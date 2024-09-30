اللون الأحمر يكسو المؤشرات الأوروبية مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات

المصدر: عواصم - (رويترز)

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اللون الأحمر يكسو المؤشرات الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة إلى 527.47 نقطة خلال التداولات، إلا أنه يتجه للارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليسجل أطول سلسلة مكاسب في نحو سبعة أشهر.

وحدت أسعار النفط، التي ارتفعت وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، من الخسائر.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني نمو اقتصاد البلاد بشكل أبطأ من المتوقع.

كما تراجع المؤشر فاينانشال تايمز 0.28% وداكس الألماني 0.40% وكاك الفرنسي 1.09% وفوتسي الإيطالي 1.3% .

وهبط سهم فولكسفاجن اثنين بالمئة بعد أن خفضت الشركة الألمانية لتصنيع السيارات توقعاتها لعام 2024.

وتراجع سهم ستيلانتس إن.في ثمانية بالمئة بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الإيطالية توقعاتها السنوية، وأرجعت هذا إلى تدهور في ديناميكيات الصناعة العالمية.

وهوت أسهم السيارات 2.2 بالمئة، لتكون الخاسر الأكبر بين مختلف القطاعات.

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