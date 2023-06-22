الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«البيان »: 30 مليار درهم قيمة عقود «سند» مع الشركات العالمية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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أكد منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند» المتخصصة في الخدمات الصناعية، أن قيمة إجمالي العقود طويلة الأجل التي وقعتها «سند» مع كبرى شركات صناعة محركات الطائرات التجارية منذ عام 2018 حتى اليوم تجاوزت 30 مليار درهم.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: توجد 4 شركات عالمية متخصصة في صناعة محركات الطيران على مستوى العالم وهي «رويس رولز» و«جنرال إلكتريك للطيران»، و«برات آند ويتني» و«سافران لصناعة المحركات».

وأشار إلى أنه تم توقيع عقد جديد مع شركتي «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحركات الطائرات» بهدف توسيع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح التي توفرها «سند» لشركات صيانة الطائرات العالمية.

وأوضح أن هذا العقد مدته 11 عاماً وهي فترة زمنية طويلة تؤكد ثقة الشركات المصنعة في «سند»، مشيراً إلى أن العقد يسهم في دعم صادرات أبوظبي القائمة على المعرفة.

وتابع أنه مع توقيع العقد الجديد تكون «سند» قد نجحت في إقامة علاقات واتفاقيات مع الشركات الأربع وتؤكد مكانتها كشريك موثوق لجميع شركات صناعة محركات الطائرات التجارية العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن العقد الجديد يسهم في زيادة السعة التشغيلية لورشة «سند» من 130 محركاً إلى 200 محرك سنوياً، حيث يشمل العقد الجديد توسيع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح التي توفرها «سند» لشركات صيانة الطائرات العالمية لتشمل محركات «ليب 1-إيه» و«ليب 1-بي».

مليار دولار

وأكد أن حجم الأصول التي تديرها «سند» يصل إلى مليار دولار ولديها محفظة قوية لتمويل صيانة محركات الطائرات وتعمل على تعزيز المنتج الوطني وتدريب الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن محرك «ليب» يشهد طلباً عالياً في السوق العالمي، حيث يتوقع أن يصل عدد المحركات المباعة منه إلى 30000 محرك 20% منها في منطقة الشرق الأوسط وهذا رقم كبير لم يحدث في تاريخ الطيران المدني.

وأشار إلى أن محرك «ليب» يعتبر أنجح محرك تجاري في تاريخ الطيران المدني لما يتميز به من تقليل استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه محرك حديث يوظف تقنيات متطورة وتدخل في تصنيعه المواد المركبة لخفض وزنه وبالتالي يقلل استهلاك الوقود.

وقال: بموجب العقد الجديد، سيتم اعتماد «سند» كأول مركز مستقل معتمد لعمليات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «ليب» في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما سيتيح فرص عمل فنية وهندسية جديدة للكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن الاتفاقية أول عقد غير دفاعي كبير لـ«سافران» في الإمارات.

فرص عمل

وحول مشاركة «سند» في منتدى «اصنع في الإمارات»، أكد منصور جناحي أن المنتدى لعب دوراً كبيراً في دعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن «سند» لديها استراتيجية لخلق فرص عمل للمواطنين في قطاعات فنية متخصصة ونسعى لتدريب أبناء الإمارات على تخصصات ليست موجودة في منطقة الشرق الأوسط وسوف يكون أبناء الإمارات أول من لمس هذه المحركات المتطورة لصيانتها وسوف نوفر فرص عمل نوعية للمواطنين.

وأضاف أن الشركة لديها أكثر من 35 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات الصناعية المتخصصة في قطاع الطيران، ولديها 430 موظفاً ونسبة المواطنين 25% منهم في تخصصات فنية مهمة ودقيقة.

وقال: شراكتنا مع «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لصناعة المحركات» مهمة لتطوير الكفاءات والخدمات مما يمكننا من دعم مجموعة واسعة من محركات الطائرات والمساهمة في تكريس مكانة الإمارات كمركز عالمي موثوق ومعتمد لصناعة الطيران.

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