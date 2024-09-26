مداهمة مكاتب للبورصة الألمانية و«ناسداك»

المصدر: (بروكسل - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

داهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي مكاتب مجموعتين كبيرتين في البورصة بسبب مخاوف من أنهما ربما انتهكتا قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد. وتخضع كل من البورصة الألمانية، أكبر شركة بورصات في الاتحاد الأوروبي، و«ناسداك»، التي تعد شركتها الأم في الولايات المتحدة واحدة من أكبر البورصات في العالم، لتحقيق بدأته المفوضية الأوروبية.

فيما خضعت مكاتب البورصة الألمانية في فرانكفورت للتفتيش فعلياً من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأشارت المفوضية في بيان أصدرته، إلى أن لديها مخاوف من أن الشركات التي تم تفتيشها، ربما تكون قد انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن عملية التفتيش لا تعني أن الشركات قد أدينت بارتكاب سلوك مناهض للمنافسة وأن عمليات التفتيش لا تحكم مسبقاً على نتائج التحقيقات الجارية، وقالت إنه لا يوجد أي موعد نهائي قانوني لاستكمال التحقيقات في السلوك المانع للمنافسة.

وتعتمد مدة التحقيق على عدد من العوامل بما في ذلك مدى تعقيد كل قضية وتعاون الشركات المعنية مع اللجنة وممارسة حقوقها في الدفاع.

وإذا كشفت التحقيقات عن انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فقد يتم إجراء تحقيقات رسمية وتوقيع غرامات باهظة على تلك الشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز