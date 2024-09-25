الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

المصدر: دبي - (رويترز)

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ارتفع الذهب مجددا الأربعاء مدعوماً بتراجع الدولار وآمال المزيد من خفض الفائدة في حين بحث المستثمرون عن إشارات جديدة عن مسار الخفض.

وخلال التداولات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2661.53 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2686.10 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 إلى 31.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 986.85 دولار، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1050.04 دولار للأوقية.

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