الرئيس التنفيذي للشركة لـ«البيان»: «أدنوك للتوزيع» توفر 55 مليوناً من نفقات التشغيل في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة نجحت خلال النصف الأول من العام الجاري في توفير 55 مليون درهم من النفقات التشغيلية، مشيراً إلى إحراز تقدم لخفض التكاليف التشغيلية بما يزيد على 92 مليون درهم في 2023.

وقال في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة تدير حالياً 38 نقطة شحن كهربائي، مشيراً إلى تعاون «أدنوك للتوزيع» مع شركة «طاقة» في مشروع «E2GO» لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف أن «أدنوك للتوزيع» أول شركة في مجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة بالإمارات تستفيد من التمويل المستدام من خلال تحويل قرض قائم طويل الأجل بقيمة 5.5 مليارات درهم إلى قرض مرتبط بأهداف الاستدامة، في شراكة مع مصرف أبوظبي الأول.

وأشار إلى الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة «إيمرج» لتركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في جميع محطات الشركة على مستوى الدولة انطلاقاً من دبي، حيث سيبدأ العمل في المشروع خلال العام الجاري، بهدف تزويد محطات خدمة أدنوك بالطاقة النظيفة.

توسع

وحول خطط الشركة للتوسع داخل الدولة وخارجها، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع» إن الشركة تتبع خطة محكمة لتوسع شبكة محطاتها وأعمالها بشكل عام، لتعزيز حضورنا على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال استكشاف الفرص السانحة في الأسواق المميزة، وكذلك العمل مع شركاء أقوياء لاستحداث شراكات جديدة تهدف للاستفادة من قدراتهم التقنية في تعزيز تجربة التسوّق التي نقدمها، وتحديث خدماتنا لمواكبة متطلبات العملاء المتغيّرة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية في الأسواق الخارجية.

وقال: إن الشركة افتتحت 13 محطة خدمة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري ، ليصل إجمالي شبكة المحطات إلى 511 محطة، ونستعد لافتتاح من 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة داخل الإمارات خلال 4 أشهر مع نهاية العام.

وأضاف: تعتبر الصفقة التي نجحنا في إكمالها فبراير الماضي للاستحواذ على حصة 50 % من أعمال شركة «توتال للطاقة للتسويق مصر» بمثابة أكبر صفقة دولية في تاريخ الشركة، مشيراً إلى أن الشركة المصرية تمتلك محفظة أعمال متنوعة تضم 240 محطة بيع وقود، وما يزيد على 100 متجر للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت، ومراكز غسيل السيارات، وخدمات بيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت تغيير المحرك. وتتيح الصفقة لأدنوك للتوزيع الوصول إلى قطاع زيوت التشحيم وقطاع وقود الطائرات في مصر، الذي يزخر بالكثير من فرص النمو.

نتائج

وحول نتائج «أدنوك للتوزيع» للنصف الأول من العام الجاري ، قال بدر اللمكي: إن الشركة حققت نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، أسهم في ذلك الأداء التشغيلي القوي والمبادرات التي أطلقتها الإدارة لتحسين كفاءة أداء عملياتنا في جميع قطاعات الشركة، مشيراً إلى خطط ترشيد النفقات والاستثمار في تطوير المنتجات، والعمل على تحوّل نموذج أعمالنا لتحقيق النمو المستدام ومواكبة أعمالنا للمستقبل وفقاً للتغيّرات في مجال التنقّل وقطاع مبيعات التجزئة لدعم قدراتنا التنافسية وضمان الحفاظ على ريادتنا على المدى الطويل.

وأردف أن «أدنوك للتوزيع» حققت نمواً بـ 14 % في معاملات غير الوقود خلال النصف الأول من العام، بما يعكس زيادة نسبة العملاء للمحطات بهدف التسوّق، وليس للتزود بالوقود فقط، مشيراً إلى الاهتمام بتعزيز تجربة تسوق العملاء وتطوير الأعمال غير المتعلقة بالوقود مدفوعة بالحملات الترويجية داخل المتاجر التي أطلقتها الشركة ضمن برنامج ولاء العملاء «مكافآت أدنوك»، الذي يعتبر ضمن أكثر برامج الولاء شعبية في الإمارات من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع، حيث تخطى عدد أعضاء البرنامج 1.7 مليون عميل.

وأوضح أن أكثر من 80 جهة شريكة تقدم العديد من العروض والخصومات الحصرية المقدمة من أفضل العلامات التجارية الرائدة في مجال الترفيه عبر تطبيق «أدنوك للتوزيع» للهواتف المحمولة، وأدى ذلك إلى نمو عدد العملاء النشطين على «مكافآت أدنوك» بـ44 %.

انبعاثات

وحول خطط «أدنوك للتوزيع» لخفض الانبعاثات وتقليص الانبعاثات الكربونية، كشف المهندس بدر سعيد اللمكي أن «أدنوك للتوزيع» سوف تقوم بتشغيل أول محطة شحن فائقة السرعة لوقود الهيدروجين في المنطقة، والتي ستنتج وقود الهيدروجين النظيف باستخدام محلل كهربائي يعمل بشبكة كهرباء خالية من الكربون، في إطار جهود مجموعة أدنوك للحد من انبعاثات الكربون في الإمارات.

وأضاف أنه في إطار أجندة «أدنوك للتوزيع» للاستدامة، أطلقت الشركة بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي مبادرة مشتركة جديدة لإعادة تدوير المخلفات تهدف إلى تركيب ماكينات ذكية لإعادة تدوير النفايات في 25 محطة خدمة. كما عقدت الشركة شراكة استراتيجية مع دائرة النقل والبلديات - أبوظبي، للتعاون في استكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز استدامة قطاع النقل البري الثقيل والخفيف في أبوظبي.

معايير

وحول خطط «أدنوك للتوزيع» لتطوير خدماتها ومنتجاتها للوصول إلى أعلى نسبة رضا لعملائها، قال بدر اللمكي: تحرص «أدنوك للتوزيع» على تقديم خدمات رائدة بمعايير عصرية، حيث قمنا بافتتاح محطة الخدمة الرئيسية الخاصة بنا في شارع الشيخ زايد (المحطة 222)، في إمارة دبي.

وتقدم المحطة تجربة عملاء رقمية سلسة باستخدام الكاميرات الذكية والشاشات الرقمية، وتستخدم محطة الخدمة الحديثة مصادر طاقة متجددة بشكل جزئي، بما في ذلك ممر لتوليد الطاقة، وبها أول متجر واحة أدنوك من طابقين.

وأكد أن «أدنوك للتوزيع» تعتمد تطبيق أحدث الابتكارات في إطار الحرص الدائم على مواكبة التطورات المتلاحقة للعملاء عن طريق تقديم خدمات بطريقة مبتكرة وتزويد العميل بتجارب رقمية سلسة.

كما استفادت الشركة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز تجربة العملاء في برنامج مكافآت أدنوك، إضافة إلى ابتكار خدمة «فل آند غو» كأول تجربة ذكاء اصطناعي مخصصة للتزود بالوقود في المنطقة، يقوم من خلالها العميل بالتزود بالوقود بسرعة وسلاسة باستخدام تطبيق «أدنوك للتوزيع» في المحطات، حيث تقوم الكاميرات الذكية بالتعرف على المركبة من خلال المعلومات المسجلة مسبقاً على تطبيق «مكافآت أدنوك»، كما تقوم الشاشات الرقمية بتوجيهك خلال عملية التزود بالوقود من دون أن تغادر سيارتك، باختيار المحطة المعنية والتعبئة وفئة الوقود وقيمة التعبئة من دون مغادرة المركبة.

كما قامت «أدنوك للتوزيع» بتطوير مرافق أدنوك التي تضمن دمج أحدث التقنيات ودعم خطط التوسع المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين عن طريق خيار «محفظة أدنوك الإلكترونية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز