محمود الهاشمي مدير دائرة التنمية السياحية لـ«البيان »: 65 % إشغالات فنادق عجمان في 5 أشهر

المصدر: حوار – عصام الدين عوض

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كشف محمود خليل الهاشمي، مدير دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن إشغالات فنادق الإمارة بلغت 65% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، وهي نسبة الإشغال ذاتها التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال في حوار مع «البيان» إن الإيرادات الإجمالية للمنشآت الفندقية في عجمان ازدادت بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل متوسط أسعار الغرف للمنشآت الفندقية زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى تحسن القدرة على تحقيق عائد أعلى على الغرف. وفيما يلي نص الحوار:

ممارسات مستدامة

ما رؤية دائرة التنمية السياحية في عجمان حتى 2026؟

تولي الدائرة اهتماماً فائقاً لتنفيذ ممارسات السياحة المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز دعم المجتمعات المحلية والشركات، كما أن تحقيق التنمية السياحية المستدامة يعد أمراً حيوياً لدائرة التنمية السياحية في عجمان، حيث تسعى الدائرة لتعزيز النمو الاقتصادي، والاجتماعي والبيئي بطرق تحقق التوازن بين تلبية احتياجات السياح والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي للمنطقة.

التراث الثقافي

ماذا عن الفعاليات التراثية والثقافية التي تميز الإمارة؟

تضطلع الدائرة بدور مهم في الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة فيما تعتبر الإمارة موطناً للعديد من المعالم الثقافية والتاريخية، مثل متحف عجمان ومتحف مصفوت، وبيت راشد الخضر، وتعمل الدائرة على الحفاظ على هذا التراث من خلال الترميم والصيانة والتوعية مثل متحف المنامة، كما تُنظم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على التراث الثقافي المحلي وتشجع السياح والزوار على استكشافه وتجربته.

تنويع الاقتصاد

ما أهداف القطاع السياحي؟

تعتبر الإمارات من الوجهات السياحية المهمة في العالم، حيث تستقطب عدداً كبيراً من السياح سنوياً، كما تسعى الدولة إلى تطوير وتحسين القطاع السياحي كجزء من استراتيجية تنويع الاقتصاد، فهي تمتلك بنية تحتية متطورة ومرافق سياحية عالية الجودة، مثل الفنادق الفخمة، المراكز التجارية، الأماكن الترفيهية، والمنتجعات السياحية، كما تستضيف العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، مثل سباق جائزة الاتحاد للفورمولا 1 ومهرجان دبي للتسوق، وغيرهما، كما أن الحكومة الإماراتية تعمل بجد لتوفير بيئة سياحية متنوعة ومغرية من خلال تطوير المزيد من المشاريع السياحية الرائعة والمبتكرة.

على سبيل المثال، تم إطلاق مشروعات كبرى، منها: «دبي باركس آند ريزورتس» و«متحف اللوفر أبوظبي»، التي تهدف إلى جذب المزيد من السياح، بالإضافة إلى ذلك، تم تبني استراتيجيات ترويجية قوية لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتيسير إجراءات الدخول والتأشيرات للزوار، وتحسين خدمات النقل والاتصالات.

تجارب مميزة

ما مظاهر التطور السياحي في عجمان؟

شهدت عجمان تطوراً ملحوظاً ونمواً مستمراً في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال السياحي، حيث تولي حكومة عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير السياحة وتعزيزها كجزء من رؤية عامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة في الإمارة، وتُعَد السياحة واحداً من القطاعات الحيوية في اقتصاد عجمان، حيث تسهم في تعزيز التوظيف وزيادة الإيرادات، وتم تنفيذ العديد من المشاريع السياحية بهدف جذب السياح وتوفير تجارب سياحية مميزة.

واحد من هذه المشاريع «منطقة كورنيش عجمان»، وهي من أجمل المناطق السياحية في الإمارة، ويعد متحف عجمان وقرية الجرف التراثية وجهتين سياحيتين مهمتين في عجمان، بالإضافة إلى ذلك تم تطوير العديد من المنتجعات والفنادق الفخمة في عجمان لتلبية احتياجات السياح المحليين والدوليين، كما تم اعتماد نظام بيوت العطلات الذي يمكّن أصحاب العقارات وشركات إدارة الفنادق من تأجير الوحدات السكنية لمدة قصيرة بهدف قضاء العطلات بطريقة مرنة وابتكارية.

مشاريع جديدة

ما أبرز المشاريع الفندقية والسياحية الجديدة؟

نفذت الدائرة خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشاريع التنموية السياحية المبتكرة والناجحة، حيث تضمنت عدة تفاصيل ملموسة، وقد تم افتتاح متحف بيت راشد الخضر، الذي يعتبر من أبرز الوجهات الثقافية والتراثية في المنطقة، كما شهد 2022 افتتاح منتجع زويا هيلث آند ويلبيينج في منطقة الزوراء، والذي يعتبر أول منتجع صحي 5 نجوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم الإعلان قريباً عن مشروعات فندقية جديدة في منطقة الزوراء، إضافة إلى تطوير المواقع السياحية في منطقتي المنامة ومصفوت التاريخية.

أما من ناحية ما تحقق، فيمكن القول إن إشغالات فنادق الإمارة بلغت 65% خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري، وهي نسبة الإشغال ذاتها التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أن الإيرادات الإجمالية للمنشآت الفندقية ازدادت بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل متوسط أسعار الغرف للمنشآت الفندقية زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى تحسن القدرة على تحقيق عائد أعلى على الغرف.

أجمل شتاء

ماذا حققت حملة «أجمل شتاء في العالم»؟

استهدفت الحملة تنشيط ودعم السياحة داخل الدولة، واستقطاب السياح من حول العالم عبر إبراز جمال الإمارات وقراها ووديانها و للاستمتاع بجمال الشتاء ودعم المشاريع الوطنية السياحية في إمارات الدولة، لتكون أكبر حملة من نوعها تستهدف تنشيط السياحة الداخلية واجتذاب السياح من أنحاء العالم. كما تجمع الحملة بين الاستمتاع بالمناخ المميز في الدولة، وزيارة أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة العديد من الأنشطة الخارجية، وصناعة أجمل الذكريات.

وخلال الحملة، تم التعاون مع الجهات الحكومية لتوحيد الجهود التسويقية وجذب السياح والزائرين إلى عجمان إضافة إلى إطلاق حزمة جديدة من الفعاليات الثقافية لاستقطاب جميع الفئات وتلبية اهتماماتهم المتنوعة، كما تم توقيع مذكرات تفاهم لجذب المشاريع الاستثمارية إلى عجمان، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل وتنمية المنطقة.

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