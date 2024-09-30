الأسهم الصينية تقفز 8 % بدعم إجراءات التحفيز والبيانات الصناعية

المصدر: بكين - وكالات

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حققت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ مكاسب قوية بعد أن أعلنت إدارة بكين عن أحدث إجراءاتها لمعالجة أزمة العقارات.

وكان مؤشر «سي إس آي 300» في طريقه لدخول سوق صاعدة فنياً، في حين قفزت أسعار الحديد الخام وأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بعدما خففت ثلاث مدن رئيسية قواعد شراء المنازل.

وجاءت مكاسب الأسهم الصينية بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انكماشه إلى 49.8 في سبتمبر. وهي قراءة أفضل من توقعات انكماشه عند 49.4.

وانعكست البيانات على تداولات الأسهم، إذ قفز مؤشر CSI300 بنحو 7.7% بعدما ارتفع 16% الأسبوع الماضي.

وتلقت الأسهم الصينية دعماً إيجابياً على مدار الأسبوع الماضي بفضل تحفيزات صينية، إذ قرر بنك الشعب الصيني خفض معدل الفائدة الرئيسي وكذلك معدل الاحتياطي الإلزامي، بجانب تدابير أخرى لدعم قطاع العقارات المتداعي.

كما ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ، إذ حقق المؤشر هانغ سينغ مكاسب 3.5% بدعم من قطاع العقارات الذي ارتفع 8.4%.

قال ماثيو هاوبت، مدير المحافظ في «ويلسون لإدارة الأصول»: «تبدو الحكومة الصينية هذه المرة أكثر جدية في تطبيق إجراءات تحفيز الاقتصاد، مما يعطي بعض الأمل مقارنة بالمحاولات السابقة. لذا، قد يكون الانتعاش هذه المرة أطول أمداً، وسننتظر المزيد من الإعلانات للحصول على رؤية أوضح حول مسار الاقتصاد وسوق الأسهم الصينية».

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