طوقان : دبي بيئة مثالية لانطلاق الشركات الناشئة

المصدر: دبي - أحمد ابوالفتوح

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أكد فيصل طوقان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «زينة»، أول تطبيق مرخص للدفع المتبادل في الإمارات، أن دبي توفر بيئة مثالية لانطلاقة الشركات الناشئة ومنها شركته، من خلال الجمع بين المواهب العالمية والمحلية ذات المستوى العالمي من جهة، وبين الأطر التنظيمية للتكنولوجيا المالية من جهة أخرى. و تستعدّ زينة لإطلاق خدماتها في 3أسواق جديدة العام المقبل .

وأضاف: لاحظنا تدفق المستثمرين الدوليين إلى دبي خلال العامين الماضيين، واطلعوا خلال زياراتهم على القدرات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة ومن أبرزها إنشاء ورعاية الشركات في مجال التكنولوجيا المالية، وكان وجودنا في الدولة عاملاً مساعداً على جمع الاستثمارات من المستثمرين الدوليين، بما في ذلك «أفينير كابيتال»، والمستثمرون المحليون مثل «ومضة».

وأشار إلى أن هذا المزيج من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يدعمون الشركات الناشئة محلياً، سيؤدي إلى تنامي أعداد الشركات التي تزيد قيمتها على مليار درهم وغير المدرجة في أسواق المال والشركات الناشئة في المنطقة.

فريق عمل

وتفخر «زينة» بفريق عملها المكون من 18 عضواً ينتمون إلى 13 جنسية، لتحرز بذلك تنوعاًعلى الأقل في هذا الوقت المبكر من نموها. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى قدرة دبي على ابتكار الأفكار، وتنفيذ السياسات الأمثل للشركات الناشئة بشكل سريع. ومن ذلك على سبيل المثال التأشيرة الذهبية، حيث حالف الحظ هذه الشركة لدعم أعضاء الفريق المتخصصين ومنحهم التأشيرات الذهبية، وذلك بعد وقت قصير من إنشائها.وأوضح طوقان، يعد «زينة» أول تطبيق مرخص للدفع المتبادل في الإمارات، ويقوم بمهمة تيسير المدفوعات بطريقة مبسطة للجميع في الشرق الأوسط، ومن خلال تسهيل إرسال المدفوعات واستلامها، تماماً مثل إرسال الرسائل النصية القصيرة، يتمثل هدفنا في التخلص من المتاعب والمصاعب عند إجراء المدفوعات، سواء كان ذلك يتعلق بتقديم بقشيش أو تقسيط قيمة الفاتورة.

وأضاف: نعدّ أنفسنا جهة تيسير للمدفوعات وبطريقة آمنة ترتقي إلى مستوى البنوك وتشفير شامل لضمان الحماية، كما يمكن إجراء كل ذلك بنقرات أقل، مع خصائص اجتماعية أفضل، بالمقارنة بأي جهة أخرى في المنطقة. ويمكن لمستخدمي تطبيق «زينة» إضافة الرموز المتحركة والملاحظات وصور طلبات الدفع، ويأتي كل ذلك ضمن تصميم سلس، حيث يستمتع المستخدمون بتجربة تصميم متطورة، ويحصلون على تجربة تعمل بشكل بديهي من دون أي تعقيد.

وأكد طوقان، تمكنت «زينة» حتى الآن من جمع ما يزيد على 9 ملايين دولار أمريكي كتمويل من المستثمرين الدوليين والمحليين، بما في ذلك «أفينير كابيتال» في نيويورك و «ومضة» في دبي. ونوّه إلى أن موظفي الشركة يمتلكون خبرات تراكمت لديهم خلال عملهم لسنوات لدى شركات عالمية مرموقة منها: «أبل» و«أوبر» و«كوينبيس» و«بين» و«أوراكل» و«كريم» و«فاندينغ سيركل» و«ستانفورد» و«يانديكس» وأسماء أخرى و تمكنت الشركة خلال عامين من بناء كافة تقنياتها الداخلية وعملت على تأسيس قاعدة راسخة من الشركاء المصرفيين كما حصلت على امتياز التنظيم رسمياً من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

تصميم وظيفي

ومن أهم العناصر الأساسية التي تمتاز بها روح «زينة» التصميم الوظيفي لهذا التطبيق، وتفخر كثيراً بتجريد الأنظمة المعقدة وتحويلها إلى تجارب رائعة للمستخدمين. وبفضل ذلك كله، حصدت العديد من جوائز التصميم، تقديراً لأهمية تطبيق «زينة»، باعتباره الوحيد من نوعه الذي تم تصميمه وتطويره في المنطقة لتتمكن من الفوز بجائزة Red Dot العام الماضي، ما ضمن لها الانضمام إلى قائمة أساطير التصميم، مثل «أبل» و«فيسبوك» و«غوغل».وأضاف: ينبغي الاعتراف في المقام الأول أن تطوير تطبيق مالي ليس بالأمر السهل بتاتاً، لأنك تتعامل مع شيء عزيز على قلوب العملاء، ألا وهو المال، وهنا يتعين إرساء الأسس الهيكلية لضمان عدم حدوث النمو على حساب الأمن، لذلك قام فريق زينة القوي بصياغة السياسات والإجراءات والعمليات الدقيقة، من خلال الامتثال للنظم والالتزام بمكافحة غسل الأموال ودعم العملاء والمنتجات والأمان لتوفير خدمة عالية الجودة باستمرار لمستخدمينا. ووضعنا العام الماضي 4 ركائز أساسية هي: زيادة التمويل، والحصول على ترخيص الخدمات المالية، وإنشاء قاعدة من الشركاء المصرفيين، والعمل على بناء تقنياتنا داخل الشركة.

نصائح لرواد الأعمال

وجّه فيصل طوقان نصيحتين للشباب رواد الأعمال، أما الأولى فهي أنه يجب عليك كرائد أعمال أن تتعلم عن طريق التجربة العملية، وأن تكون لديك خطة شبه نهائية اليوم، فذاك أفضل عشر مرات من وجود الخطة المكتملة في الأسبوع المقبل. وعند تقييم تجربتنا السابقة، أشعر بالفخر بمقدار ما تعلمناه من الفشل، مع أنني لم أكن أتقبل الفشل في الماضي.

أما النصيحة الثانية فهي ضرورة أن تتعلم أكثر لأنك تعمل على هامش صناعة يمكنك الغوص في أعماقها أكثر من وجودك في صميمها.

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