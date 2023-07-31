جايش باتل: تعاون الشركات والبنوك يعزز نجاح الاكتتابات العامة

المصدر: دبي - محمد عباس

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قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة «وايو بنك»، إن الشراكة بين الشركات والمؤسسات المالية في الاكتتابات العامة تضمن بيع وشراء وتداول الأوراق المالية بكل سهولة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر تمتلك أموالاً متاحة، ما يساعد الشركات في الوصول إلى المزيد من المستثمرين، كما أنها تعزز نجاح عمليات الطروحات الأولية.

وأكد، في حوار مع «البيان»، أن إحدى أهم مزايا هذه الشراكات أنها تمكن العملاء من الاستثمار بكل ثقة من خلال منصات محلية معروفة ومعتمدة، مثل «Wio Invest»، التي تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى معرفتهم بأن أموالهم في أمان مع «Wio Bank».

وأوضح أن المنصة نجحت حتى الآن في ضم أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، كما أنها أبرمت شراكات مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسة والمناطق الحرة ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الدولة. وفيما يلي نص الحوار:

خدمات مصرفية

ماذا قدم «وايو بنك» خلال الفترة الأخيرة؟

منذ تقديم رؤيتنا الاستراتيجية عام 2022، نواصل العمل من أجل تبسيط الخدمات المصرفية وتمكين الشركات والأفراد من تحقيق أهدافهم المالية. وأدى تطبيق «Wio Business»، الذي قمنا بإطلاقه، دوراً محورياً في تحقيق المزيد من التقدم في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حيث يقدم حسابات رقمية بالكامل مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات.

وتشمل مجموعة الخدمات التي نقدمها حلول دفع سهلة وآمنة، وأسعار صرف تنافسية للعملات الأجنبية، وفواتير آلية وبطاقات افتراضية ومساحات توفير مخصصة. وتضمن هذه الميزات قدرة عملائنا على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة، مثل والإيجار والفواتير والالتزامات الأخرى. ونحن ملتزمون من خلال التطبيق بدعم الاحتياجات المتنوعة لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وضمان نجاحهم من الناحية المالية في العصر الرقمي.

حلول ذكية

ما أولويات «وايو بنك» خلال 2023؟

نركز من الناحية التشغيلية على تقديم الدعم للشركات الناشئة من خلال التخفيف من أعبائها عندما يتعلق الأمر بالبدء في أنشطتها التجارية وتحقيق النمو، وقمنا بتحديد الأدوات اللازمة لمساعدتهم في تحقيق النجاح على المدى البعيد. وشكّل تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية إحدى أهم أولوياتنا. وتماشياً مع التقدم الذي نحققه، نعمل على التوسع في خدماتنا لتشمل تلبية احتياجات الشركات الكبيرة.

كم عدد الشركات التي استفادت من خدمات «وايو بنك» منذ تأسيسه؟

نجحنا حتى الآن في ضم أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، كما أبرمنا شراكات مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسة والمناطق الحرة ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الدولة، وذلك من أجل إنشاء شبكة من الأنظمة المترابطة التي تتيح مشاركة البيانات بسلاسة، ما يسمح بتحسين الكفاءة وتسهيل تجربة العملاء، إضافة إلى ذلك، عملنا على تسهيل الوصول إلى خدماتنا المالية بأسعار مدعومة.

آفاق استثمارية

ماذا عن اتفاقية الشراكة الأخيرة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية؟

نحن سعداء بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تقدم الإمارات للمواطنين والمقيمين فرصاً استثنائية لاستكشاف العديد من آفاق الاستثمار، ونحن نعتقد أن الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية من شأنه أن يمهد الطريق أمام عملائنا لبناء الثروة وتحقيق أهدافهم المالية.

وكيف يمكن للعملاء الاستفادة من هذه الاتفاقية؟

من خلال الاتفاقية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمكن لجميع عملاء «Wio» الاستثمار بسهولة في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، كما يتيح ذلك للعملاء المساهمة في نمو الشركات التي يتفاعلون معها يومياً، ولقد كان الوصول إلى مثل هذه الفرص الاستثمارية من خلال التطبيقات المصرفية يشكل تحدياً تاريخياً.

بنوك رقمية

كيف تساعد الشراكة مع البنوك الرقمية الشركات في عمليات الاكتتاب العام؟

كان أداء أسواق الأسهم الإماراتية جيداً للغاية على مدى العامين الماضيين، حتى أنه تفوق على أداء الأسواق العالمية، ما شكّل فرصاً ملحوظة للنمو، ومن المشجع أن نرى هذا العدد المتزايد من الاكتتابات العامة التي توفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من نمو الشركات التي تقود الاقتصاد.

كما توفر الشراكة مع البنوك من منظور طرح الشركات للاكتتاب العام إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر تمتلك أموالاً متاحة بالفعل، ويقود ذلك إلى توسع الشركات في الوصول إلى المزيد من المستثمرين، كما أنه يعزز نجاح عمليات الطرح.

ما أبرز خطط «وايو بنك» خلال 2023؟

ينصب تركيزنا الاستراتيجي خلال الفترة المتبقية من عام 2023 على الدخول في شراكات رئيسة تدعم ما نقدمه من منتجات وخدمات، إضافة إلى تعزيز القدرات الائتمانية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسنقوم أيضاً بإطلاق منتج للأفراد يساعد العملاء على إدارة أموالهم بطريقة غير مسبوقة، ويتيح لهم الوصول إلى الاستثمارات ويساعدهم في تكوين الثروة على المدى الطويل بدلاً من مجرد إدارة حسابات المعاملات.

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