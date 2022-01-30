إشغالات الفنادق زخم بدعم «إكسبو» ومحفزات السياحة

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أكد هيثم عمر مدير عام «الجداف روتانا دبي» أن دبي شهدت تعافياً سريعاً لقطاع الضيافة بعد بداية صعبة لعامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى دعم معرض إكسبو 2020 دبي لارتفاع أرقام الزوار حالياً، حيث زار المعرض عدد كبير من جميع أنحاء العالم.

وأشار عمر إلى أن الفنادق في الإمارات شهدت إقبالاً وارتفاعاً هائلاً من حيث أرقام الإشغال بسبب الدعم الهائل الذي قدمته الحكومة للسياسات الجديدة المتعلقة بالسياحة، وإعفاء السياح من ضريبة القيمة المضافة، وفتح وجهات سياحية جديدة، مؤكداً أن فندق الجداف روتانا استطاع أن يبتكر استراتيجيات تسويق قوية ومنتجات وخدمات مصممة خصيصاً مراعاة لزيادة الطلب على الإقامة في الفندق.

وأوضح أن البنية التحتية في دولة الإمارات واحدة من بين الأفضل على مستوى العالم، وعلى مدى العقود القليلة الماضية، شهدت الدولة زيادة متسارعة في حجم المرافق الصناعية والسكنية والتجارية الجديدة وعالية المستوى، ويجري العمل على تطوير مطار جديد ونظام مواصلات عامة، يوفر مستويات أعلى من الراحة.

وأكد عمر في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي وسيط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وعلى مقربة من قارات العالم الأخرى، فضلاً عن احتضان دبي واحداً من أكبر مطارات العالم، يشكل محطة رئيسية لنقل البضائع بين جميع أنحاء العالم، كما تمتلك الإمارة ميناءً بحرياً وسياحياً رائداً يلعب دوراً حيوياً في دعم السياحة البحرية وازدهار حركة التجارة الدولية والاستيراد والتصدير والسياحة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتابع عمر: «بالإضافة إلى ذلك، تحتضن دبي عدداً هائلاً من الخيارات الترفيهية، لتوفر بذلك مجموعة مثالية من وسائل الراحة التي تمكن من قضاء أوقات ممتعة من خلال زيارة معالمها السياحية المتعدد ومراكز تسوقها التي تعد الأولى من نوعها في العالم».

وقال عمر الفندقي المخضرم والذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في صناعة الضيافة في دولة الإمارات إن هناك عدداً من المزايا التي قدمتها الإمارات وخصوصاً دبي عززت عائدات السياحة وحفزت الأعمال التجارية في دبي، حيث قامت الدولة بتقديم أعلى مستويات الراحة لزوارها، وهذا يلعب دوراً مهماً في زيادة عائدات السياحة والأعمال، وأن دبي تتميز بحرصها على اتخاذ جميع إجراءات السلامة المتعلقة بجائحة كورونا، مما يجعلها وجهة آمنة للسياح. بالإضافة إلى ذلك، تُعد دبي من المدن التي تتميز بسهولة التنقل، وكثرة الفعاليات، ورسوم التأشيرات المنخفضة.

وقال عمر إن فندق الجداف روتانا، والذي يضم 318 غرفة عصرية وجناحاً فاخراً في منطقة الجداف المزدهرة، يشهد أرقاماً تشغيلية ممتازة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن عطلة الشتاء وعطلة عيد الميلاد ومهرجان دبي للتسوق وإكسبو 2020 دبي لعبت أدواراً رئيسية في ارتفاع معدلات الإشغال.

وأضاف عمر إن الفندق يقدم باقات عدة متميزة لجلب الزوار، سواء من الخارج أم من دولة الإمارات. من بينها، عروضنا للإقامة الطويلة لشهر أو سنة بأسعار مخفضة. بالإضافة إلى الباقة الرومانسية المثالية لقضاء أوقات مميزة مع من تحب. تتضمن الباقة فطوراً يصل إلى غرفتك، وتجربة احتساء شاي ما بعد الظهيرة، بالإضافة إلى زينة رومانسية للغرفة وخصم 20% على خدمات التدليك من النادي الصحي.

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