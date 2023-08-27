أحمد نجم: الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل أسهم الإمارات

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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أكد أحمد نجم، الخبير في أسواق المال، رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط بشركة «إكس إس دوت كوم»، أن الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل أسهم الإمارات، حيث إن دمجه في عمليات المستثمرين اليومية يحسن أرباح الشركات.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يزداد تأثيره على أسواق الأسهم في الإمارات، حيث يتم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل متزايد من قبل العديد من الشركات المالية لإدارة محافظ الأوراق المالية بطريقة أحسن من أجل السيطرة على المخاطر بشكل أفضل وتداول فرص السوق بوتيرة أسرع.

وأضاف أن طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي تختلف من شركة إلى أخرى ويتغير تأثيره حسب ظروف السوق وظروف التشغيل، مؤكداً أن المستثمرين يستفيدون بشكل مباشر من الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد هذه التكنولوجيا في جعل العمليات في المؤسسات المالية والوسطاء وأسواق الأوراق المالية أكثر كفاءة، مما قد يؤدي إلى تعزيز التداول والسيولة، كما يمكنها أن تساعد المستثمرين في وضع طرق أفضل لإدارة المخاطر وتطوير استراتيجيات استثمارية أكثر فعالية مع بناء رؤية شاملة للسوق عبر دمج البيانات المتوفرة.

فرص

وحول توقعاته لأفضل الأسهم الإماراتية أداءً في 2023، قال إنه يمكن أن توفر أسواق الأسهم في الإمارات فرصاً استثمارية متنوعة طوال هذا العام على الرغم من تغير الظروف الاقتصادية على النطاق العالمي والتي خلقت بعض الضبابية، وعلى الصعيد المحلي يمكن أن يشهد القطاع المالي والبنوك على وجه الخصوص أداءً قوياً بفضل أسعار الفائدة المرتفعة وظروف الأعمال الإيجابية محلياً، ومن الممكن أن تستمر العقارات في مشاهدة طلب قوي على الوحدات السكنية والمكتبية بفضل جاذبية الإمارات كوجهة للشركات والأفراد.

وعن توقعاته لأفضل الأسهم العالمية أداءً في 2023، قال إن أسهم التكنولوجيا عالمياً حظيت باهتمام كبير من المستثمرين وتوفر إمكانيات قوية للنمو بفضل محاور التطوير التي فتحها الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الصدد، يمكن لعمالقة التكنولوجيا وكذلك الشركات المصنعة للرقائق أن يستمر في تسجيل أداء قوي.

تحسن

وحول شهية الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية، قال: لقد تأثرت الشهية على المخاطر إلى حد ما بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مؤخراً، ومع ذلك، فقد تتحسن المعنويات مع استمرار المستثمرين في توقعاتهم لاقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة للسياسة النقدية الأمريكية. وفي هذا الصدد، سوف يتجه اهتمام المستثمرين إلى خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي المقبل للحصول على تلميحات حول الخطوات التالية في السياسة النقدية.

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