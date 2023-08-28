ديفيد غيبسون مور: العقارات ترسخ مكانة دبي وجهة عالمية لجذب الثروات

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أكد المصرفي البريطاني المخضرم ديفيد غيبسون مور الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «غولف اناليتيكا» التي تقدم خدمات استشارية شاملة للشركات العالمية والمكاتب العائلية التي تتطلع إلى العمل في الشرق الأوسط، أن قطاع العقارات في دبي شهد على مدى العقدين الماضيين العديد من التطورات المميزة التي استحوذت على الاهتمام الدولي، وقد عزز نمو هذا القطاع مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والترفيه تجتذب المستثمرين والأفراد من ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم.

مور الذي تولى مناصب قيادية في مؤسسات مالية عالمية مرموقة، حيث عمل سابقاً لمدة 15 عاماً انطلاقاً من جنيف مع بنك «تشيس مانهاتن» (الذي أصبح لاحقاً «جي بي مورغان تشيس») وبنك الراجحي وأيضاً العضو الإقليمي المنتدب لبنك «إل جي تي» المجموعة الخاصة التي تملكها العائلة الأميرية في لختنشتاين، قال في حوار خاص مع «البيان» : «إن الأثرياء ينجذبون إلى دبي بسبب وضعها كملاذ آمن، واقتصادها المتنوع للغاية، ومعدلات الضرائب المنخفضة، ونظام الرعاية الصحية المتميز، كما أنها مركز فاخر للتسوق والمطاعم من الدرجة الأولى، وسوق العقارات السكنية المتميز، ومعدلات ضرائب مواتية على الشركات، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على الثروة والميراث».

وأضاف: «إن المزيج الفريد من هذه العوامل الذي تتمتع به دبي يجعلها وجهة رئيسية للشركات التي تسعى إلى التوسع دولياً».

وقال مور: «في الإمارات، تدرك الحكومة ومجتمع الأعمال أهمية الحفاظ على الشركات العائلية، وقد قاموا بتنفيذ عدد من التدابير لمعالجة النزاعات وتعزيز النمو المستدام، أهمها: الوساطة والحل وكذلك الحوكمة وتخطيط الخلافة». وتالياً نص الحوار:

مواهب

ما تقييمك لعملية استقطاب المواهب والكوادر المهنية العالمية في القطاع المالي بدبي؟

اعتمدت الإمارات، التي تتمتع بموقع جذاب على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، استراتيجية لجذب المواهب والاحتفاظ بها والتي لها ثلاثة أهداف رئيسية: وضع الإمارات بين أفضل عشر دول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في جميع القطاعات الاستراتيجية وتعزيز صورة الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل.

إن النجاح الملحوظ الذي حققته دبي في جذب المواهب في القطاع المالي من جميع أنحاء العالم يرجع بشكل أساسي إلى عدة عوامل: تعمل المدينة كبوابة للأعمال والتجارة الدولية والتي تقدم أيضاً مجموعة من الحوافز الضريبية وغيرها من الحوافز المهمة بما في ذلك إنشاء مناطق حرة مخصصة للتمويل، كما يتم تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتمويل من خلال بنية تحتية عالمية المستوى، والالتزام بالابتكار والثقافة الشاملة. وإن المزيج الفريد من هذه العوامل الذي تتمتع به دبي يجعلها وجهة رئيسية للشركات التي تسعى إلى التوسع دولياً.

ديناميكية

كيف ترى المشهد الاستثماري العائلي في الإمارات؟

يتميز المشهد الاستثماري لدى العائلات الثرية في الإمارات بالديناميكية والتطور مع اتجاهات واضحة في الاستثمار تتمثل بـ:

• أصبحت العديد من العائلات الثرية الآن أكثر وعياً بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لاستثماراتها، أنهم يبحثون عن فرص تتوافق مع قيمهم وتسهم بشكل إيجابي في المجتمع مع تحقيق عوائد أيضاً.

• كان قطاع التكنولوجيا محوراً رئيساً، بدءاً من الشركات الناشئة وحتى شركات التكنولوجيا القائمة، سواء داخل الإمارات أو على مستوى العالم، واليوم تتحول الإمارات بسرعة إلى مركز مهم وبارز للتكنولوجيا المالية وتقنية البلوك تشين من خلال مبادرات مثل مشروع مدينة دبي الذكية.

• هناك اهتمام متسارع بالاستثمار البديل مع التركيز على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والاستثمارات المباشرة في الشركات.

• لا تزال العقارات تشكل حجر الزاوية في استراتيجيات الاستثمار في الإمارات، وتستكشف العائلات بشكل متزايد العقارات الفندقية والخدمات اللوجستية، مستفيدة من تطور مشهد الأعمال.

هناك أيضاً اتجاه نحو التعاون والاستثمار المشترك مع المكاتب العائلية الأخرى والمستثمرين المؤسسيين وحتى الصناديق المدعومة من الحكومة، وهذا يسمح بتجميع الموارد والوصول إلى فرص استثمارية أكبر وأكثر تعقيداً.





فرص

ما دور «الشركات العائلية» في استكشاف الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟

تلعب الشركات العائلية في الإمارات، كما في أماكن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، دوراً حيوياً في تشكيل الطلب على الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد أسهم توافقهم مع القيم الإسلامية، والمنظور طويل المدى، والالتزام بالممارسات الأخلاقية في نمو الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشكيل محافظهم الاستثمارية والمشهد المالي الأوسع.

لعبت الشركات العائلية دوراً رئيسياً في تشكيل نمو منتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وقد شجع هذا الطلب على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك السندات الإسلامية (الصكوك)، وصناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية، والخدمات المصرفية الإسلامية.

ويشكل إطلاق حكومة الإمارات لصكوك الخزانة الإسلامية المقومة بالدرهم في شهر مايو خطوة مهمة في تطوير سوق رأس المال للدين المحلي الناشئ، وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر مصرف الإمارات الإسلامي أول صكوك بالدرهم.

وقد شجع التزام العائلات بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المؤسسات المالية على تطوير مجموعة منتجاتها وخبراتها في التمويل الإسلامي لدعم هذه الممارسات الاستثمارية، كما حصل مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) على جائزة «أفضل مصرف إسلامي في الإمارات» لعام 2022 من قبل مجلة EMEA Finance، وهي مجلة مالية رائدة تغطي التطورات في أوروبا والشرق الأوسط.

تحديات

هل تعتبر الخلافات بين الورثة في الأعمال العائلية تهديداً لمستقبل الشركات العائلية؟

غالباً ما تشكل النزاعات بين الورثة في الشركات العائلية تحدياً كبيراً لمستقبل الشركات العائلية في الإمارات (كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم)، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار سلبية فيما يتعلق باستمرارية الأعمال، وتدهور العلاقات بين أفراد العائلة، وفي نهاية المطاف خطر تجزئة الشركة العائلية.

وفي الحالة الأخيرة، قد يتم تقسيم الأصول وبيع أجزاء من الشركة، مما قد يؤدي إلى تراجع الكيان التجاري أو حتى حله.

في الإمارات، تدرك الحكومة ومجتمع الأعمال أهمية الحفاظ على الشركات العائلية، وقد تم تنفيذ عدد من التدابير لمعالجة النزاعات وتعزيز النمو المستدام، أهمها: الوساطة والحل، حيث تشجع بيئة العمل الوساطة والطرق البديلة لتسوية المنازعات لمعالجة النزاعات داخل الشركات العائلية.

وكذلك الحوكمة وتخطيط عملية انتقال الشركات، حيث إن وضع مبادئ توجيهية للانتقال يمكن أن يضمن تحولاً سلساً بين الأجيال ويقلل من احتمالات النزاعات.

عقار

القطاع العقاري في دبي أحد عوامل جذب الأثرياء من حول العالم، ما تقييمك لأدائه؟

بشكل عام، شهد قطاع العقارات في دبي على مدى العقدين الماضيين العديد من التطورات المميزة التي استحوذت على الاهتمام الدولي، وقد عزز نمو هذا القطاع مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والترفيه تجتذب المستثمرين والأفراد من ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم.

وقد أظهر قطاع العقارات المتنوع في دبي مزيجاً من الإنجازات الرائعة والتطور المستمر، ومع ذلك، فقد شهد أيضاً فترات من التصحيح والتقلبات، حيث تخضع أسعار العقارات لعوامل اقتصادية عالمية، وتقلبات أسعار النفط، والتغيرات في معنويات السوق، مما أدى إلى دورات مختلفة من تقلب العرض والطلب.

صناديق

يعمل مركز دبي المالي العالمي على جذب 50 صندوق تحوط خلال الفترة المقبلة، ما دلالة ذلك؟

حقق مركز دبي المالي العالمي قصة نجاح ملحوظة في تعزيز مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم، وكان أداء المركز ملحوظاً، كما أن عزمه على اجتذاب 50 صندوقاً للتحوط في الفترة المقبلة يدل على التزامه المستمر بالنمو والابتكار.

