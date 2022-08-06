تشوكشي: شركات الإمارات تزيد تبنّي الحلول الذكية في إدارة اللوجستيات

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «شيبسي» أن أتمتة العمليات اللوجستية تساهم في تحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف التشغيلية وتوفير أفضل تجربة للعملاء، مشيراً إلى أن الشركات في الإمارات تتجه بشكل أكبر نحو تبني الحلول الذكية في إدارة اللوجستيات.

وقال تشوكشي في تصريحات لـ «البيان»: نعيش اليوم في عصر السرعة، حيث الجميع يرغب بالحصول على طلبه في أسرع وقت ممكن، لذا تسعى غالبية الشركات في قطاع الأعمال إلى توصيل منتجاتها بآلية عمل بسيطة تخلو من التعقيدات وبوقت قياسي لا يتجاوز الـ 45 دقيقة.

وبحسب الاستبيانات التي أجرتها شركة «أوراكل»، تبين أن 49% من المقيمين في الإمارات يعتمدون على الوقت المقدر للتوصيل كعامل أساسي في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمكان الذي سيطلبون منه. وعبّر 48% من المشاركين في الاستبيان نفسه أن التأخر في موعد التسليم من شأنه أن يفسد يومهم. وبناءً على ما سبق، تسعى الشركات المعنية بخدمات التوصيل لتبني أدوات إدارة لوجستية ذكية مدعومة بالأتمتة المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتضمن مواكبة تطلعات عملائها.

تخطيط أمثل

ولفت تشوكشي إلى أن الجهات الإدارية العاملة في قطاع تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تسعى للاستفادة بأكبر شكل ممكن من أتمتة حلول الإدارة اللوجستية المتقدمة، مثل حلول تخطيط المسار، وتخصيص الطلبات، وتخطيط السعة، وإدارة مسار السائق. وقال: إن التخطيط الجيد للمسار يعتبر من أهم استراتيجيات الخدمات اللوجستية، حيث إنه يعود بفائدة كبيرة من حيث التقليل من التكاليف من جهة وضمان تجربة مثالية للعملاء من جهة أخرى.

وأضاف: تعتمد حلول إدارة اللوجستيات الحديثة اليوم بشكل مكثف على أتمتة تخطيط المسار استناداً إلى معايير متعددة كالمسافة، وقرب السائق، ونوع الطلب، وسعة السيارة، والوزن والتكلفة وغيرها. وتكمن أهمية أتمتة عملية تخطيط المسار في تعزيز إنتاجية السائق وخفض تكاليف التوصيل عبر تحليل وتجميع عمليات التحميل والتوصيل للشاحنات الصغيرة. وتضمن هذه الأدوات للشركات توفير 18% وتقليل تكاليف الميل الأخير بنسبة 14% وتعزيز تجربة العملاء بنسبة 28%.

تنظيم السعة

وقال: تعد أتمتة تخطيط السعة استراتيجية مهمة أيضاً لتحسين أداء التسليم، حيث تعمل أدوات إدارة اللوجستيات الذكية على ضمان الاستخدام الأمثل لسعة العربات، من خلال اللجوء إلى خوارزميات ذكية تعمل على دمج بيانات الشحنة والمركبة بسلاسة.

ومن خلال الدراسة الشاملة للمعطيات، مثل موقع التسليم والوزن والحجم ونوع الخدمة ومواعيد التسليم ونوع التخزين وغيرها، يتم العمل على التخطيط الأمثل للسعة. وتساعد كل هذه العوامل الشركات على تقليل تكاليف الوقود وزيادة سعة المركبات، كما تساهم منصة إدارة اللوجستيات الذكية على زيادة استخدام سعة العربة بنسبة 31%.

برامج

قال سوهام تشوكشي إن نسبة كبيرة من المسؤولين عن توصيل الطلبات يستخدمون برامج تحديد مواقع وهمية لتنفيذ عمليات التسليم، مما قد يعرض كل من الشركات والعملاء للعديد من المشكلات فيما يتعلق بتسليم لطلبيات.

وأضاف: تساعد أدوات إدارة الخدمات اللوجستية الحديثة في الكشف عن الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المواقع الوهمية أو المزيفة بشكل تلقائي وتحديد السائق المسؤول عن هذه الطلبية مباشرة.

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