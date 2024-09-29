أمريكا تفرج عن مؤسس بورصة «بينانس» للعملات المشفرة

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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أفرجت السلطات الأمريكية عن مؤسس شركة «بينانس» تشانغ بينغ تشاو، بعد أن كان حبيساً في حجز فيدرالي بتهم تتعلق بإخفاقات سمحت لمجرمين سيبرانيين وجماعات إرهابية بتداول العملات المشفرة بحرية في أكبر بورصاتها على مستوى العالم.

وأقر «تشاو» صاحب الـ47 عاماً، بالذنب في نوفمبر بتهمة الفشل في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في «بينانس»، وهي بورصة أُطلقت في شنغهاي خلال 2017، ونمت لتصبح منصة تتعامل في عمليات تداول تُقدر بتريليونات الدولارات سنوياً. أكد سكوت تايلور، المتحدث باسم مكتب السجون الأمريكي، الإفراج عنه من المنشأة في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا. وكان «تشاو» سلم نفسه إلى منشأة مخصصة للسجناء الأقل خطورة أمنياً خلال يونيو لقضاء عقوبة مدتها 4 شهور، بحسب بلومبرغ.

ووافق «تشاو» أيضاً على دفع غرامة من أمواله الشخصية قدرها 50 مليون دولار. فيما دفعت «بينانس» 4.3 مليارات دولار كغرامات لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمجموعة من الانتهاكات الخطيرة للقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والعقوبات. وفي إطار اتفاق التسوية، استقال «تشاو» من منصب الرئيس التنفيذي لـ«بينانس»، كما حُرم من تولي أي دور تنفيذي في الشركة.

رغم الاضطرابات التي حدثت، لا تزال منصة التداول واحدة من أهم بورصات العملات المشفرة. ويُقدر صافي ثروة «تشاو» بنحو 30 مليار دولار، وفق تقديرات «بلومبرغ ويلث».

قبل الحكم عليه، «أعلن» تشاو عن مشروع جديد يُدعى «غيغل أكاديمي» أو (Giggle Academy)، وهي منصة تعليمية غير هادفة للربح عبر الإنترنت. عندما استقال في نوفمبر الماضي، أشار في رسالة إلى أنه منفتح أيضاً على فكرة أن يكون مدرباً أو مستشاراً لرواد الأعمال الجدد.

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