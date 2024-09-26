58 % من الأمريكيين يفتقدون الأمان المالي

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أظهرت دراسة أعدتها شركة «إيدلمان فاينانشيال إنجنز» أن 12% فقط من الشعب الأمريكي يرون أنهم أثرياء حقاً، في حين يرى 58% منهم أنهم بحاجة لأجر سنوي لا يقل عن 100 ألف دولار كي لا يشعروا بالقلق بشأن نفقات المعيشة اليومية.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت تحت عنوان «Everyday Wealth in America» أن نسبة الذين يرون أنهم يجب أن يحصلوا على هذا المستوى من الأجر السنوي كانت أعلى بين الفئات الذين هم في الثلاثينيات (71%) والأربعينيات (75%) من العمر مقارنة بالفئات الأكبر سناً.

وحسبما ورد في الدراسة التي شملت استطلاع آراء 3 آلاف شخص عبر الإنترنت في فترة ما بين 12 يونيو و3 يوليو يرى 25% من الأمريكيين أن الأجر السنوي الكافي لعدم الشعور بالقلق تجاه النفقات اليومية هو 200 ألف دولار، وفق ما نقلت قناة «فوكس بزنس».

وأشار قرابة ثلثي الأمريكيين ممن لا يعتبرون أنفسهم ضمن طبقة الأثرياء إلى أن امتلاك مليون دولار سوف يجعلهم يشعرون بالثراء.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن قرابة 44% من مواطني الولايات المتحدة يعتبرون بطاقات الائتمان (دون سواها من أنواع الديون الأخرى) التهديد الأكبر لقدرتهم على بناء الثروة.

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