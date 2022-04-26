3600 حاوية من الإمارات صادرات «الحرمين» إلى 65 وجهة في 2021

المصدر: (دبي - محمد عبد الرشيد)

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أكد محمد مهتاب الرحمن رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحرمين، رئيس مجلس إدارة بنك إن آر بي، على أن «دولة الإمارات تُعد عاملاً مساعداً كبيراً على الأعمال التجارية، وقد حققنا نمواً هائلاً منذ أن بدأنا عملياتنا في الإمارات في عام 1981»، «وإنه بسبب قرارنا الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، تمكنا من النمو بسرعة كبيرة».

وقال محمد مهتاب الرحمن، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «إن مجموعة الحرمين استثمرت أكثر من مليار درهم في الإمارات حتى الآن، وتعتبرها مركزاً لتوسيع أعمالها على مستوى العالم، حيث تخطط لاستثمار المزيد في التعليم والعلوم والتكنولوجيا في الإمارات، وقطاعات الابتكار، إذ توسع أعمالها في بلدان مختلفة».

وأضاف محمد مهتاب الرحمن «قمنا بتصدير البضائع في 3600 حاوية من الإمارات، إلى 65 وجهة تصدير في عام 2021، وهو العام الذي أدت فيه أشكال جديدة من فيروس «كورونا»، إلى تعطيل الأعمال التجارية العالمية».

كما يقول أيضاً «يعكس أداؤنا القوي خلال جائحة كوفيد 19، قوتنا المتأصلة ومرونتنا، بالإضافة إلى إدارتنا الحكيمة التي ساعدتنا، ليس فقط على الخروج من الأزمة، ولكن أيضاً ساعدتنا على النمو في هذه الأوقات الصعبة».

والشركة لديها قوة عاملة، تتكون من 3000 متخصص، يعملون في 100 صالة عرض في 12 دولة، بمن في ذلك 1200 منتشرون في ثلاثة مصانع في الإمارات، وتنتج مجموعة شركات الحرمين، العطور الشرقية والغربية، مثل العود ودهن العود ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

وقال «لقد حافظنا دائماً على إيماننا الراسخ باقتصاد دولة الإمارات، وقيادة الدولة. واليوم، كوفئنا على إيماننا وقناعتنا وتصميمنا. أنا محظوظ للغاية».

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