جاري دوجان: دبي مركز مثالي للأثرياء الطامحين لتعزيز استثماراتهم

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أفادت شركة دلما كابيتال، التي تأسست في مركز دبي المالي العالمي في 2013 وتدير عملياتها الاستثمارية عالمياً من مقرها الرئيس في الإمارة، أن دبي تعتبر مركزاً مثالياً للأفراد الأثرياء ممن يتطلعون إلى توسيع مشاريعهم واستثماراتهم، مشيرة إلى أن الشركة تدير اليوم «أصولاً قيد الاستشارة» (AUA) من دبي بقيمة ملياري دولار لقاعدة عملائها من الشركات العائلية حول العالم.

وقال جاري دوجان، مدير الاستثمار في دلما كابيتال في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن حكومة دبي تعزز جاذبية دبي بشكل ملحوظ، حيث توفر المدينة بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية وهي صديقة للغاية للأجانب. وتوفر هذه الكفاءة جواً من النمو والابتكار وفرص ريادة الأعمال، مما يجعل دبي مركزاً مثالياً للأفراد الأثرياء الذين يتطلعون إلى توسيع مشاريعهم واستثماراتهم، كما تعتبر سياسة ضرائب على الدخل الشخصي في المدينة حافزاً كبيراً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

وأضاف دوجان «نحن لا نكشف عن مجموعة الأصول الكلية تحت الإدارة عادة، ولكن فيما يتعلق في بخدمات «الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات رئيس الاستثمار (OCIO)»، لدينا اليوم حوالي ملياري دولار من الأصول قيد الاستشارة للشركات العائلية عالمياً».

وأضح دوجان أن دلما كابيتال تعمل في 3 قطاعات أعمال أساسية وهي الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الصناديق والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات رئيس الاستثمار (OCIO).

وتابع «في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، نقدم خدمات شاملة في عمليات الدمج والاستحواذ، والاستشارات الاستراتيجية، وهيكل رأس المال والاستشارات التمويلية، فضلاً عن استشارات أسواق رأس المال، كما أننا نعتبر بنكاً استثمارياً bulge boutique نقدم الخدمات المالية المناسبة للمؤسسات، وفي جانب إدارة الأموال، نقدم حلولاً للصناديق الناشئة، وخدمات منصة مركز دبي المالي العالمي للصناديق المؤسسية وخدمات جمع رأس المال، كما توفر أعمال OCIO الخاصة بنا إمكانات استثمارية مستقلة للمكاتب والمؤسسات العائلية، وتقدم المشورة غير المنحازة والوصول إلى الفرص الحصرية.

الفرص الاستثمارية

وأشار دوجان إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال في مرحلة مبكرة في تطوير أسواق رأس المال، وأوضح أن الفرص الأكبر في الوقت الحاضر تأتي في الأسواق الخاصة، حيث يعتبر رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة الطريق الرئيسي للاستثمار في المنطقة في الوقت الحاضر، ومع ذلك، نتوقع أن تتعمق أسواق رأس المال في الوقت المناسب، ونتوقع أن يقوم كل من القطاعين العام والخاص برفع رأس المال من الأسواق من خلال طرح السندات والأسهم.

إطار قانوني قوي

وقال مدير الاستثمار في دلما كابيتال إن مركز دبي المالي العالمي يوفر نظاماً بيئياً صديقاً للأعمال مع لوائح حديثة وإطار قانوني قوي. وأضاف: تنبع جاذبية دبي للشركات المالية الدولية وصناديق التحوط من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وبيئة صديقة للأعمال التجارية مع حوافز ضريبية ومناطق حرة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وإطار تنظيمي وقانوني قوي، ونمو اقتصادي إقليمي مزدهر، وأسلوب الحياة الجذاب والعروض الثقافية في المدينة.

وتابع دوجان: على خلفية قصة نمو عالمي أضعف، يتطلع المزيد من الناس إلى الشرق الأوسط بشكل عام حيث يتدفق النقد، السيولة تجعله مكاناً أكثر أماناً للعيش فيه، ولقد أدركت دلما كابيتال منذ فترة طويلة هذه المزايا منذ إطلاقنا في دبي في عام 2013، في الواقع، يتمثل جزء كبير من أعمالنا في مساعدة الشركات المالية الدولية وصناديق التحوط في إنشاء مكتب أو مقر في دبي.

الشركات العائلية

وقال دوجان «نظراً لحيوية الاقتصادات المحلية، فقد تعززت الشركات العائلية ونضجت في السنوات الأخيرة، ولتنمية أعمالها بشكل أكبر، سيتطلب الأمر التزاماً كبيراً برأس المال».

وأضاف: نسعى لتقديم المشورة للعائلات حول كيفية تمويل نمو أعمالهم، نرى أيضاً العديد من العائلات تسعى إلى الشراكة مع العلامات التجارية العالمية، ونظراً لشبكتنا العالمية الواسعة من رواد الأعمال، نعتقد أننا في وضع جيد لدعم الشركات العائلية في إيجاد شركاء برؤية مشتركة لكيفية تنمية الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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