سلامة العوضي مديرة إدارة القيمة المضافة بوزارة الصناعة لـ « البيان »: 72 مصنعاً تشارك «مصنعين» لتوفير 500 وظيفة للمواطنين

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكدت سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن 72 مصنعاً شاركت في برنامج «مصنعين» لتوفير 500 فرصة تدريب ثم توظيف للمواطنين في مختلف التخصصات.

وأضافت - في مقابلة مع «البيان» - أن برنامج «مصنعين» نفذ نحو 50 جلسة توعوية مع المصانع بحضور نحو 1000 مسؤول من الشركات الصناعية، حيث تم إرسال أكثر من ألفي بريد إلكتروني، وإجراء 1000 مكالمة هاتفية لدعوة المصانع.

وأضافت أن المصانع المشاركة في برنامج «مصنعين» شملت 14 مصنعاً متخصصاً في صناعات الحديد والألومنيوم والنحاس، و12 متخصصاً في صناعات الزجاج والورق والبلاستيك، و13 في الأغذية والمشروبات، و8 مصانع متخصصة في مواد البناء والإنشاءات، و9 في الصناعات والأدوات الميكانيكية والكهربائية، و6 مصانع في الصناعات الكيميائية، و4 في الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، و6 مصانع متنوعة، ليصل الإجمالي إلى 72 مصنعاً مشاركاً في البرنامج.

القيمة المضافة

وحول المصانع المتاح لها التسجيل في البرنامج، أكدت مدير إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن جميع المصانع العاملة في القطاع الخاص مدعوة للانضمام إلى برنامج «مصنعين»، وعلى المصانع الراغبة في التسجيل والانضمام للبرنامج التواصل مع الوزارة.

وأوضحت أن برنامج «مصنعين» مبادرة حكومية متميزة تم إطلاقها في مارس 2023، عبر اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وهو مبادرة تتكامل مع مبادرات «نافس».

وقالت سلامة العوضي: نسعى في برنامج «مصنعين» إلى تمكين المواهب وتطوير المهارات، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء لخلق وظائف عالية الجودة للمواطنين في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما أن هذه الوظائف ستكون في إطار برنامج القيمة المحلية المضافة.

وحول تمويل البرنامج، أكدت العوضي أن برنامج «نافس» سوف يقوم بتمويل جميع البرامج التدريبية الخاصة ببرنامج «مصنعين». وأشارت إلى أن الوظائف تم توزيعها حسب إمارات الدولة بواقع 42% من الوظائف في أبوظبي، و34% في دبي، و9% في الشارقة، و15% في كل من رأس الخيمة والفجيرة وعجمان، وسيتم إدراج جميع الفرص التدريبية والوظائف المتاحة على منصة «نافس»، للتحقق من مستوى التحصيل الأكاديمي ومصادقة وثائق المتقدمين، وقد تم توفير موظفين مختصين للإجابة على استفسارات المواطنين الراغبين في التدريب والتأهيل ومن ثم التوظيف في القطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى عقد ورش تعريفية للمواطنين.

الخطوات القادمة

وحول الخطوات التالية عقب الإعلان عن توفر 500 فرصة تدريب مقرونة بالتوظيف للمواطنين في القطاع الصناعي خلال منتدى «اصنع في الإمارات» بأبوظبي، أكدت سلامة العوضي، أنه بعد فتح الباب للباحثين عن عمل للتقديم من خلال منصة «نافس» سيتم فرز طلبات الالتحاق بالبرنامج، ثم تصميم البرامج التدريبية المناسبة، يليه اختيار المؤهلين وعقد ملتقى «مصنعين». ومع بداية أكتوبر المقبل، أي في الربع الأخير من 2023، سيتم بدء البرامج التدريبية المقرونة بالتوظيف.

وأكدت سلامة العوضي أن ملتقى «مصنعين» تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال الفترة القادمة، ويستهدف جميع الباحثين عن عمل مع المصانع المشاركة في البرنامج. ويساهم الملتقى في دعم مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في الإمارات، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لضمان نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز مساهمته في الناتج الإجمالي.

تطوير المهارات

وأضافت أن الملتقى يسهم في خلق وظائف وطنية في قطاع الصناعة، ضمن الجهود المبذولة لتمكين الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التنافسية وفق أعلى المعايير في القطاع الخاص، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في رفع كفاءة وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ضمن استراتيجية ورؤية الإمارات 2071.

وأشارت إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الصناعي من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع عبر برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع مهاراتهم وحاجة المصانع لتمكينهم من شغل الوظائف المتخصصة بالقطاع.

وحول الفئات المستهدفة لبرنامج «مصنعين»، أكدت سلامة العوضي، أن البرنامج يستهدف الكوادر الإماراتية من فئة الباحثين عن عمل المسجلين في منصة «نافس» من جميع إمارات الدولة من مختلف التخصصات والشهادات التعليمية. وأشارت إلى أن التخصصات المستهدفة تشمل الهندسة، وإدارة الأعمال، والعلوم، والمحاسبة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والمالية وسلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف تمكين الكوادر البشرية الإماراتية في القطاع الصناعي الوطني.

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