«ألف» تستلهم روح الطبيعة والحياة العصرية في «الممشى سيرة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري بإمارة الشارقة في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي»، أن معرض إكسبو 2020 دبي، أسهم في تعزيز وتنشيط القطاع العقاري في مختلف أنحاء الدولة، بفضل الإقبال الكبير من السياح والمستثمرين على زيارة المعرض واكتشاف الإمكانيات التي تتمتع بها الدولة، والفرص التي تقدمها الدول الـ 191 المشاركة في أكبر حدث عالمي تستضيفه الإمارات، كما أن مجموعة «ألف»، تقدم من خلال مشاريعها العقارية، وفي مقدمتها مشروعها الأكبر «الممشى سيرة»، مميّزات تلبي متغيّرات الحياة وتواكب سلوك الناس وأسلوب حياتهم، مستندة إلى الإمكانات الاستثنائية التي تحظى بها الشارقة، باعتبارها مدينة عصرية متطورة، إلى جانب تلبية المتطلبات الجديدة للسوق العقاري، من خلال تطوير مجتمعات سكنية وتجارية وخدمية في مكان واحد.

وبيّن عطايا أن المعرض يعد أكبر حدث عالمي تستضيفه الدولة منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً، ويتوقع أن يجذب ملايين الزوار والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم على مدار الـ 6 أشهر التي سيقام فيها، وهو بالتأكيد ما سيسهم بتنشيط العديد من القطاعات في الدولة، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد من أكبر وأهم القطاعات الحيوية نظراً لما يتضمنه من مشاريع نوعية ولحجم الاستثمارات الضخمة فيه، لافتاً إلى أن المعرض سيعمل على الترويج للقطاع العقاري بشكل أفضل، نظراً للتنظيم والتصميم والتجهيز الرفيع لأجنحة الدول الـ191 المشاركة، والتي ستمنح الزوار انطباعاً إيجابياً عن مستوى البناء العمراني في الدولة، وتميّز المشاريع العقارية فيها، وقدرتها على بناء وجهات استثنائية للعيش والترفيه والعمل.



تطوير



وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، إنه فيما يتعلّق بإمارة الشارقة، هناك عدد كبير من المشاريع العقارية الجاري العمل على تطويرها وتسليمها في مواقع مختلفة ومن قبل شركات تطوير عقاري متعددة، وهي في معظمها مشاريع نوعية ستكون في غضون سنوات عدة موطناً لآلاف السكان الباحثين عن جودة الحياة وفرص العمل في مختلف المجالات، كما أن النشاط العقاري في الشارقة لا يتوقف، ولا يرتبط بموسم دون غيره، فالشركات تتسابق على عمليات الإنشاء والتطوير، وقد أسهم الانحسار النسبي لجائحة «كورونا»، وتخفيف القيود الاحترازية في إعادة الزخم القوي إلى السوق العقاري، الذي استفاد أيضاً من المحفزات والتسهيلات التي أعلن عنها المجلس التنفيذي للإمارة العام الماضي، وهو ما جذب مزيداً من المستثمرين إلى السوق.

جودة



وقال إن مشروع «الممشى سيرة» يتضمن مباني سكنية بمعايير جودة عالمية وأرقى المرافق ووسائل الراحة، إلى جانب أفضل الخدمات ومحلات البيع بالتجزئة، والتي تقع جميعها في مكانٍ واحد. كما يتميز الممشى سيرة بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، بالقرب من المدينة الجامعية بالشارقة، ومطار الشارقة الدولي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، كما يتميز بكونه المشروع الأول في الإمارة الخالي تماماً من السيارات، بحيث يجمع بين الحياة العصرية، ومرافق التجزئة والترفيه ضمن بيئة تكنولوجية حضارية نابضة بالحياة، بالإضافة إلى روعة التصاميم المعمارية، التي تتبع أفضل الممارسات العالمية لضمان الاستغلال الأمثل للمساحات. إضافة إلى ممرات ومسارات مشي وافرة، وكذلك مساحات خضراء ومجمّعات مائية ومناطق مفتوحة تعمل على تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة بمقدار 8-10 درجات مئوية.



1699 وحدة



ولفت عطايا إلى أن المشروع المتوقع تسليمه في الربع الأخير من 2024، يتألف من ثلاثة مجمّعات سكنية تضم 1699 وحدة سكنية تتوزع على 11 مبنى، لتشكل مجموعة متنوعة من الوحدات التي تضم استوديوهات وشققاً من 1-2-3 غرف نوم، جميعها مجهّزة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية مع أرقى المرافق وأفضل وسائل الراحة، وتستمد الوحدات السكنية تصاميمها من روح الطبيعة، وتتماشى مع التوجهات الجديدة في الحاضر والمستقبل، كما يحوي منازل ذكية تتماشى مع المتغيّرات الحالية، إضافة إلى توافر أحواض سباحة، وحدائق، وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة والتنس والكريكيت، وكرة التيك، والتلال الرملية.



«سرور 2»



وكانت مجموعة «ألف» قد كشفت أخيراً عن تفاصيل مبنى «سرور 2» في «الممشى»، والذي يتكون من 211 وحدة سكنية، موزعة على 24 استديو، و129 شقة بغرفة نوم واحدة، و42 شقة بغرفتي نوم، و16 شقة بثلاث غرف نوم، جميعها مجهزة بأعلى معايير الجودة العالمية وأرقى المرافق وأفضل وسائل الراحة.

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