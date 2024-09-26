الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز إلى مستوى قياسي

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، الخميس، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي، إذ أدت توقعات شركة ميكرون المتفائلة، إلى دعم قطاع الذكاء الاصطناعي، فيما يقيم المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، الذي جاء أضعف من المتوقع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 198.7 نقطة، أو 0.47 في المئة، إلى 42113.42 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40 نقطة، أو 0.70 في المئة، إلى 5762.22 نقطة.

في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 245.1 نقطة، أو 1.36 في المئة، إلى 18327.34 نقطة.

كما تجاوزت نتائج الربع الرابع المالي لشركة ميكرون تقديرات المحللين. ارتفعت أسهم شركة ميكرون بنسبة 14 %، بعد إصدار إرشادات قوية للربع الحالي.

وارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات المرتبطة بشركة أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش بنسبة 6 %.

دعمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الاقتصاد القوي، ما خفف المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بسبب تباطؤ الاقتصاد.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع، ما يشير إلى استقرار سوق العمل. وظلت طلبات السلع المعمرة لشهر أغسطس دون تغيير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد بانخفاضها. وظلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، دون تعديل، عند مستوى قوي بلغ 3 %.

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