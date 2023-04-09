بندر التونسي: قنوات مصرفية لتحويل العملات الرقمية في الإمارات قريباً

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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كشفت منصة «بينانس» أن متداولي ومستثمري العملات الرقمية بالإمارات والمعتمدين من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) سيتمكنون بمجرد إطلاق التداول الرسمي قريباً من الوصول إلى القنوات المصرفية المحلية للودائع النقدية، وإجراء عمليات السحب وتحويل العملات الرقمية إلى العملات النقدية والعكس.

وقال بندر التونسي مدير التطوير الإقليمي في المنصة في تصريحات لـ«البيان»: «إن الترخيص الذي حصلت عليه المنصة في سبتمبر الماضي يتيح تقديم مجموعة معتمدة من الخدمات ذات الصلة بالأصول الافتراضية للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات في إمارة دبي، ضمن نظام الإطار التشريعي المعياري الدولي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية فيما سيتم قريباً وفور إطلاق الكيان الجديد والحصول على الترخيص النهائي الجاري العمل على استكماله حالياً تقديم خدمات تبادل ونقل وحفظ الأصول الافتراضية وخدمات الوساطة الخاصة بها، والتحويل بينها وبين العملات النقدية، ومدفوعات الأصول الافتراضية وخدمات التحويلات مع استفادة العملاء المعتمدين من الاستفادة من القنوات المصرفية المحلية وتحت حماية معززة للمستهلك». فيما سيفسح ترخيص الخدمات المالية الصادر عن هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي نوفمبر 2022 المجال أمام «بينانس» لتقديم خدمات الحفظ للعملاء المحترفين بمجرد استيفاء الشروط المنصوص عليها بموجب تصريح الخدمات المالية.

قاعدة مستخدمين

وتابع التونسي إن المنصة قد طورت العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي توسع نطاق حالات الاستخدام من تداول العملات إلى قنوات الدفع فيما تعكف حالياً على تطوير عدد من الحلول لمواكبة المرحلة المقبلة الحالية عبر جميع القطاعات مثل التداول، والإيداع، والدفع، وبطاقة Binance، ورموز NFT، ورموز المشجعين إلى جانب حزمة من الحلول المستحدثة سيتم الإعلان عنها مستقبلاً.

وأضاف التونسي إن منصة «بينانس» تعمل حالياً في دول عدة حول العالم في كل من آسيا وأوروبا والأمريكتين وأفريقيا إلا أن منطقة الشرق الأوسط بالأخص تعد واحدة من أسرع أسواق العملات الرقمية نمواً على مستوى العالم وهو ما يعزز مكانتها، حيث تتصدر كل من الإمارات والبحرين الطلب بشكل واضح بما أسهم في زيادة قاعدة مستخدمي المنصة بالمنطقة بنسبة 49 % في عام 2022، بينما حقق الربع الرابع من عام 2022 نمواً بنسبة 34% في عدد عملاء «بينانس» من المؤسسات الذين يشملون المؤسسات المالية والشركات العائلية والأفراد أصحاب الثروات العالية جداً، الأمر الذي رسخ مكانة المنطقة باعتبارها واحدة من أسرع منظومات البلوكتشين نمواً على صعيد الاستثمار المؤسسي.

وأرجع ذلك للنشاط الذي أعقب منح المنصة التراخيص في سوق الإمارات سواء من «VARA» في دبي أو تصريح الخدمات المالية الصادر من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وذلك استكمالاً للنشاط الذي بدأته النصف الأول من العام الماضي وعقب حصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول المشفرة في البحرين خلال مايو من العام الماضي فرصة لدعم منظومة البلوكتشين في المملكة من خلال وضع معايير الامتثال لهذا القطاع وتسهيل وصول المقيمين فيها إلى مجموعة واسعة من خدمات ومنتجات التداول الرقمية المنظمة.

نمو مستقبلي

وتوقع التونسي أن يشهد السوقان على الأخص نمواً مستقبلياً واضحاً مع استكمال تقديم كل الخدمات في الوقت الذي يمتلكان إمكانات كبيرة في قطاع العملات الرقمية وسعيهما إلى ترسيخ مكانتها كمراكز إقليمية لقطاع العملات الرقمية إلى جانب سعي كل منها لإطلاق المزيد من المبادرات الحكومية المعززة لتداول الأصول الافتراضية، وتأتي الزيادة في اعتماد الاستخدام نتيجة توسع المنصة السريع في المنطقة، بما في ذلك شراكاتها مع المؤسسات الخاضعة للتنظيم في الشرق الأوسط.

شراء وبيع

وعن تطويع العملات الافتراضية محلياً بعد الاعتماد الكامل في عمليات الشراء والبيع والتجارة الإلكترونية خصوصاً مع تزايد انتشارها في مجال شراء العقارات، أفاد التونسي بوجود رغبة متزايدة بأسواق المنطقة نحو استخدام الأصول الرقمية لتوفير تجربة محسنة وحلول دفع مرنة للعملاء، ولتحسين العمليات التجارية ومن المقرر أن يتوسع النمو في اعتماد العملات الرقمية بما يتجاوز الأفراد.

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