الإمارات من أهم أسواق السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد كريستيان أكويلينا، المدير التنفيذي لعمليات «كاديلاك الدولية» و«كاديلاك الشرق الأوسط»، أن الإمارات من أهم الأسواق في المنطقة من حيث مبيعات السيارات الكهربائية بشكل عام، ولشركة «كاديلاك» على وجه الخصوص، حيث نرى الحركة النشطة والمرونة المتميزة للحكومة من ناحية التكيُّف واعتماد التقنيات الجديدة بالكامل، بالإضافة إلى رغبة وقابلية العملاء لتبنّي التقنيات الجديدة، وهذا من شأنه أن يمهِّد الطريق لدولة الإمارات كي تصبح رائدة على الصعيد الدولي. وأضاف كريستيان أكويلينا، في تصريحات لـ «البيان»: علاوة على هذا، يوجد في الإمارات أكثر من 500 محطة شحن كهربائي منتشرة في المناطق التي تضم المكاتب الحكومية ومحطات الوقود ومراكز التسوق وغيرها.

وحول تقييمه لأداء قطاع السيارات في النصف الأول من عام 2022 وتوقعاته للنصف الثاني: يستمر قطاع السيارات خلال عام 2022 بالتعامل مع العديد من التحدّيات الأساسية المختلفة على الصعيد الدولي، بدءاً من التضخم المتزايد، وصولاً إلى النقص المستمر دولياً في الشرائح، هذا إلى جانب الكثير من التحديات الأخرى. لكن مقابل التغيُّرات والاضطرابات الحاصلة، تعد «كاديلاك» بأنها ستقدّم دوماً لعملائها أفضل المركبات أداءً على الإطلاق.

أشباه الموصلات

وفيما يتعلق بأزمة أشباه الموصلات ولماذا لم يتم حل لأزمة نقص الشرائح حتى الآن، وهل تستطيع «جنرال موتورز» الاستثمار في مصنع لإنتاج أشباه الموصلات لتلبية احتياجاتها المستقبلية، قال: في ظل مرورنا بأوقات غير مسبوقة عالمياً، فإن سوق أشباه الموصلات لا يزال غير مستقر حتى الآن. وبشكل عام، أثر النقص بأشباه الموصلات بشكل كبير في قطاع السيارات عالمياً، بما في ذلك «جنرال موتورز». لكن بالرغم من ذلك، ولأجل الحد من المشاكل المحتمَلة بالنظر للمستقبل، فإننا نبذل جهداً كبيراً لحل هذه المسألة عبر التنسيق مع موردينا الكثر بهدف منح الأولوية لتسليم مركباتنا إلى عملائنا القيمين.

مستقبل كهربائي

وحول مجال المركبات الكهربائية وهل يسير وفق الإيقاع والنمط الذي خطّطت وتستهدفه «جنرال موتورز»، قال: تقود علامة «كاديلاك» التجارية انتقال «جنرال موتورز» إلى المستقبل عبر تطوير أسطولها من خلال الالتزام بتوفير مجموعة منتَجات كهربائية بالكامل مع نهاية العقد الجاري. وظهور مركبة «كاديلاك» الكهربائية الأولى المتمثلة بطراز «ليريك» يؤكد على التزام «جنرال موتورز» بالابتكار، وهو يجسد التحول الحاصل الذي تشهده العلامة التجارية في أسواق اليوم. وأضاف: العالم يشهد تطوراً متسارعاً جداً، وهذا يولد بالطبع الكثير من الطلبات والتوقُّعات الإضافية. وبناءً عليه، نقوم باستمرار في «كاديلاك» بالتخطيط بشكل مسبق ولمدى بعيد يتخطى منظور العملاء، مع التركيز دوماً على توفير التوازن المثالي بين الفخامة والأداء.

مركبة جديدة

وأضاف: أخيراً، قمنا بإطلاق أول مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات ضمن سلسلة «V-Series» هي «إسكاليد - V» للعام 2023، والتي تمثِّل الشغف المترسخ في «كاديلاك»، حيث تتميّز هذه المركبة الجديدة بكونها تجمع مستويات عالية من الأداء مع التقنيات الحديثة المتطورة لتوفير تجربة ركوب شيقة جداً تترافق مع الأناقة اللافتة. وبينما نتابع بتوفير مركبات عالية الأداء بمحرّكات احتراق داخلي في السوق، فإن «كاديلاك» تقوم أيضاً بدفع الاستراتيجية الخاصة بالمركبات الكهربائية لدى «جنرال موتورز»، والتي تركز على الوصول إلى صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري.

وقال: نحن نؤمن أن المستقبل سيكون كهربائياً، ولأجل تحقيق هذه الرؤية وجعلها واقعاً فعلياً، نستثمر الملايين في مجالات الأبحاث والتطوير لضمان منح العملاء تجربة المُلكية الأفضل للمركبات الكهربائية، وذلك بأكثر قدر ممكن. ويمكن أن يظهر هذا جلياً من خلال مركبتنا الكهربائية الأولى «كاديلاك ليريك» التي ستُعيد تعريف مفهوم التنقُّل الفاخر وتعزِّز مكانة العلامة التجارية كرائدة من الناحية التقنية.

التزام

وقال: تشتهر «كاديلاك» على نطاق واسع بالتزامها القوي والدائم بعنصر الفخامة، وهو ما لا يتغير أبداً. ولهذا السبب، نستمر بتطوير مركبات بأداء معزز لصالح عملائنا المميزين الذين يشكلون قيمة عالية بالنسبة لنا. فلطالما أرست «إسكاليد»، وعبر تاريخها العريق والطويل، معايير جديدة ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفاخرة في المنطقة، وهي تتخذ لنفسها موقعاً بارزاً عند قمّة الرقي والأناقة والابتكار. علاوة على هذا، فإننا نقدّم أفضل مركباتنا أداءً ضمن عائلة «V-series»، والتي تقودها «V-Series Blackwing» التي طرحناها في السوق العام الماضي.

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