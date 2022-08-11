اللمكي : صفقة «توتال مصر» الأكبر في تاريخ الشركة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع أن الشركة حققت نتائج قوية عن النصف الأول من العام 2022، موضحاً - في تصريحات لـ «البيان» - أن اتفاقية للاستحواذ على حصة 50% من شركة «توتال للطاقة للتسويق مصر»، يعتبر الاستثمار الأكبر في تاريخ «أدنوك للتوزيع»، حيث بلغت قيمة الصفقة ما يزيد على 200 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصفقة تتيح للشركة الوصول إلى قطاع زيوت التشحيم وقطاع وقود الطائرات في مصر، الذي يذخر بالكثير من فرص النمو، موضحاً أن أدنوك للتوزيع توسعت في السعودية وافتتحت 26 محطة خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام 2022، كما شهد النصف الأول من العام زيادة عدد الدول التي تصدر إليها الشركة زيوت التشحيم «فويجر» إلى 21 سوقاً عالمية.

وأكد اللمكي أن الشركة حققت نتائج متميزة، حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.99 مليار درهم، في حين سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم. كما شهدنا نمواً في إجمالي حجم مبيعات الوقود بلغ 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الشركة نمواً مطرداً في حجم مبيعات وقود الشركات بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتأكيد اتفاقات البيع الجديدة لوقود الشركات التي وقعت العام الماضي. كما ارتفع إجمالي ربح أعمال تجزئة غير الوقود 10% في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

250 محطة

وحول خطط «أدنوك للتوزيع» لتعزيز أعمالها خلال النصف الثاني ، أكد اللمكي أنه منذ الاكتتاب العام الأولى في ديسمبر 2017، أعلنت الشركة التزامها باستراتيجية النمو الذكي والتوسع دولياً، ونحن على استعداد للاستثمار في هذه الاستراتيجية، موضحاً أن «أدنوك للتوزيع» توسعت خارج الدولة، وتم إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة 50% من «توتال للطاقة للتسويق مصر»، التي تعد أحد أكبر 4 شركات في بيع الوقود بالتجزئة في مصر، وتتمتع بمحفظة أعمال متنوعة تضم 240 محطة بيع وقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت، ومراكز غسيل السيارات، وخدمات بيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات.

وأضاف إن الصفقة تتيح لأدنوك للتوزيع الوصول إلى قطاع زيوت التشحيم وقطاع وقود الطائرات في مصر، التي تعتبر فرصة مثالية للتوسع دولياً لما تتمتع به من إمكانات قوية للنمو ونسبة عالية من السكان الشباب. وكشف عن قيمة الصفقة بلغت ما يقارب 186 مليون دولار إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا تم استيفاء شروط معينة، مشيراً إلى أن الصفقة تعتبر الاستثمار الأكبر في تاريخ «أدنوك للتوزيع» حتى الآن وأنه من المتوقع إتمام الصفقة بالربع الأول من 2023، رهناً باستيفاء الشروط المطلوبة والاعتمادات التنظيمية .

خطط للتوسع

وحول عدد محطات الوقود التي استحوذت عليها أدنوك للتوزيع في السعودية وخطط التوسع في المملكة خلال النصف الثاني من 2022، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة واصلت جهودها للتوسع في المملكة بافتتاح المزيد من محطات الخدمة خلال العام الحالي، حيث افتتحت 26 محطة خدمة جديدة خلال النصف الأول من 2022، ليصل إجمالي عدد محطاتنا في المملكة اليوم إلى 66 محطة خدمة.

وقال بدر اللمكي: نحن ملتزمون بنهجنا الاستراتيجي للنمو الذكي من خلال تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن المنطقة تزخر بالكثير من الفرص، ونبحث دائماً عن فرص النمو التي تتوافق مع خططنا الاستراتيجية والتزامنا بالنمو الذكي والتوسع دولياً.

وأضاف إن أدنوك للتوزيع تتواجد حالياً في الإمارات والسعودية من خلال سلسلة محطاتها بإجمالي 538 محطة خدمة و359 متجر تجزئة، كما في 30 يونيو 2022، كما ارتفع خلال النصف الأول من 2022 عدد الدول التي تصدر إليها أدنوك للتوزيع زيوت التشحيم «فويجر» إلى 21 سوقاً عالمية، بالإضافة لدخولنا المرتقب خلال العام المقبل إلى السوق المصري.

وأكد بدر اللمكي أن عدد موظفي الشركة يقارب 13 ألف موظف على مستوى الدولة وتبلغ عدلات التوطين 64.8%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز