مبارك المنصوري: أرصدة «أغذية» النقدية تتجاوز مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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أكد مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة لمجموعة أغذية ـ في تصريحات خاصة لـ«البيان»- أن «أغذية» تمتلك أرصدة نقدية تتجاوز المليار درهم، وتدفقات نقدية عند 324 مليون درهم، مشيراً إلى أن قيمة المجموعة تضاعفت لتصل اليوم إلى 4 مليارات درهم مقارنة بنحو ملياري درهم عام 2020 وأضاف أنه تم الاستحواذ على مجموعة أبو عوف خلال الربع الأخير من عام 2022، وعزز وجودنا في السوق المصرية، واليوم مراكز أبوعوف موجودة في الإمارات، حيث يوجد 4 مراكز ومنافذ بيع منتجات أبوعوف في دبي، كما تتواجد تمور الفوعة ومنتجات أبوعوف في كثير من المراكز التجارية، مشيراً إلى أن مبيعات المجموعة تنتشر في 45 دولة حول العالم.

وقال: عندما أطلقنا استراتيجيتنا قبل عامين كان أمامنا الكثير من التحديات أهمها جائحة «كوفيد 19»، وما ترتب عليها من تداعيات تأثر بها العالم كله.

وذكر أن قيمة مجموعة أغذية تضاعفت لتصل اليوم إلى 4 مليارات درهم مقارنة بنحو ملياري درهم نهاية عام 2020، مشيراً إلى أن مساهمة الأعمال الاستهلاكية بلغت 75 % من إيرادات المجموعة، وهي أحد الجوانب الرئيسية التي نلتزم بتحقيقها في إطار استراتيجيتنا الخمسية. وأضاف أن صافي إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 33 % على أساس سنوي لتصل إلى 4.07 مليارات درهم، كما بلغت نسبة نمو الإيرادات أكثر من 70 % من قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة. وأشار إلى ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة تزيد على 36 % على أساس سنوي، مع الحفاظ على ربحية الأعمال الرئيسية، وارتفاع صافي الربح بنسبة تزيد على 14 % على أساس سنوي إلى 247 مليون درهم ونحن سعداء بالنتائج المالية التي تحققت.

خطط الاستحواذ

وحول عمليات الاندماج وخطط الاستحواذ المستقبلية للمجموعة خلال العام الحالي، قال المنصوري: إن لدينا فريقاً محترفاً ومتخصصاً يدرس فرص الاستحواذ الممكنة، ولدينا العديد من المشاريع تحت الدراسة حالياً، والمجموعة تواصل اغتنام فرص الاندماج والاستحواذ بصورة عامة، من خلال التركيز على الأسواق المتنامية والقابلة للتطوير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها، كما ونركز أيضاً على زيادة القيمة للمساهمين، فهذا ما نهدف لتحقيقه من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ التي نتطلع إليها.

وتابع: نسعى إلى تنفيذ استثمارات تحقق عائدات مرتفعة تتجاوز التكاليف الرأسمالية، ونتمتع بملاءة مالية تتيح لنا استهداف أي استثمار نجده جذاباً من حيث القيمة والعائدات. وأشار إلى أن نسبة العائد الاستثماري بلغت 8.9 % لمستثمرينا، وهو يعتبر أحد أعلى العائدات الاستثمارية في هذا القطاع. وأكد أن «أغذية» تتمتع بوضع جيد من حيث توفر السيولة، حيث تمتلك المجموعة أرصدة نقدية تتجاوز المليار درهم، وتدفقات نقدية عند 324 مليون درهم.

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