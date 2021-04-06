15696 معاملة في «أراضي عجمان» 2020 بنمو 15 %

المصدر: حوار- أسامة أحمد

كشف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة لدفع مسيرة السوق العقاري في الإمارة خلال العام الحالي، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن المبادرات تشمل كلاً من مبادرة المستثمر الذكي، مبادرة الوسيط المواطن، واستكمال مشروع التحول الرقمي، إضافة إلى مشروع التصنيف العقاري لمكاتب إدارة جمعيات الملاك، مشيراً إلى أن حجم التصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ2.7 مليار درهم بينما بلغ حجم الاستثمار العقاري 1.4 مليار درهم.

وأفاد بأن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أنجزت خلال العام الماضي عدد 15696 معاملة ضمن خدماتها للمتعاملين، أكد ارتفاع حجم الطلب على خدمات الدائرة بنسبة 15% في عام 2020 عن العام السابق له.

حوافز اقتصادية

وقال في حوار لـ «البيان»: تحسن أداء السوق العقاري في الإمارة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 بفضل الإجراءات الاستباقية والحزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة القطاع العقاري في عجمان.

وأضاف: تسعى الدائرة باستمرار إلى خلق بيئة استثمار عقاري مثالية وتنافسية أساسها الحفاظ على حقوق الملاك والمستثمرين فضلاً عن تزويدهم بأرقى الخدمات وتوفير كافة التسهيلات.

المستثمر الذكي

وذكر أنه سيتم إطلاق مبادرة المستثمر الذكي وهي تطبيق ذكي مجاني مصمم لتشجيع الاستثمار في عجمان من خلال رصد مؤشرات حركة السوق العقاري والتي تنعكس على التداولات العقارية ومتوسط الأسعار والمشاريع الحالية والجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة للمستثمر كيف وأين يستثمر في عجمان، لافتاً إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة ترمي إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار ورفع نسبة رضا المتعاملين مع تنافسية الأعمال في تسجيل الممتلكات.

الوسيط المواطن

وأفاد بأنه سيتم إطلاق مبادرة«الوسيط المواطن» وهي موجهة للشباب المواطن في الدولة للعمل كوسطاء في القطاع العقاري لنشاط الوساطة في الشراء والبيع، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين للعمل في القطاع وإيجاد فرص عمل لدعمهم كمستثمرين في الدولة، كما تقوم المبادرة بدعمهم من خلال الحصول على مجموعة من الدورات المهنية والتخصصية لجعل ممارس النشاط العقاري خبيراً عقارياً ومحترفاً عن طريق تنمية معرفته بالسوق العقاري بشكل علمي فضلاً عن تعزيز مفاهيم التداول العقاري والإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط العقاري حيث يوجد ستة عشر نشاطاً عقارياً للمكاتب العقارية مما يعمل على تمكين كفاءتهم للعمل في القطاع العقاري.

استقرار السوق العقاري

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، استقرار أداء السوق العقاري في عجمان على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن حجم التصرفات بلغ 2.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي وبينما بلغ عدد المعاملات2082 معاملة، وعدد الرهونات العقارية بلغ 238 ونمو حجم الاستثمار العقاري بنسبة 38% حيث بلغ 1.4 مليار درهم.

وذكر أنه في عام 2020 بلغ حجم التداولات 4.323 مليارات درهم بينما حقق 4.815 مليارات درهم في العام السابق 2019 .

كما أشار إلى أن الدائرة أطلقت خلال العام الماضي مشروع التحول الرقمي واعتماد مواصفات دولية وتطوير الخدمات وتفعيل دور جمعيات الملاك في عجمان وذلك بعد إصـدار قــــانون رقـم (3) لسنـة 2020بـشأن تنظيم شؤون جمعيات الملاك، لافتاً بأنه تم عمل خطـة للاجتماع مع جميع الملاك وأصحاب المشاريع العقارية في إمارة عجمان والتي يبلغ عددها 24 مشروعاً، كما تـم الاجتماع مع ملاك الوحدات العقارية وشرح القانون وآليه انتخاب لجنه الملاك والتصويت.

تعزيز الشراكة

وأكد على اهتمام الدائرة ببناء شراكة إيجابية وفعالة مع المكاتب العقارية والمطورين في الإمارة حيث تم استحداث خطط ترويجية شاملة للمشاريع العقارية في إمارة عجمان من خلال المعارض المحلية والدولية والملتقيات العقارية السنوية حيث من المقرر إقامة ملتقى الاستثمار الافتراضي خلال أبريل الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز