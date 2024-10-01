الذهب يحقق أفضل أداء فصلي منذ مطلع 2016

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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حقق الذهب أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات، بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر. وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14% منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016. وارتفع الذهب بنحو 29% منذ بداية العام، وهي أكبر زيادة في 14 عاماً.

وعلى أساس شهري، تقدم الذهب 6% في سبتمبر، بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولاراً يوم الخميس الماضي، في ارتفاع جاء مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية، وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين، واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3%، إلى 2695.80 دولاراً. وتراجعت أسعار الذهب أمس، لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق، الذي سجلته الأسبوع الماضي. وخلال التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 2653.38 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بسبب ارتفاع الدولار. ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: لا يزال الذهب يبدو مستعداً للتحرك المحتمل نحو 2700 دولار، إذا كانت بيانات سوق العمل هذا الأسبوع متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام. ويعد الذهب، الذي لا يدر عوائد، من الأدوات الاستثمارية المفضلة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وفي أثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

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