الصين تخفّض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية واحتياطي البنوك

المصدر: بكين - وكالات

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أعلن بان جونجشينج محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس اعتزام البنك خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية أجل 7 أيام بمقدار 20 نقطة أساس من 1.7% إلى 1.1%.

وقال بان إن الخفض يستهدف دفع سعر الفائدة الأساسي للقروض وسعر الفائدة على الودائع نحو الانخفاض مع الحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية، بما في ذلك خفض الفائدة على القروض العقارية القائمة. كما أعلن بان عن مجموعة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد الصيني الضعيف .

وقرر المركزي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك لديه نصف نقطة مئوية، ما سيوفر سيولة إضافية للسوق المالية نحو تريليون يوان (142 مليار دولار). وإعادة الشراء العكسية، أو«الريبو العكسي»، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية عبر تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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