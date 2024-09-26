الأسهم الأوروبية ترتفع قرب مستويات قياسية بدفعة من التحفيز الصيني

المصدر: عواصم - (رويترز)

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قفزت الأسهم الأوروبية الخميس مدفوعة بتفاؤل في آسيا بعد أنباء عن أن الصين تبحث ضخ أموال في بنوك كبرى فيما يترقب المستثمرون تصريحات ستدلي بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمئة إلى 524.56 نقطة خلال التداولات، مقترباً من أعلى مستوى قياسي سجله وهو 526.66 نقطة.

كما ارتفع داكس الألماني 1.08% وفاينانشال تايمز البريطاني 0.19% وكاك الفرنسي 1.4% وفوتسي الإيطالي 1.3%.

وقدم قطاعا التكنولوجيا والموارد الأساسية أكبر دعم للمؤشر مع صعود كل منهما بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وفي المقابل، شكلت أسهم شركات النفط أكبر ضغط على المؤشر، إذ خسرت 2.8 بالمئة مع هبوط أسعار النفط بسبب أنباء تتردد عن أن السعودية أكبر مصدري الخام قد تتخلى عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط.

وذكر تقرير أن الصين تدرس ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142.39 مليار دولار) من رأس المال في بنوكها الكبرى في محاولة لدعم اقتصادها المتعثر. وتعهد قادة صينيون أيضاً بدعم الاقتصاد من خلال خفض «كبير» لأسعار الفائدة.

وأعطت أسهم السلع الفاخرة دفعة للمؤشر خلال اليوم مع تحقيق إل.في.إم.إتش وإيرميس مكاسب تجاوزت 4.3 بالمئة لكل منهما.

ومن المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري (المركزي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وانخفض سهم إتش اند إم 7.7 بالمئة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة للأزياء مدرجة في البورصة إنها لم تعد تتوقع بلوغ هدف هامش أرباحها السنوي، في حين أعلنت عن ربح تشغيلي أقل من المتوقع للربع الثالث.

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