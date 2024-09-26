مليونير شاب: التوازن بين العمل والحياة «خرافة»

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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أصبح تيموثي أرمو مليونيراً بعد بيع شركته للتسويق المؤثر بمبلغ من ثمانية أرقام عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً، وقال: «أن تكون استثنائياً ليس بالأمر السهل».

ونشأ أرمو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «فان بايتس»، في مجمع سكني عام بمنطقة فقيرة في جنوب لندن. وقال إن نجاحه الملحوظ جاء مع تضحيات مثل التخلي عما اعتبره توازناً صحياً بين العمل والحياة، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وقال أرمو: «أؤمن بالعمل الجاد للغاية.. أنا لا أتفق تماماً مع فكرة التوازن بين العمل والحياة، أعتقد أن أي شخص حقق أي شيء مهم لم يفعل ذلك من خلال التوازن، إنها مجرد أسطورة».

وتابع: «هناك موسم لكل شيء»، والتي قال إنها فترات زمنية يجب عليك فيها العمل بجد للغاية. وإن هذه الفترات قد تختلف بالنسبة للأشخاص، فقد تكون ثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات أو حتى 10 سنوات.

وأوضح: «هناك موسم تقول فيه: أريد تحقيق هذا الهدف وأريد الحصول على نتائج مختلفة عن الأشخاص الآخرين. أريد الحصول على نتائج غير عادية. والطريقة التي يتم تحقيق هذه النتائج غير العادية بها هي القيام بأشياء غير عادية، والتي تعني حرفياً القيام بأشياء غير عادية». وهذا يعني أنه بدلاً من أن تكون متوازناً، فإنك تبذل جهداً إضافياً «يزيد فرص نجاحك».

وأكد أرمو وجهة نظره بشأن وجود «مواسم»، قائلاً: «إن هذا قد يعني التوجه إلى العمل عندما يحين وقت العمل الجاد، ثم إعطاء الأولوية للأسرة والصحة والحياة الشخصية خلال المواسم الأخرى». وقال: «يجب ألا يكون لديك أيضاً توازن بين العمل والحياة عندما تكون في موسم عائلتك. يجب أن تركز بشدة على إنشاء أفضل أسرة يمكنك تكوينها».

كان أرمو يبلغ من العمر 14 عاماً فقط عندما بدأ أول أعماله، وهي شركة تعليمية، حيث كان يربط الطلاب الذين يحتاجون إلى المساعدة بطلاب آخرين متفوقين في موضوع معين. وكان يأخذ نسبة من الرسوم. وبحلول سن السابعة عشرة، باع شركته الثانية، وهي مدونة على الإنترنت تسمى Entrepreneur Express، مقابل 110.000 جنيه إسترليني (نحو 145.000 دولار).

وهو يسير على خطى العديد من الرؤساء التنفيذيين والمليارديرات مثل بيل جيتس ووارن بافيت الذين كرسوا أجزاء كبيرة من حياتهم لبناء شركاتهم. وكان غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، قال مؤخراً إنه لم يكن يؤمن بأخذ الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع في العشرينيات من عمره، لكنه الآن وهو يبلغ من العمر 68 عاماً ينصح الأشخاص من حوله بأخذ استراحة عندما يستطيعون. في الوقت نفسه، لا يزال بافيت البالغ من العمر 94 عاماً، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، يعمل 6 أيام في الأسبوع ويذهب إلى المكتب أيام السبت.

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