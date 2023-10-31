الرئيس التنفيذي للعمليات في السلطة لـ « البيان»: 93 شركة تستعد للترخيص من «دبي للخدمات المالية»

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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كشفت سلطة دبي للخدمات المالية، عن أن عدد الشركات المالية الجديدة التي حصلت على موافقة مبدئية للعمل في مركز دبي المالي العالمي بلغ 75 شركة، إلى جانب 18 شركة أخرى تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة، مؤكدة أن العام 2023 سيكون استثنائياً، وسيحقق رقماً قياسياً من ناحية حجم استقبال الشركات المالية الجديدة، ما يعكس جاذبية دبي كمركز مالي عالمي وموطن للابتكار.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، في تصريحات لـ «البيان»، إن عدد الشركات المالية المرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وصل اليوم إلى 655 شركة، منها 80 شركة جديدة حصلت على الترخيص منذ بداية العام الجاري.

وأفاد العوضي، بأن عدد الشركات المالية الجديدة التي تقدمت بطلبات الحصول على ترخيص في مركز دبي المالي العالمي بلغ 93 شركة، منها 75 شركة حصلت على موافقة مبدئية، و18 في مرحلة إجراءات الحصول على الترخيص المبدئي، مشيراً إلى أن الشركات الجديدة تأتي من كل دول العالم، لاسيما من آسيا وأوروبا، وتعمل في كافة المجالات المالية، سواء البنوك الخاصة أو الأسهم الخاصة أو صناديق التحوط والاستشارات.

مستثمرين خارجيين

وذكر العوضي، أن معظم الشركات التي تم ترخيصها تكون لمستثمرين خارجيين، لديهم شركات ناشئة وناضجة تعمل في بلدانها الأم، لكنها وجدت في دبي خياراً آمناً للاستثمار والتوسع، بحكم موقع دبي الاستراتيجي، والنظام البيئي المتطور للإمارة، وسهولة عمل الشركات وممارسة الأعمال، فضلاً عما توفرّه البيئة الاقتصادية في دبي من تشريعات وقوانين تعتبر من أهم العوامل التي تجذب الشركات العالمية.

وأضاف العوضي: «اليوم الشركات العالمية تخضع لضوابط وتشريعات صارمة في بلدها الأم، وبالمقابل، نحن في سلطة دبي للخدمات المالية، نطبق نفس هذه المعايير الصارمة، ولكنها أكثر مرونة ورشاقة وذكاء، تؤهل الشركات في مركز دبي المالي العالمي للعمل بحرية وأريحية مع شركاتها الأم، أو حتى توسعها خارج المركز، ودخولها أسواق جديدة».

وذكر العوضي، أن سلطة دبي للخدمات المالية، هي عضو في مجلس إدارة المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO)، وهي من الهيئات التنظيمية التي تضع معايير التنظيم الدولي في الأسواق، ولذلك نحن في السلطة اليوم نجلس في المقاعد الإمامية للمنظمة، ونقود ونسهم في وضع التوجهات المستقبلية للقطاع المالي العالمي.

وأكد العوضي، أن الشركات التي تنضم اليوم إلى مركز دبي المالي العالمي وتحصل على الترخيص، تأتي من جميع دول العالم، سواء بريطانيا أو الصين أو الهند، وكذلك شركات أمريكية، وتعمل في مختلف مجالات القطاع المالي، سواء محافظ استثمارية أو بنوك خاصة أو صناديق التحوط أو شركات إعادة التأمين، أو إدارة الثروات أو الأسهم الخاصة أو الاستشارات أو المحامين.

رخصة اختبار

وقال العوضي، إن عدد الشركات التي حصلت على رخصة اختبار الابتكار بلغ 5 شركات منذ إطلاق البرنامج في 2017، إلى جانب 13 شركة مسجلة حالياً في البرنامج، وهي لا تزال في مرحلة الاختبار والتقييم.

وأطلق برنامج رخصة اختبار الابتكار في عام 2017، وهو برنامج تنظيمي مرخص، يُمكّن الشركات المقبولة من اختبار المنتجات والخدمات المالية ونماذج الأعمال الجديدة في ومن مركز دبي المالي العالمي.

ولفت العوضي، إلى أن رخصة اختبار الابتكار، ليست ابتكاراً تكنولوجياً، إنما ابتكاراً مالياً، حيث تختص الشركات بأنظمة المدفوعات والتمويل الجماعي، والعديد من المجالات المالية الأخرى، ويعتبر عدد الشركات التي نجحت في الحصول على الترخيص كبيراً، مقارنة بمراكز مالية عالمية أخرى.

غرامات

وكشف العوضي، عن أن السلطة استقبلت منذ مطلع العام الجاري 367 شكوى في مجال القطاع المالي، كما أصدرت 13 تنبيهاً بخصوص عمليات الاحتيال والممارسات الخاطئة والتزوير أو انتحال الشخصية.

وأضاف العوضي، أن إجمالي الغرامات المطبقة على الشركات والأفراد المخالفين، بلغ نحو 3.1 ملايين دولار منذ مطلع العام الجاري، منها 3.02 ملايين دولار غرامات على خمس شركات مالية، ونحو 240 ألف دولار غرامات على 3 أفراد، لافتاً إلى أن ازدياد عدد الشركات التي تنضم إلى المركز وتوسع حجم الأعمال، يزيد من حجم المخالفات بشكل طبيعي.

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