«فيديكس» تدشن مركزها الإقليمي في دبي بالربع الثالث 2023

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: إن الشركة من المتوقع أن تنتهي من بناء مركزها الجوي الإقليمي الجديد في إمارة دبي في الربع الثالث من العام 2023، مشيراً إلى أن المركز يقع في دبي الجنوب بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وسيكون معززاً بأحدث التقنيات بما يكسبه القدرة على تلبية الطلبات التجارية المتزايدة في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وخارجها.

وأضاف ميوز في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: إن موقع دولة الإمارات الاستراتيجي وسهولة الوصول من خلالها إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا كان السبب الرئيس وراء اتجاهنا لبناء مركزنا الجديد في منطقة الخدمات اللوجستية بدبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتوافر فيها البنية التحتية الحديثة والخطط المطلوبة لضمان استدامة التطور لتلبية الاحتياجات المستقبلية، ما يجعل دبي مقراً مناسباً لمركزنا الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

عمليات مستدامة

وأشار إلى أن مركز فيديكس إكسبريس الجوي الإقليمي الجديد المتطور في دبي الجنوب يتماشى مع التزامنا ببناء شبكة متقدمة تفي باحتياجات ومتطلبات العملاء، في ظل تنامي الطلب والحاجة إلى أعمال التجارة والاستيراد والتصدير داخل المنطقة وعلى الصعيد العالمي، إذ تمثل منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا أكثر من 40% من سكان العالم ونسبة 30% من 220 دولة ومنطقة تخدمها فيديكس إكسبريس حول العالم من خلال مركزها الإقليمي في دبي.

وأوضح أن المركز الجديد سيتم تطويره بطريقة تراعي العمليات المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام من خلال نظام فرز مؤتمت ومتقدم، ومعدات فحص أمنية عالية السرعة، وخدمات تخزين مبردة، ومميزات تسمح بإدارة البضائع الخطرة بطريقة فعالة. كما سيوفر المركز فرصة مهمة لنمو الرحلات الجوية في المستقبل عبر دبي، وسيسمح لها بتوسيع نطاق حضورها التجاري وتسهيل عملياتها وتقديم تغطية دولية واسعة النطاق من وإلى مختلف بلدان العالم، وربط الشركات بالأسواق الجديدة والعملاء.

مركز عالمي

وقال الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: إن دولة الإمارات بشكل عام، ودبي تحديداً، تعتبر محور عملياتنا الإقليمية، لا سيما وأن إمارة دبي تعد واحدة من أكبر المراكز التجارية في العالم، وأهم مركز لإعادة التصدير في المنطقة، مشيراً إلى أن قدرة دولة الإمارات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وسياساتها التجارية والاستثمارية المفتوحة وبيئتها الاقتصادية القوية تجعل منها وجهة أعمال مفضلة.

وتابع جاك ميوز: «لهذه الأسباب اختارت فيديكس دبي مقراً إقليمياً لها. وسيسمح لنا الموقع المثالي لمركزنا الجوي الجديد في دبي الجنوب ولحلولنا التكنولوجية المتقدمة بتحقيق المزيد من النمو وتعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وخارجها وتلبية الطلب المستقبلي».

تجارة إلكترونية

ورداً على سؤال حول مساهمة الشحن الدولي لدولة الإمارات في المنطقة، قال جاك ميوز إن قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات بلغت 19.65 مليار دولار (72.2 مليار درهم) في 2020، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 31.41 مليار دولار (115.4 مليار درهم) في 2026.

وأوضح أن سوق الشحن ينمو بوتيرة متسارعة، ويعزى ذلك إلى النمو المطرد للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى زيادة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية ينظر إليه على أنه هدف استراتيجي مهم لتحقيق النجاح المستدام طويل الأمد للاقتصاد الوطني في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 واستراتيجية دبي الصناعية 2030، ومن المرجح أن ترتفع هذه النسب في السنوات المقبلة.

الشحن الجوي

وأشار جاك ميوز إلى أن قطاع الشحن الجوي أظهر مرونة غير مسبوقة في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن قطاع اللوجستيات يعتبر شريان الحياة للتجارة والاقتصاد، ويسهم في تنمية البلاد وانفتاحها على العالم الخارجي، فضلاً عن أن صناعة الشحن الجوي تقود الانتعاش الاقتصادي، مضيفاً أنه بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» من المتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى 175 مليار دولار في العام 2021. وكانت التجارة الإلكترونية الفئة الأسرع نمواً ضمن قطاع الشحن الجوي، حيث تشكل الطلبات التي تنقل جواً نحو 80% من الأعمال.

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