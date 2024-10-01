2900 سلعة في اليابان سترتفع خلال أكتوبر

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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أكدت شركة ائتمانية يابانية أن المستهلكين اليابانيين سوف يواجهون ارتفاعاً في أسعار 2900 سلعة خلال أكتوبر، ويرجع ذلك بصورة أساسية لاستمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن شركة تيكوكو داتابنك، قالت في بيان إن ارتفاع أسعار 2911 سلعة، يعكس تزايد عدد الشركات التي تقوم بتحميل تكاليف المواد الخام الأعلى للمستهلكين. كما انتقدت الشركة ارتفاع التكاليف اللوجستية، وتكاليف العمالة، وضعف العملة المحلية «الين»، ما رفع أسعار الواردات. ومثلت المشروبات نحو نصف السلع التي سترتفع أسعارها، بواقع 1362 سلعة.

وتوقعت الشركة أن تبلغ عدد السلع التي ارتفعت أسعارها خلال العام الجاري بكامله، 12401 سلعة. ويعد هذا أقل من السلع التي ارتفعت أسعارها في 2023، وبلغ عددها 32 ألف سلعة.

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