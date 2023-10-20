خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في المجموعة: «اتصالات من إي آند» توفر أحدث الحلول الرقمية لـ«الأفراد»

المصدر: دبي - البيان

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يعدّ قطاع الأفراد محركاً رئيساً في «اتصالات من إي آند»، والقلب النابض الذي يقود سعي الشركة الدائم لتحقيق أقصى قيمة مضافة لعملائها، عبر مجموعة متنوعة ومميزة من الخدمات والتطبيقات والحلول التكنولوجية.

ويبرز بوضوح مدى أهمية قطاع الأفراد في «اتصالات من إي آند» أثناء مشاركتها، ضمن جناح «إي آند»، في معرض «جيتكس غلوبال 2023» في دبي. وفي حوار مع خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في الشركة، كشف عن توفير تجربة جديدة بالكامل للأفراد، عبر إطلاق أول متجر اتصالات ذاتي التشغيل في قطاع الاتصالات حول العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولفت إلى تعاون جديد مع سامسونج لإتاحة تجارب متقدمة للمنزل الذكي مدعمة بالذكاء الاصطناعي، عبر أجهزة سامسونج الذكية، موضحاً التطور الكبير، الذي شهدته الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلك، وسلط الضوء على استراتيجية الشركة المتكاملة لقطاع الأفراد، والتي تهدف من خلالها إلى مواكبة الاحتياجات الرقمية اليومية للعملاء، عبر تقديم الحلول الرقمية للمستخدمين بمختلف شرائحهم، وعلى امتداد يومهم.

وأشار الخولي إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن توفير باقة متكاملة من الحلول الرقمية المتخصّصة في الميتافيرس والترفيه واللياقة البدنية والدفع الآجل وتطبيقات المحادثة وبرامج الولاء والمكافآت والمنزل الذكي ومنصات التأمين، إضافة إلى التأمين السيبراني الشخصي وغيرها، وبذلك تسهم «اتصالات من إي آند» في تعزيز قواعد الرفاهية المقدمة إليهم، ودعم تبني الرقمنة في المجتمع، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية لم تقتصر على مجرد ابتكار المنصات الجديدة فحسب، بل اتبعت منهج التميز، الذي تتسم به دولة الإمارات بتجارب هي الأولى من نوعها في المنطقة، كما تطرق الحوار مع الخولي إلى الحلول المبتكرة، التي يتم الإعلان عنها خلال معرض «جيتكس غلوبال 2023»، واستثمارات الشركة المستمرة في تقنيات الميتافيرس متسارعة التطور.

ما أهمية مشاركتكم في جيتكس 2023؟

تحرص «اتصالات من إي آند» على عرض أحدث ما توصلت إليه من حلول وخدمات مبتكرة، خلال معرض جيتكس، لثقتها بأن تلك الحلول ستحدث تأثيراً إيجابياً في حياة العملاء، كما أصبح المعرض السنوي يمثل فرصة للتأكيد على ريادة «اتصالات من إي آند» في تبنّي أحدث الحلول، من أجل تطوير الاستخدامات الرقمية للأفراد نحو الأفضل.

ويعد «جيتكس» منصة مثالية أيضاً للتعرف عن قرب على اتجاهات السوق والمستهلكين، واستكشاف مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية المحتمَلة، باعتباره يمثل تجمعاً فريداً للشركات الكبرى والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ويمنح الشركاتِ الفرصةَ لعرض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور عالمي من العملاء والمستثمرين، مما يساعد على بناء العلامة التجارية، وزيادة الوعي بالشركة، والحلول التي توفرها للأفراد.

وبالتزامن مع معرض «جيتكس» تعتز «اتصالات من إي آند» بإطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، تحت اسم (EASE stores)، في خطوة مهمة تشكل نقلة نوعية في تعزيز تجارب الأفراد في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدمة لهم، ويتيح المتجر الذاتي للعملاء فرصة لخوض تجربة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، التي تتعرف على الأجهزة والأكسسوارات، التي يلتقطها العميل تلقائياً ويتم إضافتها إلى سلة المشتريات الرقمية من دون أي تدخل ومن دون الحاجة لوقت الانتظار، ضمن المتجر الذاتي، وذلك عبر ميزات الشراء السريع «Pay & Pick» و«Pick & Go»؛ لتكون هذه التجربة الأكثر فعالية للعملاء، كما تتيح الأجهزة الذكية في المتجر للعملاء إمكانية استبدال هواتفهم القديمة بنقاط تطبيق بسمات (Smiles)، واستخدام هذه النقاط في جميع مراكزها.

ما أبرز العروض التقنية التي تقدمها «اتصالات من إي آند» لقطاع الأفراد خلال جيتكس 2023؟

تتعاون «اتصالات من إي آند» مع «سامسونج»، في إطار خطة شاملة، تهدف إلى إتاحة تجارب متقدمة للمنزل الذكي مدعمة بالذكاء الاصطناعي، عبر الأجهزة الذكية من «سامسونج»، وأتاحت «اتصالات من إي آند» لزوار جيتكس الفرصة لاختبار هذا النموذج الأولي من التعاون بين الجانبين، حيث يتمكن المستخدم من طلب المواد الاستهلاكية مباشرة، عبر سوق «بسمات»، بمجرد قرب انتهاء صلاحيتها أو نفاد كميتها في الثلاجة الذكية Samsung Family Hub، بما يسهم في تقديم تجارب جديدة بالكامل، تتيح للمستهلكين اعتماد التقنيات المتطورة.

وستعمل «اتصالات من إي آند» و«سامسونج» بموجب هذا التعاون الجديد على إطلاق حلول متكاملة لإدارة مجموعة من الأجهزة المنزلية الكبيرة، والذكية مثل الغسلات الذكية، وغسالات الأطباق الذكية، والثلاجات الذكية، والتحكم بها من خلال تطبيق Smart Living، وجهاز eLife TV المدمج مجاناً بخاصية «أمازون أليكسا» للأوامر الصوتية، أو من خلال لوحة المعلومات الرئيسية في eLife TV. وستكون هذه الإمكانات متاحة للعملاء في أي وقت، وفي أي مكان، مما يوفر للمستخدمين سهولة الوصول إلى الأجهزة الذكية.

ويعد هذا التعاون جزء من مجموعة خدمات Smart Living التي تعكس التزام «اتصالات من إي آند» بتلبية احتياجات المستهلكين بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، وسعيها المتواصل لتحقيق التكامل بين مختلف جوانب التكنولوجيا لتوفير الراحة والرفاه للأفراد في حياتهم اليومية.

ونقدم خلال «جيتكس 2023» منطقة مخصصة لتجربة مجموعة متنوعة أيضاً من خدمات Smart Living، التي أطلقتها «اتصالات من إي آند»، عبر تجربة واقعية وتفاعلية تتيح التعرف على الإمكانات الهائلة، التي تقدمها الشركة في المنزل الذكي، وتسمح للزوار استكشاف مختلف الأجهزة المنزلية الذكية والتفاعل معها، لتوضيح كيف يمكن لهذه الأجهزة تعزيز تجارب الحياة الذكية للعملاء.

وتشمل هذه المنصة إمكانية استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المختلفة من مختلف العلامات التجارية، عبر المساعد الصوتي (أليكسا) من خلال eLife TV، وبالإضافة إلى ذلك ستكون خيارات التحكم متاحة من خلال تطبيق Smart Living للهاتف المتحرك ولوحة معلومات Smart Living على التلفزيون.

تشهد منظومة المنزل الذكي تطوراً متسارعاً. ما الذي تقدمونه في جيتكس 2023 لدعم هذه المنظومة؟

نعرض هذا العام مجموعة من الحلول المتكاملة للمنزل الذكي، التي تعد تطوراً ثورياً في عالم التكنولوجيا، وسيرى زوار معرض جيتكس جلوبال 2023 بدبي بأنفسهم كيف تحول الحلول التقنية منازلهم إلى بيئة ذكية ومتصلة تجمع بين التكنولوجيا والراحة، وتحسن من جودة معيشتهم وتسهل حياتهم اليومية.

ولتوفير مستوى جديد من الراحة والرفاهية نستعرض في غرفة المعيشة الذكية أحدث الحلول التقنية الذكية، بالتعاون مع شركائنا بما فيها الستائر الذكية، وأجهزة التنظيف الكهربائية والذكية، ومصابيح السقف الذكية، ولكي تكتمل تجربة الراحة والرفاهية في غرفة المعيشة الذكية نعرض جهاز منظم الحرارة الذكي، والأجهزة الذكية لصنع القهوة، وأجهزة التلفاز الذكية.

ونوفر أيضاً الحلول الذكية المخصّصة لغرف الأطفال، بهدف تقديم الحماية والأمان والمتابعة بشكل كامل لغرفهم، دون أن نهمل رفاهيتهم، إذ نقدم في هذا الإطار كاميرا مراقبة داخلية ذكية، وألعاب لوحية تفاعلية، وتجهيز كامل للغرفة بمصابيح كهربائية ذكية.