قام مركز دبي المالي العالمي بتسمية خمسة صناديق تحوط أنشأت حضوراً إقليمياً في المركز في الربع الثاني من العام الجاري: هدسون باي كابيتال، وآسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت المحدودة، وكينج ستريت كابيتال مانجمنت، وبالياسني لإدارة الأصول، وفيريشن فاند مانجمنت إل إل سي.

وتنضم هذه الشركات إلى قائمة طويلة من مديري الأموال الآخرين الموجودين في السجل العام لمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك شركة شرودر لإدارة الاستثمارات المحدودة، وشركة إم إف إس إنترناشيونال المحدودة، وشركة إف آي إل وفيديليتي إنترناشيونال، وقال المركز إن شركات صناديق التحوط الخمسة هذه ستنقل جميع كبار موظفيها إلى مركز إدارة المحافظ وأنشطة علاقات المستثمرين. وتدير صناديق التحوط المسجلة بالفعل لدى مركز دبي المالي العالمي حوالي تريليون دولار من الأصول في جميع أنحاء العالم.

تتمتع دبي أيضاً بنظام ضريبي مناسب (لا يشمل أي ضرائب شخصية)، ونظام تأشيرات يتضمن تأشيرات إقامة قابلة للتجديد مع رعاية مميزة «للمواهب المتخصصة»، وأسلوب حياة جذاب، ومجموعة قوية من المواهب، والوصول إلى قاعدة أصول متنامية، ومن ناحية أخرى، تعد دول مجلس التعاون الخليجي موقعاً لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وفي تطور مثير للاهتمام أخيراً، عقدت جمعية إدارة الاستثمار البديل شراكة هذا العام مع مركز دبي المالي العالمي، وتتيح الاتفاقية لمركز دبي المالي العالمي التعاون مع شبكة AIMA التي تضم أكثر من 2100 عضو من الشركات، تمثل أكثر من 2.5 تريليون دولار في صناديق التحوط و/أو أصول الائتمان الخاصة.

بنوك

كيف تجد أداء القطاع المصرفي في الإمارات حالياً؟

أعلنت البنوك الإماراتية، التي تجني ثمار الطفرة الاقتصادية الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بعد أداء قوي في 2022، وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن الأداء القوي للقطاع في عام 2023 مدفوع بهوامش صافي الفائدة المستقرة، بصافي استقرار مستقر، هوامش الفائدة (NIMs)، مما يحسن كفاءة التكلفة.

وتقوم البنوك أيضاً بتنفيذ استراتيجيات رقمية الآن لمساعدتها على الاستعداد لنظام بيئي مصرفي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل. إن ظهور التقنيات المبتكرة الجديدة والمبادرات التي يتم تنفيذها من قبل المراكز المالية في الإمارات، تحظى بدعم نشط من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي.

ولا تزال الإمارات أيضاً مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي، حيث يمثل القطاع 29 % من التمويل الإسلامي العالمي نهاية 2022، كما تجاوز نمو الخدمات المصرفية الإسلامية البنوك التقليدية في العام الماضي، مدفوعاً بتزايد طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ثروات

من أي دول العالم يأتي أغنى الأشخاص والشركات الكبيرة والعائلية إلى دبي؟

وفقاً لأحدث تقرير لشركة Henley & Partners، ستكون الإمارات ثاني أكثر الوجهات شعبية للمليونيرات والعائلات الثرية العام الجاري، وسينتقل معظم المليونيرات إلى الإمارات من الهند، ثم تليها المملكة المتحدة وروسيا ولبنان وباكستان، ودول آسيوية وإفريقية أخرى. كما سينقل العديد منهم أعمالهم إلى الدولة.

تشير التقديرات إلى أن الإمارات تضم حالياً 109.900 مليونير، و298 مليونيراً بأصول تزيد على 100 مليون دولار، و20 مليارديراً. ينجذب الأثرياء إلى دبي بسبب وضعها كملاذ آمن، واقتصادها المتنوع للغاية، ومعدلات الضرائب المنخفضة، ونظام الرعاية الصحية من الدرجة الأولى، ومركز فاخر للتسوق والمطاعم من الدرجة الأولى، وسوق العقارات السكنية المتميز، والمدارس الدولية الجيدة وتطور الخدمات والأنشطة الترفيهية على مدار السنة، ومعدلات ضرائب مواتية على الشركات، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على الثروة والميراث.

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