عصام كاظم لـ « البيان »: 22 % الزوار المتكررون في دبي.. ضمن الأعلى عالمياً

المصدر: حوار - لؤي عبدالله

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أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن قطاع السياحة في دبي يواصل مسيرة النمو منذ بداية العام الجاري، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة 2019 في معظم مؤشرات الأداء، ويسير بالتوازي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ظل التوقعات باستمرار تدفق الزوار إلى دبي من مختلف الأسواق بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوسع الناقلات الوطنية، وزخم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى في الربع الأخير من العام، وتعد دبي من أكثر المدن العالمية في استقطاب الزوار المتكررين، حيث شكلت نسبتهم 22 % من إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال العام الماضي، وهذه النسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً.

وقال كاظم في حوار مع «البيان» إن هناك خمسة محفزات أساسية تساهم في تدفق الاستثمارات السياحية إلى دبي، تتمثل في التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين، والمبادرات والخطط المستقبلية التي تطلقها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33، ونمو العائد على الاستثمار السياحي والفندقي، وقدرة الإمارة على الحفاظ على مستويات نمو ثابتة في أعداد الزوار، بالإضافة إلى امتلاك دبي شركات طيران تصنف ضمن الأسرع نمواً عالمياً، مشيراً إلى أن هذه العوامل وغيرها ساهمت في زيادة جاذبية دبي للاستثمارات السياحية.

وأضاف أن مشروع نخلة جميرا يعد إضافة مهمة للمقومات السياحية في دبي، مشيراً إلى أن المنشآت الفندقية من فئتي 4 و5 نجوم شكلت ما نسبته 86% من إجمالي الفنادق الشاطئية التي تم افتتاحها أخيراً.

وأكد أن دبي بوصفها وجهة عالمية مفضّلة، وتوّجت بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر»، وذلك للعام الثاني على التوالي، تمكّنت من التفوق في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على الحلول التقنية في تعزيز التواصل بين المعالم السياحية والوجهات الترفيهية المحلية والشركات المتخصصة بالسياحة والسفر حول العالم، وذلك بهدف تنشيط القطاع من خلال ربط عناصره بشبكة واسعة من قنوات التوزيع والبيع على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التعاون مع أكثر من 3000 شريك في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الشركاء المحليين من شأنه الإسهام بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للزيارة.

*كيف كان أداء قطاع السياحة في دبي منذ بداية العام الجاري؟ وما توقّعاتكم حتى نهايته؟

نجحت دبي في النصف الأول من العام الجاري في تجاوز المستويات السابقة في كثير من مؤشرات الأداء، فقد ارتفع عدد الزوار الدوليين إلى المدينة بـ20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي، وهو ما تجاوز معدلات ما قبل الجائحة، والتي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، الأمر الذي يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة للزيارة في العالم.

وتحرص دبي على البناء على هذا النجاح لمواصلة رحلة التميز، والعمل المستمر على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة في كافة المؤشرات، لا سيما في ظل نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الإمارة وزخم نشاط الفعاليات والمعارض مثل «كوب 28» ومعرض دبي للطيران وغيرها، بالإضافة إلى مواصلة الناقلات الوطنية خاصة طيران الإمارات وفلاي دبي عملياتها التوسعية ووصولها إلى أسواق جديدة. ونجحت دبي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري في استقبال 9.8 ملايين زائر بنمو 21% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

*ما هي ملامح استراتيجية التسويق للقطاع السياحي في دبي؟ وما هي أهم الأسواق المستهدفة؟

تعمل المؤسسة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم في السياحة والأعمال ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأيضاً لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة. ولهذا، يتواصل العمل على ترسيخ جاذبية المدينة كوجهة متميزة تقدم العديد من التجارب والخيارات للزوار، إضافة إلى المبادرات التي تشجع على الإقامة بها، والتي تستهدف المستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة. وتقوم المؤسسة بإطلاق حملات تسويقية عالمية بالتعاون من أبرز المشاهير والمؤثرين، تستعرض مزايا وإمكانات المدينة كوجهة مفضلة للمسافرين من مختلف دول العالم ومن جميع الفئات. كما يتم العمل على توسيع نطاق الشراكات في الأسواق الرئيسية والناشئة، واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة.

*ما مدى أهمية السياحة الداخلية بالنسبة لكم في تعزيز استدامة نمو القطاع السياحي في الإمارة؟ وما هي حصة السياحة الداخلية من إجمالي عدد الزوار؟

تعتبر السياحة الداخلية جزءاً مهماً من خططنا، كما أن دبي تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم، لا سيما أنها فازت بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر»، للعام الثاني على التوالي. وتحرص المؤسسة بشكل دائم على العمل مع شركائها على توسيع عروض دبي، إلى جانب تقديم باقات لاستقطاب شرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين في الإمارات حتى يعيشوا تلك التجارب ويستكشفوا المزيد من الأماكن والمعالم في المدينة. وتسجل فنادق دبي نسب إشغال وحجوزات ممتازة من السياحة الداخلية، كما أنها تقوم باستمرار بطرح عروض خاصة للنزلاء من داخل الدولة.

*ما هو دور التسويق الرقمي في الترويج لدبي كوجهة سياحية عالمية؟

تطلق دبي على مدار العام حملات تسويقية عالمية حتى تكون دائماً في أذهان محبي السفر والوجهة التي يفكرون بزيارتها، وتستثمر بشكل كبير في الترويج عبر الوسائل الرقمية الحديثة، وكذلك في الأسواق الرئيسية لجذب اهتمام الجمهور وزيادة الطلب من خلال الحملات المبتكرة. وتتواصل مع شركات تقنية عريقة في عدة أسواق رئيسية وواعدة، وتتعاون مع أكثر من 3000 شريك في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الشركاء المحليين لضمان وجود توافق في الرؤى للتمكّن من الترويج لدبي كوجهة مفضلة للزيارة.

*ما هي أبرز الأنشطة التي تقوم بها دائرة السياحة والاقتصاد في دبي لجذب مسافري الأعمال، وما هو عدد المؤتمرات والمعارض التي نجحت دبي في استضافتها خلال العام الجاري؟

إن فئة المسافرين بغرض الأعمال مهمة جداً كما هو الحال بالنسبة للمسافرين بغرض الترفيه، حيث تسهم المعارض وكذلك القاعات المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص في استقطاب فعاليات الأعمال التي تعزز من نمو عدة قطاعات في المدينة، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى. وهناك قائمة طويلة من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تستضيفها دبي على مدار العام، والتي تشهد تزايداً ملحوظاً بشكل سنوي. وقد فازت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 143 عطاء استضافة لفعاليات أعمال ستُقام على مدار الأعوام القليلة المقبلة.

وتنظم الدائرة والمؤسسات التابعة لها العديد من البرامج والأنشطة على مدار العام، لتكون دبي في مقدمة أولويات مخططي الاجتماعات ومسؤولي الجمعيات الدولية، هذا بالإضافة إلى القيام بحملات تعريفية خارجية في عدد من المدن الرئيسية حول العالم. كما يتم تعريف الوفود التي نلتقي بها في المعارض التجارية الكبرى بالمقومات التي تجعل من دبي الوجهة الأمثل لاستضافة أي حدث عالمي، علاوة على تنظيم جولات للوفود الزائرة للتعرف أكثر على المدينة.

*وماذا عن أهمية تنظيم المهرجانات والفعاليات في جذب الزوار؟

تعمل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة دائماً على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، والتشجيع على تكرار الزيارة نتيجة المهرجانات والفعاليات المتميزة والمتنوعة التي تنظمها على مدار العام، حيث تتنوع الأحداث التي تقام لتشمل التسوق والترفيه، إلى جانب المأكولات وفنون الطهي، واللياقة البدنية وغيرها الكثير، الأمر الذي يجعل دبي مدينة متجددة دائماً، وبالتالي تجذب فئات متنوعة من المسافرين وتحفزهم على تكرار الزيارة مراتٍ عدة. كما تتميز دبي بأسلوب الحياة العصرية والأمن والأمان وسهولة الوصول إليها وهي عناصر جذب مهمة جداً تجعلها دائماً على رأس قائمة الوجهات التي تجذب الزوار.

*كيف تتعاون الدائرة مع شركات الطيران ووكالات السفر لزيادة أعداد الزوار؟

إن قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها الرائدة عالمياً تأتي من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة لمواصلة الارتقاء بالعناصر الكفيلة باستمرارية تميز أدائه والمؤشرات القوية لهذا القطاع الذي يمثل رافداً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي للمدينة. ولا شك أن هناك عملاً متواصلاً مع شركات الطيران المحلية مثل طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات طيران عالمية، للوصول إلى أسواق جديدة للمحافظة على استدامة نمو أعداد الزوار، وهو الأمر الذي يأتي بالتوازي مع تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الفنادق ومرافق الضيافة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة.

