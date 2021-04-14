الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع «البيان»: «مسار سوليوشنز» تُعزز أعمالها في الإمارات بحلول وخدمات مبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

قال ريتشارد سيكيل، الرئيس التنفيذي لشركة «مسار سوليوشنز»، المزود لمجموعة من الخدمات وحلول النقل والتنقل للعملاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء الدولة، إن الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عززت أعمالها في دولة الإمارات عبر حلول وخدمات مبتكرة ومتطورة، على مدار العقدين الماضيين.

وأضاف سيكيل في تصريحات لـ«البيان»، أن الشركة طورت محفظة استثمارية متكاملة على مدار العقدين الماضيين ضمت جميع مجالات النقل والتنقل. حيث تمتلك الشركة أو تتولى تشغيل أسطول يتجاوز قوامه 16 ألف مركبة، يديره على نحو يتسم بالخبرة أكثر من 300 موظف، إلى جانب قاعدة عملاء تزيد على الألف عميل.

حلول متكاملة

وذكر سيكيل أن «مسار سوليوشنز» شركة ذات فكر محدد يرتكز على توفير حلول تنقل متكاملة في دولة الإمارات، حيث يدل سجل الشركة الحافل بالإنجازات وقاعدة العملاء واسعة النطاق على امتلاك الخبرات الرائدة في هذا المجال، موضحاً أن الشركة تقدم حلولاً للعملاء تشمل تأجير المركبات والمعدات، الخدمات اللوجستية، نقل المسافرين وحلول تقنيات التنقل.

وأوضح أن الشركة تقدم حلول تقنية لبعض كبريات الشركات داخل الدولة، بالإضافة إلى مركز مسار لخدمات الصيانة مع ورش العمل الخاصة بالشركة في 3 مواقع مختلفة تشمل أبوظبي والعين ودبي، وذلك في إطار التزام الشركة بإيجاد حلول مبتكرة في مجال إدارة الأساطيل.

وأشار سيكيل إلى أن الشركة مجهزة لتلبية أي متطلبات خاصة بعمليات النقل، مع انتهاجها نموذج أعمال لتوفير أفضل الخدمات للعملاء والشركاء، مبيناً أن من أبرز الأمثلة على ذلك خدمة الدفع بالكيلومترات «باي بير كاي» لتأجير السيارات. وهي خدمة للأفراد تعتمد على السداد وفقاً للأميال المقطوعة بالسيارة، وتستخدم التقنية المتقدمة وتتيح للعملاء زيادة الأميال كما يزيدون فترة الاستخدام المتاحة لهم عبر الهاتف. وعلاوة على ذلك، تصمم الشركة وتنفذ حلول انتقال مبتكرة جديدة للعملاء والشركاء عبر الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الكبرى.

الإصلاح والصيانة

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «مسار سوليوشنز»، أن خدمات وحلول الشركة تشمل أيضاً الإيجار والتأجير للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، إضافة إلى ورش العمل التي تقدم خدمات الإصلاح والصيانة ما بعد البيع، خدمات المساعدة على جانب الطريق والدعم على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع لما بعد البيع.

وأكد ريتشارد سيكيل، أن الشركة تمتلك خبراء في مجال الإدارة المتكاملة لأساطيل المركبات بداية من السائق وصولاً إلى المركبات، حيث تركز الشركة جهودها على توفير حلول متكاملة للعملاء والشركاء، مصممة حول التنقل الرائد في جميع المجالات الصناعية ويتم تنفيذها باستخدام التقنية المتطورة والتميز التشغيلي، وذلك عبر نموذج «360 درجة»، الذي يهدف لتحقيق المستوى الأمثل لسلوكيات سائقي المركبات، والمحافظة على تقديم خدمات على أعلى مستوى، وتقديم الدعم على الطريق في أي وقت، وإدارة المركبات بسهولة ويسر.

إدارة التكاليف

وأشار سيكيل، إلى أن الشركة تركز في الخدمات المقدمة للعملاء على إدارة التكاليف لتوفر القيمة للعميل مقابل استثماره مع المحافظة على مسيرة أعمال ناجحة، وأيضاً الرقابة على أسطول المركبات والسائقين بصورة كاملة وبشفافية تامة من خلال البوابة المعدة خصيصاً للعملاء.

وحول مزايا التأجير التي توفرها الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مسار سوليوشنز»، إن هناك فوائد عدة على رأسها التأجير بدون دفعة أولى، وعدم وجود خطر الاستهلاك، وانخفاض مستوى التعرض للمخاطر المالية، مع التزام مالي شهري أقل.

وأوضح أن التأجير يكون شاملاً كلياً للتأمين والرسوم المالية والصيانة والإطارات والتسجيل واستبدال السيارة وتتبع المركبات والتكنولوجيا والمساعدة على الطريق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ومراقبة المركبات، وجميعها بدون أي متاعب إدارية.

توفير التكلفة

وأعطى ريتشارد سيكيل مثالاً على توفير التكلفة وتعزيز الفعالية عبر حلول «مسار سوليوشنز»، موضحاً إذا كان هناك شركة ذات ملكية متنوعة تعمل في مجال الإنشاءات بأكثر من 600 مركبة وسائق وتعاني من تزايد التكاليف المتعلقة بالأسطول مثل تكاليف الوقود والغرامات والمخالفات والحوادث ووقت تعطل المركبة، مشيراً إلى أن تكليف شركة «مسار» بعملية إدارة أساطيل المركبات في هذه الشركة ستعمل على تقليل كل هذه التكاليف وزيادة جوانب الفعالية.

وقال إن الشركة تم تأسيسها في عام 1998، ويمتلك مجلس أبوظبي للاستثمار 51 % من أسهم الشركة فيما تمتلك «طاقة العالمية» الـ49 % المتبقية من أسهم الشركة.

جوائز

ذكر ريتشارد سيكيل الرئيس التنفيذي لشركة «مسار سوليوشنز»، أن الشركة فازت بالعديد من الجوائز كان آخرها الجائزة الذهبية في جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرموقة عن فئة جائزة الابتكار في النقل والخدمات اللوجستية عن مشروع الشاحنات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

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