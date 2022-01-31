الإمارات من الوجهات الأكثر أمناً.. وتوقعات بـ16 مليون سائح

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، إن دولة الإمارات تأتي ضمن الوجهات الأكثر أمناً وأماناً للسياحة والترفيه في المنطقة والعالم، بفضل الجهود الحكومية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة للسيطرة على جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الإمارات أدت دوراً كبيراً في دعم تعافي حركة السياحة العالمية خلال الفترة الماضية، لتعزز مكانتها وجهة سياحية مستدامة، وذات مستوى خدمات عالٍ. وأضاف البطوطي، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن التوقعات ترجّح استمرار الانتعاش السياحي الذي تشهده دولة الإمارات في العام الجاري 2022، استكمالاً للأداء القوي المحقق في العام الماضي 2021 مع انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19»، إذ من المقدر أن تستمر الحركة السياحية إلى الإمارات في اتجاهها التصاعدي مع توقع أن يزور الإمارات نحو 16 مليون سائح بالرغم من تداعيات متحور «أوميكرون».

وأوضح البطوطي أن الإمارات تتصدر دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط في معدل نمو الطاقة الفندقية، مع زيادة سنوية في المتوسط تبلغ نحو 8%، مشيراً إلى أنه من المتوقع إضافة 18 ألف غرفة فندقية جديدة في العامين الجاري والمقبل، ونحو 60 ألف غرفة فندقية جديدة حتى 2024.

وقال البطوطي إن الإمارات باتت الوجهة السياحية المفضلة للكثير من شرائح المستهلكين السياحيين في معظم الأسواق في العالم، مع امتلاك الدولة مجموعة من الخصائص التي تؤهلها لقيادة تعافي السياحة العالمي بحسبانها مصدر ثقة لدى الدول المصدرة للحركة السياحية، وذلك بعدما نجح القطاع السياحي في الإمارات في السنوات الماضية في تقديم نموذج متفرد في تنوع وتعدد البرامج الترفيهية والخيارات السياحية مع تناغم ومرونة عالية. وقال المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إنه بحسب التقارير والمؤسسات الدولية العالمية جاءت دولة الإمارات في الصدارة عربياً وإقليمياً وضمن العشرة الكبار عالمياً في 4 مؤشرات تنافسية للسياحة والسفر العام الماضي، ما يؤكد مكانة الدولة بحسبانها واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة عالمياً.

تصدُّر دبي

ورداً على سؤال عن القطاع السياحي في إمارة دبي، قال البطوطي إن موقع «تريب أدفايزر» المتخصص في السياحة والسفر، اختار إمارة دبي لتتصدر المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022، ما يؤكد تزايد ثقة المسافرين الدوليين بدبي وجهة آمنة مفضلة للزيارة.

وأضاف إن حركة المسافرين من وإلى إمارة دبي عبر مطار دبي الدولي، حققت مستويات أكبر من المستويات المسجلة قبل الجائحة، موضحاً أن مطار دبي الدولي بدأ العام الجديد 2022 محافظاً علي مركزه الأول أكثرَ المطارات الدولية ازدحاماً في السعة المقعدية المجدولة بفارق 1.3 مليون مقعد عن مطار لندن هيثرو الذي جاء في المركز الثاني، وذلك في ظل النشاط السياحي القوي في الإمارات، بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي».

إكسبو دبي

وأكد المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن من بين العوامل الداعمة للقطاع السياحي في الإمارات الحدث الاستثنائي «إكسبو 2020 دبي» الذي ستنتهي فعالياته مع نهاية شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أن هذا الحدث كان له تأثير هائل في حركة السياحة القادمة إلى دولة الإمارات وأيضاً تأثير قوي في حركة السياحة العالمية بعدما أسهم المعرض في التشجيع على السفر وخصوصاً مع ارتفاع معدلات التطعيم عالمياً بعد فترة من الخوف والقلق جراء تداعيات جائحة «كوفيد 19».

أجمل شتاء

وقال الدكتور سعيد البطوطي إن حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات السنة الثانية علي التوالي أسهمت في دعم القطاع السياحي، وتعزيز موقعه ضمن الأكثر مرونة عالمياً والأسرع تعافياً والأقل تأثراً من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، إذ أبرزت الحملة خيارات السياحة الداخلية المتنوعة في مختلف أنحاء الإمارات، وعرفت السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم بشتاء الإمارات المعتدل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز