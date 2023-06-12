نائب رئيس «ماج» لـ« البيان »: دبي تتصدر المدن المفضلة لدى أثرياء العالم

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في «ماج»، أن دبي تأتي في صدارة المدن المفضلة من قبل أثرياء العالم.

وفي تصريحات لـ«البيان» أوضح القداح أن أهم عوامل الجذب التي تتمتع بها المدن التي يفضلها الأغنياء تتجسد في الأمن والأمان ونمط الحياة العصري مع الانفتاح على العالم ومنظومة ضريبية منخفضة، مشيراً إلى أن جميع هذه الميزات مع العديد من المقومات التنافسية الأخرى توفرها دبي بمستوى 5 نجوم، فالإمارة من أفضل المدن بالعالم في سرعة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية، ومن ضمنها إصدار تأشيرات الإقامة والسكن والعمل والاستثمار وتأسيس الشركات، ما يعزز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الأثرياء للانتقال للإقامة فيها مع العائلة والاستثمار والعمل.

آفاق واعدة

ولفت القداح إلى أن دبي باتت تجذب أعداداً أكبر من الأثرياء من جنسيات لم تكن بارزة في المشهد العقاري من قبل، وفي مقدمتها اليابان وكوريا وألمانيا وسويسرا وفرنسا وغيرها.

وأوضح أن أسعار العقارات الفاخرة لا تزال تنافسية، ولم تصل بعد إلى مستويات تماثل لندن وغيرها، حيث لا يزال المتوسط العام لسعر هذه الشريحة من سوق العقارات دون 10 آلاف درهم للقدم المربعة، على الرغم من تسجيل بعض الصفقات المعدودة التي وصلت إلى 13 و14 ألف درهم للقدم المربعة.

وأشار إلى أنه لاحظ خلال رحلته إلى لندن أخيراً أن اسم دبي يبرز دائماً في الفعاليات والاجتماعات بوصفها الوجهة الأبرز للانتقال وشراء عقار فيها، ولفت إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية في دبي والإمارات تؤكد متانة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه وآفاقه الواعدة، ما يدعم استقطاب رؤوس الأموال واستمرار مساهمتها في الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.

إقبال متزايد

وأوضح القداح أن تزايد إقبال الأغنياء على دبي يؤكد ضرورة تقديم شركات التطوير العقاري منتجات ومشاريع عقارية ملائمة تلبي متطلبات هذه الفئة من العملاء، ومن هذا المنطلق جاء إطلاق علامة «كيتورا»، التي تركز على العقارات الفاخرة عبر بناء بيئة سكنية عصرية بلمسات مختلفة توفر محتوى بصرياً ثرياً لوسائل التواصل يجذب الأجيال الشابة من رواد الأعمال والأغنياء.

علامة «كيتورا»

وذكر أن إجمالي استثمارات الشركة في مشاريع «كيتورا» الثلاثة بدبي يصل إلى 6.5 مليارات درهم، وتشمل أولاً كيتورا ريزيرف، وهو مشروع يمتد على مساحة 3 ملايين قدم مربعة في مدينة محمد بن راشد، ويرتكز على مفهوم «العيش البيولوجي»، الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية. ويشكل المتنزه الطبيعي النقطة المحورية الرئيسية للمشروع، حيث يضم أكثر من 1000 شجرة زيتون أعمارها تتراوح من 150 حتى 1650 سنة تم إحضارها من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.

ويضم كيتورا ريزيرف 93 منزل تاون هاوس، و90 قطعة أرض للبيع تتيح للمستثمرين بناء فللهم الخاصة فيها ضمن معايير محددة للإنشاءات والتصميم، إضافة إلى 540 شقة ضمن 6 مبانٍ سكنية ترتفع بعضها لـ14 طابقاً، وأخرى 11 طابقاً، وتتراوح مساحات الشقق من 1200 لغاية 1300 قدم مربعة للشقق المكونة من غرفة واحدة، و2000 لغاية 2500 قدم للشقق ذات الغرفتين، أما الشقق المكونة من ثلاث غرف فتتراوح مساحتها من 3000 حتى 3300 قدم.

كما يضم المشروع مرافق ترفيهية متنوعة، تشمل بركة سباحة واسعة يبلغ طولها 160 متراً بعرض 12 متراً، وصالة سينما، ونادياً صحياً «سبا»، إضافة إلى نادٍ رياضي، ومساحات خضراء، ومرافق للعب الأطفال، ومنافذ للأطعمة والمشروبات.

وأشار القداح إلى أنه تم طرح منازل التاون هاوس وبيع جميعها، كما تم بيع 75% من الأراضي، وسيتم طرح الشقق السكنية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما سيجري تسليم الوحدات والأراضي على مراحل ابتداءً من الربع الأخير من عام 2025 حتى 2027.

وذكر أن المشروع الثاني هو منتجع كيتورا، ويقع على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، ويمتد على أرض مساحتها مليون قدم مربعة، ويضم 12 فيلا بمساحات غير مسبوقة تمتد كل منها على مساحة 5000 متر مربع، و7 مبانٍ سكنية تحمل علامة «ريتز كارلتون»، إضافة إلى فندق 5 نجوم بـ120 غرفة، ونادٍ صحي، وعيادة أسنان عالمية، ومرافق تجزئة.

ويتميز المنتجع بأنه يضم أضخم فلل تحمل العلامة التجارية لـ«ريتز كارلتون»، ويشكل أكبر تجمع سكني يحمل هذه العلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتم تسليم المشروع في أواخر 2026.

أما المشروع الثالث فهو برج كيتورا، ويقع في منطقة الخليج التجاري، ومن المتوقع إنجازه بحلول شهر مارس من عام 2027، ويتضمن طابقاً أرضياً، إضافة إلى 45 طابقاً تضم ما يتراوح من 840 لغاية 860 وحدة سكنية، وما زال المشروع في مرحلة التصميم، ومن المتوقع طرحه في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح القداح أن الميزات والمرافق التي توفرها مشاريع «كيتورا» تعطي قيمة مضافة للملاك، وتسهم في تعزيز قيمة العقارات بعد التسليم، سواءً من ناحية القيمة الرأسمالية، أو العوائد الإيجارية.

وكشف أن الشركة بدأت تتلقى طلبات لاستخدام علامة كيتورا وفق نموذج الامتياز التجاري «فرانشايز»، مشيراً إلى أن الخطط تقضي بتوسيع العلامة التجارية لـ«كيتورا» بشكل أوسع من العقارات، لتشمل قطاعات الضيافة والمفروشات الفاخرة وغيرها. ولفت إلى أن «ماج» تبحث حالياً مشروعاً محلياً لإنشاء منتجع فاخر يحمل اسم «كيتورا» ضمن جزيرة خاصة.

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