*ما هو تقديركم لمتوسط إنفاق الزائر في دبي؟ وكيف تقارنون ذلك مع النسب العالمية؟

بحسب تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر فإن حجم إنفاق الزوار الدوليين في دبي ارتفع بـ 74% من 62.1 مليار درهم إلى 108 مليارات درهم بنهاية العام الماضي لتتجاوز بذلك مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، حيث وصل حجم الإنفاق حينها 106.5 مليارات درهم، بينما ارتفع حجم إنفاق السائح الداخلي في دبي بـ35.3 % من 10 مليارات في 2021 إلى 13.6 ملياراً العام الماضي بنمو 35.3 % ليتخطى أيضاً مستويات عام 2019، حيث وصل الإنفاق حينها إلى 10.7 مليارات درهم.

*ما هي نسبة الزوار المتكررين في دبي؟ وكيف تعملون على رفع هذه النسبة؟

من ضمن أهداف استراتيجية دبي السياحية تشجيع الزوار على تكرار الزيارة، حيث نسعى من خلال توفير التجارب الكثيرة وكذلك تشييد المشاريع السياحية الجديدة إلى إتاحة الفرصة لمحبي السفر لاستكشاف دبي لأكثر من مرة. فيما تلعب العروض التي يقدمها الشركاء دوراً في جذب الزوار، كما أن تعدد التأشيرات التي يتم تقديمها للراغبين بالقدوم إلى دبي تعطيهم المزيد من الخيارات لتكرار الزيارات. وتعد دبي من أكثر المدن العالمية في استقطاب الزوار المتكررين لما تقدم لهم من تجارب جديدة على مدار العام، حيث شكلت نسبتهم 22 % من إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال العام الماضي.، حيث تعد هذه النسبة من الأعلى عالمياً

*ما هي العوامل التي تساعد على زيادة الطلب على الفنادق الشاطئية، لا سيما خلال موسم الذروة، وهل مشروع مثل نخلة جميرا أعطى زخماً لمثل هذه الفنادق؟

تحظى الفنادق الشاطئية باهتمام من قبل سكان وزوار دبي لما توفره هذه الفنادق من خيارات متنوعة لمرتاديها، كما أن بعضها يتضمن مرافق ترفيهية متنوعة مناسبة للقيام بأنشطة مختلفة بما في ذلك أحواض السباحة والألعاب والمنزلقات والحدائق المائية وغيرها. ولا شك أن مشروع نخلة جميرا وغيره يعتبر إضافة مهمة للمقومات السياحية في دبي التي أصبحت قادرة على جذب فئات متنوعة من المسافرين والعائلات. وقد شكلت المنشآت الفندقية من فئتي 4 و5 نجوم ما نسبته %86 من إجمالي الفنادق الشاطئية التي تم افتتاحها أخيراً. وهو ما يعكس الحرص على توفير تجارب متميزة وفاخرة لنزلاء هذه الفئة من الفنادق.

*ما هي أهم محفزات الاستثمار في فنادق دبي؟ وما هو متوسط العائد على الاستثمار الفندقي؟

لا شك أن الإحصاءات والنتائج المشجعة لأداء قطاع السياحة في دبي وتحقيقها مستويات نمو ثابتة في أعداد الزوار وارتفاع متوسط العائد على الغرف الفندقية إلى جانب التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين، وكذلك الفرص الكثيرة التي ستنجم عن المبادرات والخطط المستقبلية بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 تشجع على جذب الاستثمارات وإقامة المزيد من المشاريع تماشياً مع مستهدفاتها لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى امتلاكها شركات طيران تعتبر ضمن الأسرع نموا عالميا كلها عوامل تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بقطاع السياحة في الإمارة.

*كيف تعملون في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تعزيز نسب التوطين؟

تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال عدد من المبادرات على تدريب وتوظيف الشباب الإماراتيين في قطاع السياحة، ومن أبرزها، مبادرة «مضياف» التي تهدف إلى جذب وتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات لدخول سوق العمل، إذ يساعد التوطين على تحسين تجربة الزوار، ويوفر لهم فرصة التفاعل والحوار مع المواطنين، وذلك من خلال التدريب الذي تقدمه كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات في القطاع الخاص لاحتضان الكوادر الوطنية الشابة.

5 عوامل تحفز الاستثمار الفندقي في دبي:

1 - التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين

2 - مبادرات وخطط التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

3 - نمو العائد على الاستثمار السياحي والفندقي

4 - الحفاظ على مستويات نمو ثابتة في أعداد الزوار

5 - امتلاك شركات طيران تصنف ضمن الأسرع نمواً عالمياً

مرتكزات النمو السياحي:

النشاط الاقتصادي

توسع الناقلات

الفعاليات الكبرى

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