«أوبن إيه آي» تضيف مساعداً صوتياً جديداً لـ «تشات جي بي تي»

المصدر: دبي - بلومبرغ

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أطلقت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) مساعداً صوتياً جديداً طال انتظاره لجميع المستخدمين المشتركين في الخدمة المدفوعة لروبوت الدردشة الخاص بمنصة «تشات جي بي تي»، بعد أربعة أشهر من كشف شركة الذكاء الاصطناعي عن الميزة لأول مرة في حدث إطلاق المنتج.

قالت الشركة، إنها بدأت في طرح الخدمة، المعروفة باسم الوضع الصوتي المتقدم، لمشتركي «تشات جي بي تي بلس»، ومستخدمي خدمة «تشات جي بي تي تيم» للشركات. وقالت الشركة إن مستخدمي خدمتي «إنتبرايز» (Enterprise)، و«إديو» (Edu) المدفوعتين سيبدآن في الوصول إلى تلك الميزة الأسبوع المقبل.

وكانت «أوبن إيه آي» كشفت عن المساعد الصوتي لأول مرة في مايو، حيث أظهرت كيف يمكنه الرد بسرعة على المطالبات المكتوبة والمرئية بصوت منطوق. ولكن في الشهر التالي، أجلت الشركة إطلاق تلك الميزة لحل بعض المشكلات المتعلقة بالسلامة. وفي يوليو، طرحتها لعدد محدود من عملاء «تشات جي بي تي بلس».

وأوضحت «أوبن إيه آي» أن المنتج لن يكون قادراً على محاكاة الطريقة التي يتحدث بها الآخرون. وقالت الشركة أيضاً إنها أضافت مرشحات جديدة للتأكد من قدرة البرنامج على اكتشاف ورفض بعض طلبات إنشاء موسيقى أو أشكال أخرى من الصوت المحمي بحقوق الطبع والنشر.

مع ذلك، يفتقر المساعد الصوتي الجديد إلى بعض القدرات التي كانت «أوبن إيه آي» أظهرتها سابقاً. على سبيل المثال، لا يستطيع برنامج الدردشة حالياً الوصول إلى ميزة «رؤية الكمبيوتر»، التي تسمح له بتقديم تعليقات منطوقة حول حركات رقص الشخص عن طريق استخدام كاميرا هاتفه الذكي.

وكجزء من التوسع في الطرح، قالت «أوبن إيه آي» إنها تضيف خمس أصوات جديدة إلى الميزة، ليصل العدد الإجمالي للاختيارات الصوتية المتاحة للمستخدمين إلى تسعة، مع خيارات تحمل أسماء غامضة متعلقة بالطبيعة مثل «آربور» (Arbor) و«سبروس» (Spruce) و«مابل» (Maple).

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