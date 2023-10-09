فيليب بحوشي لـ «البيان»: الإمارات تحتضن 100 صندوق رأس مال جريء وتقود أنشطة الاستحواذ إقليمياً

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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بلغ حجم استثمارات رأس المال المغامر/الجريء التي جمعتها الشركات الناشئة في الإمارات 239 مليون دولار (877 مليون درهم) عبر 60 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بحسب منصة «ماغنيت» المتخصصة في البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة.

وقال فيليب بحوشي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماغنيت (MAGNITT) في حوار مع «البيان»، إن الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما يتعلق الأمر بالتمويل غير الضخم (أقل من 100 مليون دولار)، وعندما ننظر إلى عدد الصفقات خلال الفترة نفسها نجد أن الإمارات واصلت التفوق إقليمياً واحتلت المرتبة الأولى في إجمالي عدد الصفقات.

وذكر بحوشي أنه يوجد حالياً ما يزيد قليلاً على 100 صندوق رأس مال مغامر/جريء في الإمارات، فيما لا يزال قطاع التكنولوجيا المالية (فنتيك) في الطليعة إلى حد كبير من حيث التمويل والصفقات التي تم إبرامها، مشيراً إلى أن الإمارات على المستوى الإقليمي لا تزال تقود فعلياً أنشطة الاندماج والاستحواذ بين أقرانها خلال النصف الأول.

وأضاف بحوشي إن الدافع الأكبر وراء تباطؤ الاستثمار المغامر/الجريء هو ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للحد من الضغوط التضخمية، حيث كان لسعر الاحتياطي الفيدرالي تأثير سلبي على توفر رأس المال المخصص لاستثمارات رأس المال المخاطر الذي انخفض بنسبة 50% على أساس سنوي عالمياً.

وتالياً نص الحوار:

ما حجم استثمارات رأس المال المغامر/المخاطر (venture capital) التي استقبلتها الإمارات لشركاتها الناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري؟

جمعت الإمارات 239 مليون دولار (877 مليون درهم) في النصف الأول من عام 2023، والأمر المثير للاهتمام هو أن هذه كانت المرة الأولى منذ النصف الثاني من عام 2020، التي لا تشهد فيها دولة الإمارات جولة ضخمة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال 60 صفقة، وهو أدنى مستوى له مرة أخرى منذ النصف الثاني من عام 2020، وأظهرت بياناتنا الفصلية أيضاً مستوى مماثلاً من النشاط، حيث وصل التمويل في الربع الثاني من عام 2023 إلى أدنى مستوى له منذ ذروة الوباء وانخفضت الصفقات إلى المستوى الذي شوهد آخر مرة قبل ست سنوات في عام 2018.

ورغم أن هذا التباطؤ قد يبدو مفاجئاً، إلا أنه يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وشهدت المنطقة انخفاضاً 41% في مستويات التمويل مقارنة بالأسواق العالمية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن انخفاض 44%، وتراجعت أوروبا بنسبة 60%، شهد التمويل العالمي أيضاً أدنى مستوى لتمويل المشاريع منذ الربع الثاني من عام 2020.

وفي المنطقة، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية ومصر عندما يتعلق الأمر بالتمويل في النصف الأول من عام 2023، وجمعت السعودية 446 مليون دولار، وجمعت مصر 305 ملايين دولار، ولكن المثير للاهتمام هو أن هذه الزيادة في التمويل ترجع إلى الجولات الضخمة التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه البلدان، وعلى الرغم من أن الإمارات لم تشهد جولة تمويل ضخمة (جولة تمويل 100 مليون دولار +)، إلا أن الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما يتعلق الأمر بالتمويل غير الضخم.

وعندما ننظر إلى عدد الصفقات في النصف الأول من 2023، نجد أن الإمارات واصلت التفوق إقليمياً حيث تبوأت المرتبة الأولى إجمالي عدد الصفقات على الرغم من تسجيل تراجع 33% على أساس سنوي.

ما أكبر 5 شركات ناشئة في الإمارات حصلت على تمويل منذ بداية العام الحالي؟

شهدنا هذا العام قيام شركة Tabby من قطاع التكنولوجيا المالية، وSQUATWOLF من قطاع (lifestyle sector) نمط الحياة، وQlub من قطاع التكنولوجيا المالية، وNumi من قطاع الترفيه، وCOFE من قطاع التجارة الإلكترونية بجمع أكبر مبلغ من تمويل الأسهم من ضمن الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات العربية مقراً لها.

الترتيب بحسب حجم التمويل:

1. جمعت تابي 58 مليون دولار في جولة السلسلة C

2. جمعت SQUATWOLF مبلغ 30 مليون دولار في جولة غير معلنة

3. جمع Qlub مبلغ 25 مليون دولار في جولة غير معلنة

4. جمع نومي مبلغ 20 مليون دولار في الجولة التأسيسية

5. وجمعت COFE مبلغ 15 مليون دولار في جولة السلسلة B

وعندما نحدد كبار المستثمرين من حيث رأس المال المقدم، يمكننا أن نرى أن المستثمرين العشرة الأكثر نشاطاً من حيث رأس المال المنتشر جاءوا جميعاً من السعودية والإمارات، وشكلوا معاً أكثر من 60% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 20203.

ما عدد صناديق رأس المال الاستثماري الموجودة في الإمارات العربية والمنطقة؟

يوجد حالياً ما يزيد قليلاً على 100 صندوق رأس مال استثماري في الإمارات، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد أكثر من 270 صندوق رأس مال استثماري.

متى تتوقع أن تستعيد تقييمات الشركات الناشئة مستويات ما قبل جائحة كورونا؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لكنني أزعم أن التقييمات سترتفع بمجرد أن تبرر أساسيات العمل ومعدلات النمو، تلك التقييمات، فعندما تنضج الصناعة وتتطور الرؤية سيؤدي ذلك إلى تحسين جولات التمويل والتقييمات، عموماً تعتمد التقييمات إلى حد كبير على الطلب والعرض لرأس المال.

في هذه البيئة الحالية، تقوم الشركات بجمع جولات أصغر نظراً لندرة رأس المال الاستثماري مع احتمال حدوث جولات هبوطية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة. وفيما يتعلق بالعرض، في حين أن الحكومة يمكن أن تساعد في تحفيز ذلك من خلال زيادة الاستثمار في بعض الصناديق لديها، فإن شهية المستثمرين تظل قوية إلى حد كبير في الاستثمارات في المراحل المبكرة للشركات مقارنة باستثمارات المرحلة المتأخرة.

ما القطاعات الأكثر جذباً للتمويل من صناديق الاستثمار الجريء في الإمارات؟

نعم، لا تزال التكنولوجيا المالية في الطليعة إلى حد كبير من حيث التمويل والصفقات التي تم إبرامها، ومع ذلك، فقد سجلت هذا العام انخفاضاً حاداً في النشاط، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل الذي تم جمعه، ففي النصف الأول من عام 2023، انخفض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 50% على أساس سنوي.

ومع ذلك، استحوذت التكنولوجيا المالية على 45% من إجمالي التمويل الذي تم جمعه في النصف الأول من عام 2023 في دولة الإمارات، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا مهتمين بالقطاع وحريصين على الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للتوسع.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع انتشار التكنولوجيا المالية إلى نقطة تتراوح بين 2% و2.5% في عام 2025، وفقاً لماكينزي، وفي الإمارات، سيعزى ذلك إلى عدد من محركات النمو بما في ذلك الابتكارات في تكنولوجيا blockchain، والحلول الشخصية المصممة خصيصاً للمستهلكين النهائيين، وطرق الدفع الحديثة التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

ما مشهد الاندماجات والتخارجات بين الشركات الناشئة في الإمارات خلال عام 2023؟

على المستوى الإقليمي، رأينا الإمارات تقود فعلياً أنشطة الاندماج والاستحواذ بين أقرانها، استحوذت الإمارات على 18 من أصل 28 صفقة اندماج واستحواذ مسجلة في النصف الأول من عام 2023. ارتفع أداء الإمارات في عمليات التخارج المسجلة بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أمر لم نلحظه في أجزاء أخرى من المنطقة.

ما توقعاتك لمشهد تمويل رأس المال المغامر في الإمارات 2024؟

من المهم أن نلاحظ أنه بينما تدرس الولايات المتحدة التيسير النقدي (تخفيض أسعار الفائدة)، فمن غير المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه السياسة قبل عام 2024، وفي الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة سعر الفائدة إلى 4% لمكافحة التضخم.

أتوقع أن يزداد تمويل رأس المال المغامر/المخاطر على الأرجح بافتراض الاستقرار ومتابعة التيسير النقدي - ولكن هذا يعتمد أيضاً على وتيرة التخفيض وقدرة النظام البيئي لرأس المال المخاطر الحصول على صفقات بتقييمات جذابة وآفاق نمو.

وفي المرحلة المتأخرة من التمويل على وجه التحديد، ستكون الرغبة في الاستثمار مدفوعة إلى حد كبير بالمستثمرين الدوليين بدلاً من الاستثمار المحلي.

هل لا تزال الإمارات تحافظ على جاذبيتها بالنسبة للشركات الناشئة عالمياً؟

لا تزال الإمارات والسعودية تتمتعان باقتصاد قوي مقارنة ببقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وفر هذا منصة جذابة للعديد من الشركات لتأسيسها.

لقد شهدنا أيضاً زيادة في عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى الهجرة والعمل داخل الإمارات، مما أدى إلى زيادة مجموعة المواهب لدى العديد من الشركات.

إن الاتصال بالشرق والغرب عبر الإمارات هو الذي يظل عامل تمييز رئيسياً، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى العمل عبر الأسواق الناشئة خارج الولايات المتحدة وأوروبا.

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