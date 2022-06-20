660 مليون درهم لتوسعة «الفجيرة الدولي»

المصدر: حوار - عائشة الكعبي

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كشف الكابتن إسماعيل البلوشي، مدير عام مطار الفجيرة الدولي، أن خطط التطوير للمطار قائمة ومستمرة، ومبنية على جداول زمنية، بهدف تعزيز قدرات المطار الاستيعابية وتمكينه من استيعاب حركة الشحن والطيران، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل وتحسين تجربة السفر في المطار، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع لتوسعة مطار الفجيرة الدولي بقيمة 660 مليون درهم.

وقال الكابتن إسماعيل البلوشي، في حوار مع «البيان»: إن مطار الفجيرة الدولي استهل أعماله في أكتوبر عام 1987 تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في ظل إدراك سموه للإسهامات التي تستطيع الإمارة أن تقدمها لقطاع النقل والمواصلات، بهدف ربط الفجيرة جواً بغيرها من البلدان، وجعلها محط أنظار المسافرين والمستثمرين.

وأشار إلى أن أعمال التوسعة تقوم على إنشاء مدرج فرعي جديد مجهز بنظم إضاءة أرضية حديثة، مع إدخال 8 ممرات إضافية للطائرات، على أن يدخل في الخدمة خلال السنة الحالية.

وتطرق مدير عام مطار الفجيرة الدولي إلى أداء المطار خلال العام الماضي، فقال إنه حقق نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً في حركة الطائرات والمسافرين، وقد عكست النتائج الإيجابية مدى جاذبية الإمارة كوجهة رائدة للسياحة والأعمال.

1 كم تكلفة توسعة مطار الفجيرة الدولي؟

إن خطط التطوير للمطار قائمة ومستمرة ومبنية على جداول زمنية محددة بهدف التعزيز من قدرات المطار الاستيعابية وتمكين المطار من استيعاب حركة الشحن والطيران، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل وتحسين تجربة السفر في المطار. أما بخصوص مشروع التوسعة فقد تكلفت 660 مليون درهم.

يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستساهم في عملية النمو وزيادة أعداد المسافرين والشحن الجوي، وكذلك استقطاب شركات الطيران والشركاء الاستراتيجيين الجدد، مما يعزز من مكانة الإمارة في قطاع الطيران محلياً ويساهم في ريادة الدولة على المستوى الإقليمي.

2 هل تحدثنا عن المباني والخدمات في المطار بعد التوسعة؟

المرحلة الحالية في المشروع تشمل إنشاء وإنجاز المباني والخدمات التالية، من حيث إنشاء برج للمراقبة الجوية بارتفاع 57 متراً مع مجمع إداري متكامل يتكون من طابقين بمساحة الإجمالية تبلغ 6750 متراً مربعاً، صمم البرج الجديد كأيقونة وتحفة معمارية ومعلم جمالي للإمارة، وقد استلهم تصميم البرج على شكل الصقر الذي يمثل أصالة وعراقة الإمارات.

إن مبنى برج المراقبة سوف يجهز بأحدث الأنظمة وأجهزة التكنولوجيا والمعدات لتعزيز القدرات التشغيلية للمطار بطريقة تضمن أمن الطيران وتعزز من سلامة حركة الطائرات، لافتاً إلى أن برج المراقبة يعتبر القلب النابض لأي مطار، لذلك تحرص دائرة الطيران المدني لدينا على وجود فريق من المراقبين الجويين مدربين ومؤهلين بشكل كفء، ليلعبوا دوراً مهماً وحيوياً في الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية.

3 وماذا بخصوص المدرج الفرعي الذي يتم إنشاؤه ؟

إن أعمال التوسعة الحالية تقوم على إنشاء مدرج فرعي جديد موازٍ للمدرج الحالي، حيث سيبلغ طوله 3050 متراً وعرضه 45 متراً، وسوف يتم تجهيزه بنظم إضاءة أرضية حديثة، مع إدخال 8 ممرات إضافية للطائرات، على أن يدخل في الخدمة خلال السنة الحالية، كما سيتم تأهيل وصيانة المدرج الحالي، وذلك بالقيام بزيادة وتمديد للمدرج بحوالي 900 متر باتجاه الشرق، لتسهيل عمليات الهبوط والإقلاع، وذلك لوجود الجبال المحيطة بالمطار التي تكون عائقاً بالنسبة لبعض الطائرات أثناء عملية الإقلاع.

كما تم إنشاء مبنى للإطفاء والإنقاذ بأرقى معايير الجودة من حيث الاستجابة للطوارئ تماشياً مع أعلى معايير الأمن والسلامة، التابع إلى نظم الإدارة العامة للدفاع المدني في دولة الإمارات ومع المعايير العالمية لأفضل نظم إدارة ومكافحة الحرائق.

وقال: يعمل مطار الفجيرة بالتعاون مع شركة اتصالات الإماراتية على توزيع شرائح اتصال مجانية على المسافرين، تمكنهم من التواصل لحظة وصولهم أرض المطار، ومشاركتهم أجواء الفجيرة، للاستمتاع بتجربة متكاملة أثناء إقامتهم، واستكشافهم معالم الإمارة السياحية.

4 ما هي خطط التوطين في المطار؟

يقوم مركز التدريب بتأهيل عدد كبير من المراقبين الجويين من خلال دورات عملية ومركز محاكاة حديث، حيث يواصل المركز تنفيذ وتطوير برنامج التدريب للعناصر الوطنية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف الفنية العلمية التي تحتاج إلى قدر كبير من الكفاءة والخبرة العلمية والعملية لأداء المهام الوظيفية التي تستند إليها، ويضع المطار الأولوية للاهتمام ببرنامج توطين الوظائف من خلال وضع خطط وبرامج على مدى السنوات المقبلة لتكثيف عملية التوطين بكل المجالات الفنية والإدارية لما لها من أهمية في عملية النمو والازدهار، حيث سجلت الملاحة الجوية نسبة توطين %100.

5 كيف تقيّم أداء حركة الطيران في العام الماضي؟

إن المطار حقق نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً في حركة الطائرات خلال عام 2021 بنمو 10.30% مقارنة مع العام الذي سبقه، وعكست النتائج الإيجابية التي حققها المطار في أعداد المسافرين خلال العام الماضي مدى جاذبية الإمارة كوجهة رائدة للسياحة والأعمال، باعتبار المطار بوابة مهمة في المنطقة الشرقية.

كما استطاع المطار تحقيق زيادة في نسبة الإشغال على حركة الطيران والشحن خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ظهرت حركة نشطة في عمليات الوصول والمغادرة مع انتعاش حركة السفر والشحن بعد تخفيف القيود الدولية، لتعود الحركة لنشاطها مع اعتماد كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

أعتقد أن مشاريع التوسعة والخدمات الجديدة سوف تساهم في استقطاب شركات طيران وشحن جديدة، الأمر الذي يتماشى مع رؤية مستقبلية حريصة على تقديم أفضل الخدمات المميزة والحديثة للمسافرين والمتعاملين والحرص على توفير أعلى معايير السلامة والأمن.

6 ما هي أهدافكم من وراء هذا المشروع الكبير؟

نحرص على تكثيف الجهود من خلال فريق عمل متكامل، حيث يسعى موظفو خدمات المسافرين بالمطار إلى سرعة استكمال إجراءات تسجيل السفر للاستمتاع بتجربة سفر أكثر سهولة ومتعة، كما يعمل باقي الموظفين على بذل قصارى جهودهم لتحقيق رضا وسعادة الزائرين للمطار.

لقد سعدنا حقاً بما حققناه من تطور مستمر، خصوصاً في مشروع توسعة المطار بالقدر الذي أهَّلنا لنكون أفضل مطار على مستوى الساحل الشرقي لدولة الإمارات، كما أن مشروع التوسعة في الجهة الجنوبية من المطار يضيف مساحة جديدة إليه، فضلاً عن المرافق التي سوف تسهم في تأسيس الأعمال التجارية ونموها وازدهارها، حيث تتضمن أعمال التوسعة مدارج إضافية وممرات رئيسية للطائرات وخيارات أخرى للعملاء تساعدهم في تشييد مرافق أكبر لأنشطتهم.

7 هل تحدثنا عن قدرات مطار الفجيرة الدولي؟

يتمتع مطار الفجيرة الدولي بسمعة طيبة للغاية نظراً لقدرته على توفير أماكن وخدمات ممتازة لشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، حيث يوفر المطار خيارات متعددة للمساحات والمرافق التي تلبي الاحتياجات التشغيلية، ليمكن إحضار الأدوات والمعدات والمواد الخاصة إلى المطار بسهولة أكبر ودون أية معوقات بفضل ما يتمتع به من سلاسة في الإجراءات عند البدء في العمل وأثناء عمليات النقل.

ويقدم مبنى المغادرة فرصة التسوق في متاجر المنطقة الحرة التابعة للمطار حتى قبل السفر بدقائق، وتضم هذه المتاجر تشكيلة كبيرة من الهدايا الرائعة التي تجعل تجربة التواجد في المطار أكثر متعة.

خدمات الشحن

قال إسماعيل البلوشي إن خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن التي يقدمها مطار الفجيرة تعد أمراً أساسياً لتلبية احتياجات العالم من حولنا، لذلك يحرص طاقم المطار على تقديم المساعدة اللازمة في حركة الشحنات الواردة والصادرة، حيث يسهل الوصول إلى المطار من الموانئ البحرية من خلال شبكة الطرق الرئيسية المتميزة لنقل الشحنات في الوقت المناسب تماماً، كما أن طاقم خدمات الشحن مؤهل لسرعة تقديم هذه الخدمات وشحنها إلى بلدان الشرق الأوسط وما وراءها، إلى جانب استخراج المستندات اللازمة التي قد تواجه الشركات الناشئة صعوبات كثيرة في الحصول عليها.

ويوفر المطار بوابة للخدمات الإلكترونية للتمتع بخدمة وتجربة أفضل عبر التواصل بسهولة ويسر لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم، في خطوة لتقديم خدمات المطار على مدار الساعة، من خلال البوابة يمكن طلب الحصول على مختلف أنواع التصاريح وشهادات عدم الممانعة وغير ذلك من الخدمات.

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