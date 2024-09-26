الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

المصدر: (دبي - رويترز)

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ارتفع الذهب مجدداً، أمس، مدعوماً بتراجع الدولار، وآمال المزيد من خفض الفائدة، في حين بحث المستثمرون عن إشارات جديدة عن مسار الخفض.

وخلال التداولات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2661.53 دولاراً للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولاراً.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2686.10 دولاراً للأوقية.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2% وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 إلى 31.97 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 986.85 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.6% مسجلاً 1050.04 دولاراً للأوقية.

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