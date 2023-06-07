السوق الحرة بمطار دبي توفر 1040 وظيفة جديدة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة بمطار دبي، أن السوق شرعت في تنفيذ عمليات توظيف واسعة النطاق، تشمل 1040 موظفاً على مدى 2023، لمواكبة النمو السريع في عملياتها تماشياً مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي العاملين لديها إلى 5698 موظفاً نهاية العام الجاري بنمو 22.35 % مقارنة مع 4657 موظفاً نهاية العام الماضي.

وقال في تصريحات لـ «البيان»: تأتي عمليات التوظيف الجديدة في ظل التوقعات بأن يستقبل مطار دبي العام الجاري أكثر من 83 مليون مسافر، حيث شهدت حركة السفر من وإلى دبي نمواً قوياً، بفضل تضافر عوامل عدة منها التدفق السياحي القوي إلى الإمارة، مع تنامي مكانتها في صدارة أبرز الوجهات السياحية في العالم، والزخم القوي لأنشطة الأعمال، ومواصلة شركات الطيران، لاسيما «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، تعزيز عدد رحلاتها شبكات خطوطها عملياتها التوسعية، ومن شأن ذلك أن يعزز الطلب في السوق الحرة، ما يستدعي دعم قوة العمل من خلال استقطاب الموظفين المدربين والمؤهلين.

وأضاف إن السوق تسعى دائماً إلى التحديث والتطوير ومواكبة آخر المستجدات في عالم أسواق التجزئة، كما أنها تقوم بالاستعدادات بشكل مسبق لمواسم ذروة السفر سواء في السوق المحلي أم الأسواق العالمية، حيث تقدم مجموعة من العروض والمنتجات التي تتناسب مع هذه المناسبات بما فيها جميع المناسبات والعطل في الإمارات والمناسبات الرئيسية في الأسواق المهمة.

وأشار إلى أن مبيعات السوق العام الماضي بلغت 6.33 مليارات درهم، بزيادة 78 % عن 2021، وتجاوزت معاملات البيع بالسوق العام الماضي 17.3 مليون معاملة، بمعدل 46912 معاملة يومياً، وتم بيع أكثر من 47.3 مليون وحدة سلعية.

وبموازاة هذا النمو، واصلت سوق دبي الحرة حصدها أرفع الجوائز العالمية بحصولها على جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ 22 على التوالي، خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست»، أخيراً بدبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز