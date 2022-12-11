عجمان تستقبل نصف مليون زائر بنهاية نوفمبر

المصدر: حوار – عصام الدين عوض

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كشف محمود خليل الهاشمي مدير دائرة التنمية السياحية في عجمان لـ «البيان» أن إمارة عجمان استقبلت 497381 زائراً حتى نهاية نوفمبر 2022، كما وصلت نسبة الإشغال لفنادق عجمان 62 % خلال العام الحالي وعدد الليالي الفندقية 783974 ليلة سياحية، كما أن الإمارة شهدت زيادة في عدد المنشآت الفندقية، حيث بلغ عددها 44 منشأة، ما بين فنادق 5 نجوم و4 إلى النجمة الواحدة، بالإضافة إلى الشقق الفندقية بتصنيفاتها المختلفة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في عجمان بلغ 3997 غرفة، كما بلغ عدد المنشآت السياحية 250 منشأة منها 31 مطعماً سياحياً، إضافة إلى 2 من دور السينما.

وقال إن «حملة أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من عجمان تمثل محطة جديدة على الأجندة السياحية لدولة الإمارات، حيث توفر فرصة فريدة للاستمتاع بجمال دولة الإمارات وإبراز تميز منتجاتها وخدماتها السياحية، وتتيح للسائح المحلي والدولي فرصة التمتع بالخصوصية السياحية والإرث الثقافي والتاريخي والتراثي والبيئي الغني، وخوض تجربة سياحية استثنائية خلال الإجازة الشتوية، لافتاً إلى أن عجمان ستفعل أنشطتها الشتوية تزامناً مع انطلاق الحملة كجزء من مشاركتها في هذه الحملة الوطنية الترويجية الموحدة للدولة، والتي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية في الإمارات في موسم الشتاء، والتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في شتى مناطقها، والاحتفاء بالمزايا والمعالم المميزة التي تنفرد بها كل إمارة.

تطور

وأضاف الهاشمي إن عجمان تشهد تطوراً ونمواً مستمرين في مختلف المجالات، ولا سيما المجال السياحي، وذلك بدعم قوي من حكومة عجمان بقيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة متواصلة من الشيخ عبد العزيز النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية لمدى التقدم في مختلف المشاريع والذي تواكبه الدائرة وفق اختصاصاتها على مستويين داخلي وخارجي؛ إضافة إلى تحديث الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية السياحية بعجمان ومواءمتها مع رؤية حكومة عجمان.

وقال إن الدائرة شاركت في العديد من المعارض الدولية على جميع الصعد والقطاعات، ومنها السياحي والاستثماري، الأمر الذي عاد بالنفع على إمارة عجمان، كما تم تحديث معايير تصنيف المنشآت الفندقية، إضافة إلى استحداث معايير جديدة لقطاعات النزل وبيوت الضيافة والشقق المفروشة السياحية، مبيناً أن الدائرة تقوم بعمل تصنيف خاص للمطاعم السياحية لجذب المزيد من السياح للإمارة، حيث وصل عدد المطاعم إلى 31 مطعماً سياحياً.

إحصاءات

وأضاف مدير دائرة التنمية السياحية في عجمان إن الدائرة أصدرت أحدث إحصاءات القطاع السياحي في الإمارة، حيث لوحظت زيادة في إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية حتى نوفمبر 2022 بنسبة 10 % عن الفترة نفسها في العام 2021، كما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية في عجمان إلى 332 درهماً في 2022، وذلك بزيادة قدرها 16 % على العام 2021، وذلك بالرغم من الأحداث السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً، مرجعاً تلك الزيادة إلى زيادة نسبة الإشغالات التي شهدتها فنادق الإمارة، ومتوسط سعر إيجار الغرف، إضافة إلى زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية في عجمان، لافتاً إلى أنه على الرغم من الأحداث السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً إلا أن عدد الزائرين لإمارة عجمان لم ينقص عن العام الماضي، حيث استقبلت عجمان 497 ألفاً و381 زائراً حتى نهاية نوفمبر 2022، كما وصلت نسبة الإشغال لفنادق عجمان 62 % خلال العام الحالي وعدد الليالي الفندقية 783974 ليلة سياحية.

ولفت إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تعمل على جذب الزوار المحليين من داخل الإمارات، إذ تعتبر السوق المحلية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، وذلك لخوض تجربة مثيرة في قطاعها السياحي والفندقي المتميز، حيث تستحوذ المعالم السياحية في الإمارة على حصة متنامية من اهتمام العائلات والأفراد في ظل توفر البرامج السياحية والترفيهية المتنوعة لهم، وتطور البنية التحتية التي جعلت من عجمان إحدى أهم الوجهات السياحية في الدولة التي تمكنت من استقطاب شرائح سياحية جديدة.

وجهات

وأوضح أن من أهم الوجهات السياحية في عجمان منطقة مصفوت، وهي منطقة صغيرة مطوقة ومحاطة بجبال الحجر، ما يجعلها حلم كل مسافر، ومكاناً منعشاً للهروب من حرارة المدينة، كما تتميز بأرضها الزراعية الخصبة وجودة حجر الرخام فيها. وهي تقع في الجنوب بالقرب من حتا، وقد ساعد مستوى ارتفاعها عن سطح البحر في أن يكون مناخها أبرد، لافتاً إلى أن من أشهر معالمها متحف مصفوت، والذي يحكي قصة المدينة عبر رحلة من الزمن تمتد خلال 5 آلاف عام من عصر قبل التاريخ إلى مدينة مصفوت الحديثة مروراً بالعصر الحجري والبرونزي والحديدي، ثم فترة ما بعد الميلاد ودخول الإسلام، ويتناول المتحف قصة تأسيس مصفوت من قبل قبيلة النعيمي وانضمامها إلى إمارة عجمان. كما يستعرض المتحف اهتمام المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمنطقة وتأسيس الخدمات الأساسية والاهتمام بالزراعة والحياة الاجتماعية إلى أن تأسست دولة الإمارات لتبدأ حقبة جديدة امتدت إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بكل القطاعات الحيوية فيها، كما يوجد في المدينة قلعة مصفوت والتي تقع على قمة جبل، ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

ولفت الهاشمي إلى أن من الوجهات السياحية كذلك في الإمارة منطقة المنامة، وهي منحدر جبلي شامخ وأرض زراعية خصبة، وتقع عند سفح سلسلة جبال الحجر إلى الشرق من عجمان. ومن أشهر معالمها منحدرات جبال الحجر وحصونها التاريخية ومتحف المنامة (والذي سيتم إعادة افتتاحه قريباً بعد إجراء مشروع تجديد شامل)، وقلعة حصاة بويض، والتي تقع على قمة تلة مطلة على سهول المنامة.

متحف عجمان

وقال إن من الوجهات السياحية في الإمارة متحف عجمان الذي تم افتتاحه في العام 1991 من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث أدخلت تقنيات حديثة للصوت والصورة، واعتمد للمتحف شعار خاص يجسد هويته الجديدة. ويعد متحف عجمان المتحف التراثي الوحيد في الدولة الذي كان مقراً لسكن الحاكم وعائلته قبل تحويله إلى متحف، حيث قضى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان طفولته كاملة وجزءاً كبيراً من شبابه في هذه القلعة قبل قيام الاتحاد وقبل تحويل القلعة إلى متحف. ويعرض متحف عجمان اليوم نماذج من الآثار والصناعات التقليدية والتحف، بالإضافة إلى صور تحاكي أسلوب الحياة في الماضي بهدف تعريف الزوار بطبيعة تراث ونمط الحياة الإماراتية في مرحلة ما قبل النفط، كما يحتوي على 25 قسماً منها غرفة الشيخ حميد بن راشد النعيمي وقسم الأسلحة، والمطبخ القديم، وغرفة المعيشة، والزراعة، بالإضافة إلى قسم مختص يحاكي السوق الشعبي السوق التقليدي، وقسم خاص بالطب التقليدي والتداوي بالأعشاب.

منطقة الزوراء

وأضاف الهاشمي إن من الوجهات كذلك منطقة الزوراء، وهي مشروع تم تطويره حديثاً يهدف إلى تقديم مجتمعات متعددة الاستخدامات عالية الجودة تسمح للمقيمين والضيوف بالعيش في انسجام مع المناظر الطبيعية واستكشاف المنطقة والاستمتاع بها، فهي تشمل محمية الزوراء الطبيعية وملعب غولف 18 حفرة ونادي غولف، إضافة إلى منتجعات 5 نجوم وملاعب رياضية وحديقة الحيوان القزمية، ومن الوجهات محمية الزوراء، والتي تعد ملاذاً للطيور والحياة البحرية بمساحة تصل إلى مليون متر مربع من غابة القرم (المانغروف)، فهي نظام بيئي نابض بالحياة مكون من شجيرات القرم (المنغروف) وأهوار زرقاء وشواطئ رملية، وتعد ملاذاً لما يقارب 58 نوعاً من الطيور بما فيها النحام الزهرى (الفلامنجو) وخلافها، إضافة إلى كورنيش عجمان والذي تجتمع فيه العائلات، كما تصطف المقاهي والمطاعم على طول الكورنيش بإطلالة على الخليج العربي، ومعظم الأنشطة الاجتماعية وفعاليات الإمارة تتمركز في هذه المنطقة.

وأوضح أن من الوجهات السياحية في عجمان سوق صالح، وهو مزيج ساحر بين الماضي والحاضر، ويعتبر واحداً من أفضل الأسواق في المنطقة للخياطة التقليدية، وقد تم أخيراً توسيعه وتجديده، فهو جزء من طريق تراثي يمتد من الكورنيش إلى متحف عجمان، كما يعد مركزاً تجارياً مزدحماً معروفاً بأبنيته ذات الطابع المعماري التقليدي، إضافة إلى برج المربعة، والذي بني في ثلاثينيات القرن الماضي، بتوجيه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان (1928-1981).

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