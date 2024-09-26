«آبل» تخسر 15 مليار دولار في يوم.. وسهم ترامب ميديا يرتفع

المصدر: نيويورك - وكالات

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«آبل» تخسر 15 مليار دولار في يوم.. وسهم فورد يتراجع 4%

نيويورك - وكالات

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على تباين في جلسة الأربعاء مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات الاقتصادية والإشارات بشأن خفض الفائدة في المستقبل. وأظهرت أداة FedWatch أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الفدرالي الأمريكي في اجتماعه في نوفمبر ارتفعت إلى57%.

هبط سهم «آبل» بنسبة 0.4% في جلسة الأربعاء لتفقد الشركة 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أظهرت بيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة انخفاض مبيعات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية، بما في ذلك أجهزة iPhone، في الصين في أغسطس على أساس سنوي، بحسب «سي إن بي سي».

من جهة أخرى، تراجع سهم Ford بأكثر من 4% مسجلاً أكبر خسارة يومية في نحو شهرين بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي توصياته بشأن شركة صناعة السيارات.

و تم تخفيض تصنيف سهم الشركة من «وزن زائد» إلى «وزن متساوٍ»، كما تم خفض سعرها المستهدف إلى 12 دولارًا من 16 دولارًا.

ترامب ميديا

هذا وارتفعت أسهم ترامب ميديا بأكثر من 11%، حيث كانت أغلبية الشركة المملوكة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب تتطلع إلى استعادة الخسائر من عمليات البيع التي اكتسبت زخماً بعد انتهاء صلاحية عمليات حصر بيع الحصص.

ارتفع سهم DJT عند جرس الافتتاح، وواصل الصعود مع تداول الأسهم فوق 14.10 دولاراً.

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