ويحتلُّ المطبخ الذكي ركناً أساسياً في تلك التجربة، وقد تطورت الحلول والأجهزة التقنية الخاصة بالمطابخ الذكية كثيراً؛ ونستعرض بعض أجهزة المطبخ التي تدار عن بعد، ومنها الغسالة الذكية، وغسالة الصحون الذكية وثلاجات Family Hub من سامسونج، وغيرها.

كيف تقومون بتطوير تجربتكم في الميتافيرس، وما الجديد الذي تقدمه هذه التقنية؟

أتاح ميتافيرس e& universe لمحبي التكنولوجيا والتجارب الرقمية المتطورة العام الماضي زيارة جناح «إي آند» في جيتكس جلوبال 2022 افتراضيّاً للمرة الأولى في تاريخ المعرض عبر الميتافيرس، والاطلاع على المعروضات التقنية داخل الجناح، وحرصنا على تطوير هذه التجربة خلال دورة معرض جيتكس غلوبال هذا العام؛ عبر مواصلة إتاحة الفرصة لزيارة زيارة جناح «إي آند» في جيتكس 2023 افتراضياً، إضافة إلى تمكين المستخدمين من التواصل صوتياً لتعزيز التفاعل الاجتماعي، كما يتيح ميتافيرس e& universe لزواره التجول في جناح مشابه لجناح «إي آند» الفعلي في جيتكس والتعرف على التجارب ثلاثية الأبعاد، علاوة على مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بخدماتنا، والبث المباشر لجناح «إي آند» بالمعرض، وذلك عبر.eanduniverse.com

ونوفر في معرض جيتكس 2023 منطقة تفاعلية مخصّصة لميتافيرس e& universe داخل الجناح الفعلي لـ«إي آند» في جيتكس، تسمح للعملاء اختبار تجربة الميتافيرس عن طريق نظارات الواقع الافتراضي VR، وعرضها على شاشة كبيرة وتفاعلية.

إن موقع «اتصالات من إي آند» الحالي في عالم الميتافيرس هو متقدم للغاية، وبفضل تعاونها مع كبرى الشركات العالمية، أصبحت تجربتنا في الميتافيرس من الأكثر تميزاً في المنطقة، ونسعى للاستثمار في هذه التقنية الواعدة، ونؤكد سعينا خلال المراحل المقبلة لتوسيع نطاق هذه المنصة؛ لتتيح لزوّارها المزيد من التجارب التفاعلية الغامرة.

ما ممكنات استراتيجية «اتصالات من إي آند» الهادفة إلى دعم قطاع الأفراد؟

حرصت «اتصالات من إي آند» على تطوير استراتيجية متكاملة لقطاع الأفراد، تهدف، من خلالها إلى مواكبة الاحتياجات الرقمية اليومية للعملاء عبر تقديم الحلول الرقمية للمستخدمين بمختلف شرائحهم، وعلى امتداد يومهم وتنوع أنشطتهم الرقمية. وكان لا بد من ابتكار الحلول والتطبيقات، التي تدعم هذه الاستراتيجية وتلبي الأنشطة الرقمية لعملائنا بتجارب ممتعة وثرية مصممة وفقاً لاحتياجاتهم طوال اليوم.

ولم تقتصر هذه الاستراتيجية على مجرد ابتكار المنصات الجديدة فحسب، بل اتبعت منهج التميز الذي تتسم به دولة الإمارات في العديد من المجالات، لتوفر هذه التطبيقات والمنصات تجارب هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وفي هذا الإطار، وبعد استحواذها بنسبة 100% على منصة توصيل المشتريات elGrocer، حرصت «اتصالات من إي آند» على تطوير محفظة خدمات تطبيق «بسمات»، لتوفير مزايا توصيل الطعام، والتسوق، مع كسب واستبدال نقاط المكافآت في الآلاف من منافذ البيع في جميع أنحاء الإمارات، بما يسهم في تعزيز مكانة التطبيق كمنصة مشاركة اجتماعية متكاملة.

كما أسهم استحواذ «إي آند» بنسبة 100% من أسهم شركة Service Souk DMCC والمعروفة باسم ServiceMarket في تمكين العملاء وتعزيز مكانة وفعالية منصة «بسمات»، عبر أكثر من 40 نوعاً من الخدمات المنزلية تغطي العديد من القطاعات عبر مختلف أنحاء ومناطق دولة الإمارات.

ولتوفير الاتصال الصوتي والمرئي ومجموعة من الخدمات الذكية يواصل تطبيق GoChat Messenger المجاني والمتكامل تميزه في الأداء واكتسابه لثقة المستخدمين، إذ شهد ما يزيد عن 6 ملايين عملية تحميل، ويقدم المزيد من الميزات الجديدة والمبتكرة، والمعاملات بما في ذلك التحويلات الدولية، والألعاب، وقنوات المحتوى، والأخبار، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من أحدث التقنيات عبر خدمة روبوت الدردشة GoChat GPT، التي تعد نقلة نوعية في طريقة تنفيذ مهامهم اليومية عبر الذكاء الاصطناعي، وتشكل إضافة إلى الخدمات المتعددة، التي يوفرها التطبيق من الحصول على المعلومات، وكتابة النصوص، والإجابة عن الأسئلة المعقدة وعرض الأفكار المبتكرة.

ولتعزيز اللياقة والصحة البدنية للأفراد أطلقنا منصة GoWell وهو أول تطبيق يتيح تمكين المشتركين من تحقيق أهدافهم في الحياة الصحية واللياقة، من خلال تحفيزهم بمجموعة من المكافآت وقسائم الاسترداد النقدي، وتحفيز التغيرات الإيجابية في هذا المضمار عبر تطبيق ذكي سهل الاستخدام على الهواتف الذكية، يتيح للمستخدمين تحديد أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم وفقاً لملفهم الصحي، وتتراوح الأنشطة التي يسجلها التطبيق بين المشي أو الجري أو اللعب أو التمارين الرياضية، ويحصل المستخدم عقب استكمال الأهداف الخاصة به على مجموعة متنوعة من مكافآت أسلوب الحياة، فضلاً عن فرصة الاسترداد النقدي الذي يمكن استخدامه لشراء الساعات الذكية.

ولتقديم تجارب سلسلة وسريعة في الحصول على خدمات التأمين أتاحت «اتصالات من إي آند» للأفراد منصة التأمين السهل (Easy Insurance)، الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات رقمية للتأمين على السيارات والتأمين الصحي والسفر، وامتدت لتشمل تزويد العملاء بباقات التأمين السيبراني الشخصي للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

ولدعم العملاء عبر باقات المحتوى التي تلبي احتياجاتهم في الموسيقى والألعاب على الهاتف المتحرك، والفيديو، ووسائل التواصل الاجتماعي، أطلقنا باقات الدفع الآجل Freedom Live الجديدة بالكامل، التي تعزز القيمة للعملاء عبر تجربة رقمية متناغمة.

وفيما يخص الرفاهية المنزلية الذكية أطلقنا خدمة Smart Living المدعومة لأول مرة في المنطقة بالمساعد الشخصي الذكي من أمازون «أليكسا» باللغة العربية، لتتم إدارة الأجهزة الذكية في المنزل بالأوامر الصوتية، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية لإثراء التجارب الرقمية للعملاء.

ولتأمين الشمول الرقمي لمختلف شرائح المجتمع أطلقت «اتصالات من إي آند» تطبيق (Five App)، المصمم حصرياً لفئة العمال، مع ميزات سهلة الاستخدام لإدارة الحسابات، والوصول إلى الباقات الحصرية، علاوة على تطبيق SwitchTV والذي يتيح للأفراد مشاهدة الأفلام والمسلسلات وغيرها من المحتوى الترفيهي حسب الطلب، إلى جانب العديد من البطولات الرياضية والحصرية لعشاق الرياضة في المنطقة.

ويعد ميتافيرس e& universe امتداداً لخدماتنا في الفضاء الرقمي،ويتيح تجارب متميزة هي الأولى من نوعها في المنطقة في عالم الميتافيرس، ومناطق مخصصة للتفاعل الاجتماعي، ومشاهدة الفعاليات الحصرية في قطاع التكنولوجيا، بما فيها جناح الشركة في معرض «جيتكس».

وفي الألعاب السحابية، أطلقت «اتصالات من إي آند» منصة «تحدي أرينا» (Arena Challenge) لتشكل خطوة كبيرة في عالم الترفيه والألعاب عبر الإنترنت، ولتلبي متطلبات هذا القطاع الحيوي عبر الوصول الفوري إلى الألعاب دون الحاجة إلى تحميلها، ومشاركة الألعاب مع الأصدقاء والاستمتاع بالمسابقات والبطولات.

ثورة منزلية ببيئة ذكية:

أجهزة التنظيف

مصابيح السقف

منظم الحرارة

الستائر الذكية

أجهزة صنع القهوة

أجهزة التلفاز الذكية

كاميرا مراقبة داخلية

ألعاب لوحية تفاعلية

مصابيح كهربائية

غسالة الملابس

غسالة الصحون

ثلاجات Family Hub

أبرز 9 حلول رقمية متخصصة:

الميتافيرس

الترفيه

اللياقة البدنية

الدفع الآجل

تطبيقات المحادثة

برامج الولاء والمكافآت

المنزل الذكي

منصات التأمين

التأمين السيبراني

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