيما حققت منصة الرعاية الصحية نمواً 15 % مدفوعاً بالاستحواذ على حصة الأغلبية في سكون الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك، وارتفعت 65 % على أساس سنوي لتصل إلى 173.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023.

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